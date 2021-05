Tạp chí âm nhạc

Dòng chảy âm nhạc hiện đại không thể thiếu vắng sự đóng góp của các ngôi sao trẻ. Trong đó, ba gương mặt tiêu biểu Billie Eilish, Olivia Rodrigo và Weeknd đang chứng tỏ sức hút mãnh liệt. Khán giả trẻ đón nhận họ nhờ phong cách khác biệt và những bản hit nam châm.

Billie Eilish - Tắc kè hoa nổi loạn tuổi teen

Thành công từ rất sớm của Billie Eilish có thể sánh với danh tiếng ngôi sao nhạc đồng quê LeAnn Rimes 25 năm trước. Nữ ca sỹ sinh năm 2001 từng gây tiếng vang trên Soundcloud năm 2015 với bản hit Ocean Eyes. Billie thậm chỉ vượt trội hơn LeAnn khi nổi tiếng ở tuổi 13.

Năm 2020, ngôi sao người Mỹ đã trở thành hiện tượng âm nhạc của năm. Billie đã ôm trọn 5 Giải Grammy danh giá nhờ album When We All Fall Asleep Where Do We Go (Chúng ta sẽ đi về đâu khi đang ngủ). Thú vị hơn, anh trai của Billie, Finneas là đồng tác giả, nhà sản xuất cho album xuất sắc này. Hai anh em nhà Eilish đều được nuôi dạy tại nhà (home schooling) mà không đến trường như nhóm nhạc Hanson.

Cô gái có mái tóc xanh rêu phả một làn gió mới vào nhạc electro-pop nhờ những giai điệu rất có hồn. Ca khúc Bad Guy (Gã trai tồi) thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên Youtube không kém bản hit Lovely ra mắt năm 2018. Điều gì khiến âm nhạc của Billie Eilish cuốn hút giới trẻ đến vậy? Nhạc pop của cô hơi tối tăm, tự sự, phiêu lưu, hoàn toàn khác biệt với các nghệ sỹ đương thời khác. Chất giọng trong trẻo, mệt mỏi và non nớt của Billie tạo nên cảm xúc thú vị.

Hơn thế, vẻ bề ngoài Billie liên tưởng tới sự pha trộn một thiếu nữ tuổi teen và nhân vật hoạt hình anime. Sự biến hóa phong cách như tắc kè hoa của Billie thu hút lượng fan đông đảo trên Twitter và Youtube. Không quá ngạc nhiên nếu thấy Billie hóa thân thành quả bom sex tóc vàng như minh tinh Marylin Monroe trên tạp chí Vogue.

Khác với nghệ sỹ cùng tuổi, tính cách và tài năng của Billie khá dị biệt. Cô không thích hợp tác với bất cứ nghệ sỹ nào từ Alicia Keys hay BTS. Nữ ca sỹ cho rằng âm nhạc không phải là hàn gắn, chữa lành vết thương mà nó là cần câu kiếm sống. Billie là ngôi sao trẻ nhất từng viết và thể hiện ca khúc chính trong series phim James Bond No Times to Die.

Nói về tính cách và sáng tác của mình, Billie tiết lộ rằng “Tôi luôn tỏ ra điên rồ. Khi bạn phấn khích về điều gì, bạn sẽ quên hết giới hạn, quên sự lịch thiệp và cái được gọi là lịch thiệp”. Có thể tâm lý nổi loạn tuổi dậy thì, sự trỗi dậy của cảm xúc đã lôi kéo được fan khổng lồ tuổi teen. Họ tìm thấy chính mình trong âm nhạc nổi loạn, cá tính nhưng rất có hồn của Billie Eilish.

Olivia Rodrigo - Sự ngọt ngào của teen pop

So với Billie, Olivia Rodrigo đằm thắm và dịu ngọt hơn nhờ vẻ nữ tính của ngôi sao kênh Disney. Ca khúc All of me(Tất cả về em) ghi dấu ấn đầu tiên của ca sỹ, diễn viên sinh năm 2003 này. Olivia từng xuất hiện với vai Nini trong High School Musical - The Series của kênh truyền hình Disney. Thành công của ca khúc dấy lên đồn đoán về cuộc tình tay ba giữa Olivia với Joshua Basset, Sabrina Carpenter khi cả ba đều là ngôi sao kênh Disney.

Nữ ca sỹ trẻ sinh ra ở California (Mỹ) trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Mẹ Olivia là giáo viên có niềm đam mê rock-punk và alternative nhóm Clash hay Smashing Pumpkins. Cô thổ lộ: “Mẹ tôi thích thứ nhạc hò hét và gào thét nhưng nó lay động trái tim tôi. Đó là kim chỉ nam của âm nhạc”.

Trái ngược gu âm nhạc của mẹ, Rodrigo chọn cho mình con đường biểu diễn với các pop ballad mộc mạc, truyền thống. Cô có năng khiếu biểu diễn từ nhỏ, tham gia mọi hoạt động trong cuộc thi hát địa phương. Cha mẹ cô đã đăng ký luyện giọng với giáo viên địa phương Jennifer Dustman. Dustman đã khuyến khích cha mẹ Olivia cho con học diễn xuất. Sau màn thử vai, Olivia đã tạo cú đột phá đầu tiên trong phimGrace Stir Up Success (2015).

Thành công của bản hit Drivers License(Giấy phép lái xe) khiến cả thế giới phải đổ dồn sự chú ý tới nữ ca sỹ. Một câu chuyện tình buồn, tan vỡ của cô gái tuổi teen được thể hiện khá lôi cuốn và bắt tai. Single nhanh chóng lên hạng 1 Bảng xếp hạng Billboard và phá vỡ kỷ lục trên kênh nghe nhạc streaming Spotify.

Âm nhạc của Olivia thu hút được fan tầm cỡ. Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift dành lời khen có cánh cho nữ ca sỹ trẻ. Single ra đời khá ngẫu nhiên trong cuộc lái xe không chủ đích của Oliva. Cô nảy ra ý tưởng viết một bản tình ca buồn, sáng tác 2 khổ thơ và điệp khúc. Nhà sản xuất đã giúp hoàn thiện phần còn lại. Âm nhạc đẹp, nhẹ nhàng nhờ cảm xúc chân thực và hơi thở tươi mới của tuối trẻ.

And I know we weren't perfect but I've never felt this way for no one ; And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone ; Guess you didn't mean what you wrote in that song about me ; 'Cause you said forever, now I drive alone past your street.

Em biết rằng chúng ta không hoàn hảo nhưng em chưa từng cảm nhận vậy với bất cứ ai ; Em không tưởng tượng anh có thể như vậy nhưng giờ em đã ra đi ; Em đoán rằng anh không có ý định viết bài hát nào cho em ; Vì anh nói rằng mãi mãi ; Giờ em đang cô đơn lái xe qua con phố nơi anh ở.

Weeknd - Biểu tượng âm nhạc đa văn hóa

Weeknd, ngôi sao R&B Canada không hề thua kém hai ngôi sao nữ. Anh nổi tiếng muộn hơn, ở tuổi 25 nhờ album Beauty Behind the Madness ra mắt năm 2015. Hai single của album Can’t Feel my Face và The Hills tiến thẳng vào bảng xếp hạng Billboard 100.

Weeknd tên thật là Abel Makkonen Tesfaye sinh ra tại Canada và lớn lên cùng bà ngoại và mẹ sau khi cha mẹ ly dị. Tuổi thơ Abel khá dữ dội khi anh đã từng ăn cắp, sử dụng cần sa và các chất kích thích. Tuy nhiên, cơ may mỉm cười với anh khi gặp nhà sản xuất Jeremy Rose năm 2010. Anh đã đổi sang nghệ danh Weeknd để chuyên sâu vào dự án nhạc R&B với màu sắc u tối. Mọi góc khuất cuộc đời Weeknd đều được tìm thấy trong âm nhạc của anh.

Âm nhạc Weeknd đậm chất R&B và pop trên nền nhạc electronic khá dễ nghe. Từ album đầu tay Kiss Land (2013), nam ca sỹ đã trình làng cả thẩy bốn album phòng thu. Album mới nhất Faith của Weeknd với ca từ liên quan tới ma túy, nỗi đau, cầu nguyện, cái chết và tôn giáo đưa ra nhiều câu hỏi thực sự nghiêm túc. Không phải nghệ sỹ nào cũng được công chúng đón nhận và giới phê bình cưng chiều như Weeknd. Anh từng đoạt 3 giải Grammy, 5 giải AMA, từng được đề cử Oscar và đồng thời là nghệ sỹ có số lượng album tiêu thụ trên 75 triệu bản.

Ngoài ra, môi trường đa văn hóa, sắc tộc cũng tạo nên sự khác biệt trong âm nhạc của Weeknd. Anh lớn lên ở ngoại ô Toronto, nuôi dưỡng trong cộng đồng Đông Phi với nhóm người Ấn Độ, Trung Đông và Caribê. Lớn lên cùng bà ngoại, tiếng Ethiopia là ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà Weeknd tự học khi sống ở Canada.

Âm nhạc của Weeknd chịu ảnh hưởng các nghệ sỹ Ethiopia như Aster Aweke, R&B của Micheal Jackson và R. Kelly. Khá thú vị, anh từng dè dặt và thiếu tự tin để cất giọng hát trước bạn bè, đến khi có người nói với anh: “Giọng hát của cậu khá ổn”.

Có lẽ thứ âm nhạc đời thường, giản dị và xuất phát từ trải nghiệm cá nhân đều được khán giả trẻ đón nhận nhiệt liệt. Lát cắt nguyên bản của ba nghệ sỹ trẻ như Billie Eilish, Olivia Rodrigo và Weeknd đã chỉ ra mẫu số chung như vậy.

(Theo Vanity Fair, Rolling Stone, NPR)

