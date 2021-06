Tạp chí âm nhạc

Trong thế giới nhạc pop, có lẽ Pink luôn bị đánh giá thấp hơn tài năng thực thụ của cô. Giọng ca rực lửa và khả năng biểu diễn điêu luyện của Pink không có gì bàn cãi. Điểm trừ duy nhất chỉ là vấn đề ngoại hình và tin đồn giới tính.

Ngọn lửa đam mê trên sân khấu

Đối với khán giả thị trường Mỹ, khả năng trình diễn quan trọng không kém giọng hát. Đó là cách nghệ sỹ giao tiếp và hấp dẫn khán giả tốt nhất bằng thị giác lẫn thính giác. Nữ ca sỹ Pink hội tụ đủ cả hai yếu tố trên: giọng hát rực lửa và màn trình diễn mạo hiểm nhất.

Vừa qua, màn trình diễn của Pink thắp sáng sân khấu lễ trao giải Billboard Music Awards tháng 5/2021. Nữ ca sỹ sinh năm 1979 có thể hát, biểu diễn nhào lộn, đu mình trên dây như nghệ sỹ xiếc đích thực. Trong nhiều năm qua, cô “được chọn mặt gửi vàng” cho tiết mục mở màn các lễ giao giải âm nhạc ghi hình trực tiếp nhờ tài năng biểu diễn. Để quảng bá cho ca khúc mới nhất All I know so far, Pink đưa cô con gái 9 tuổi cùng biểu diễn trên sân khấu. Màn trình diễn của hai mẹ con Pink đốn tim khán giả và “cướp” sạch toàn bộ show diễn. Cô đã truyền ngọn lửa đam mê cho cô con gái và khán giả trên toàn cầu.

Bốn năm trước, năm 2017, Pink gây sửng sốt với màn trình diễn ca khúc Beautiful Trauma. Cô thả mình trên dây, nhảy múa với vũ đoàn phía ngoài mặt tiền khách sạn JW Marriott, ở độ cao chóng mặt. Pink chưa bao giờ làm khán giả thất vọng về kỹ năng trình diễn bậc thầy. Cô là biểu tượng sức mạnh nữ giới trong âm nhạc. Tương tự như diễn viên Tom Cruise, cô có thể thực hiện nhiều vai trò khác nhau mà không cần cascadeur. Khả năng thăng bằng kết hợp giọng hát là một điểm cộng rất lớn của Pink.

Âm nhạc luôn đề cao sự khác biệt

Âm nhạc Pink tràn ngập năng lượng như các màn trình diễn của cô. Ngoài khả năng biểu diễn và ca hát, Pink sáng tác nhiều bản nhạc trong các album của cô. Trung thành R&B, pop/rock, các ca khúc Pink do sáng tác và thể hiện luôn có chất lửa rất mãnh liệt. Cho dù là ballad dịu ngọt Give Me A Reason hay Try, Beautiful Trauma, chỉ cần chất giọng cô cất lên là người nghe ngấm được sự mạnh mẽ đến đó.

Kỳ lạ, âm nhạc Pink không nhàm chán, tẻ nhạt. Các bài hát rất khác biệt khi xếp chúng đứng cạnh nhau mặc dù đều có chung nhiệt huyết không thuyên giảm. Thông thường, R&B kết hợp với pop thường bị mặc định là cảm giác buồn, khá tẻ nhạt. Trái lại, Pink đem tới một cuộc sống khác cho R&B và pop: rực lửa và sôi động hơn nhiều. Sự sáng tạo của Pink đem đến cảm xúc và trải nghiệm mới mẻ cho người nghe. Để làm được điều này, cô không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều nhạc sỹ và nhà sản xuất tên tuổi, và cả nghệ sỹ khác như Eminem, Cher.

Hơn thế, cô truyền tải kinh nghiệm sống của chính mình trong từng bài hát. Trong ca khúc mới trình làng All I Know So far, Pink đóng vai một người mẹ kể chuyện cho con gái trước giờ đi ngủ. Không phải chuyện thần thoại cổ tích, Pink kể về cuộc đời cô trải qua như bức thư tâm huyết. Hành trình Pink bỏ nhà ra đi từ nhỏ khi tức giận với người mẹ nghiện rượu. Cô lạc trong hoang đảo, sớm trốn thoát và gặp người chồng Hart xuất hiện trong clip. Bài hát được phản hồi tích cực của khán giả trên kênh Youtube. Nó gợi nhớ nhiều bộ phim kinh điển như Titanic, Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn).

You throw your head back, and you spit in the wind ; Let the walls crack, 'cause it lets the light in ; Let 'em drag you through hell ; They can't tell you to change who you are ; That's all I know so far ; And when the storm's out, you run in the rain ; Put your sword down, dive right into the pain ; Stay unfiltered and loud, you'll be proud of that skin full of scars.

Hãy ngoảnh đầu nhìn lại, nhổ nước bọt vào cơn gió ; Hãy để kẽ nứt từ bức tường choánh sáng lọt qua ; Hãy để chúng kéo con tới tận địa ngục ; Họ không thể nói rằng họ sẽ thay đổi được con người con ; Đó là tất cả những gì mẹ biết ; Khi bão tố nổ qua, con sẽ chạy trong mưa ; Buông kiếm xuống, lặn ngụp trong nỗi đau ; Hãy vững vàng, con sẽ hãnh diện về làn da đầy những vết sẹo.

Ảnh hưởng của Madonna và Janis Joplin

Pink tên thật là Alecia Moore, từng là thành viên nhóm nhạc nữ Choice. Năm 1995, hãng LaFace phát hiện ra tài năng của Pink sớm ký hợp đồng ghi âm solo. Album đầu tay Can’t Take Me Home ra mắt năm 2000 nhanh chóng leo hạng nhất. Hai ca khúc đậm chất R&B/pop, rất được ưa thích là Most Girls, There you go.

Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sỹ tiêu thụ hơn 90 triệu đĩa hát và giành 3 giải Grammy trong sự nghiệp. Tại Anh Quốc, các ca khúc của Pink chỉ đứng thứ hai, sau Madonna về tần suất phát sóng. Nữ ca sỹ thừa nhận mình chịu ảnh hưởng lớn của đàn chị, “tắc kè hoa” Madonna và nữ rocker Janis Joplin thập niên 1960-70. Quả thực, chất giọng và phong cách biểu diễn của cô phản ánh đậm nét tầm ảnh hưởng hai ngôi sao kể trên. Chất giọng Pink cũng đặc biệt. Nó khàn đục với làn hơi khỏe, có độ vừa chín tới của cảm xúc. Các cơ quan truyền thông lớn như Guardian, CNN, Los Angeles Times đều tặng cô những lời có cánh về giọng hát mạnh mẽ như có lửa.

Đáng chú ý, cha của Pink là cựu chiến binh Việt Nam, người luôn dạy cô phải chiến đấu vì lẽ phải. Có lẽ vì thế, cô từng sáng tác ballad phản chiến mạnh mẽ, chĩa thẳng vào tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là George W. Bush. Thừa nhận mình rất nhạy cảm, Pink còn được coi là biểu tượng pha trộn giữa sự cảm thông và nữ quyền.

Cuộc sống hạnh phúc viên mãn với âm nhạc

Phía sau sàn diễn, nữ ca sỹ 42 tuổi có cuộc hôn nhân 19 năm qua với tay đua Carey Hart. Cô gặp người chồng Carey Hart năm 2002 và chung sống hạnh phúc từ đó đến giờ. Họ mô tả cuộc hôn nhân monogamy (chung thủy một vợ một chồng) hoàn toàn tồn tại.

Phim tài liệu All I Know So far chia sẻ tỉ mỉ hơn về đời sống cá nhân của Pink. Nữ ca sỹ luôn làm tròn vai người mẹ chăm sóc hai người con gái Willow 9 tuổi và con trai Jameson 4 tuổi. Đạo diễn Micheal Gracey chia sẻ: “Có nhiều nữ nghệ sỹ có hai đêm diễn ở sân vận động Wembley cùng gia đình. Nhưng tôi chưa thấy ai thay tã cho con khi đang họp cả đoàn lưu diễn, như cuộc sống vĩ đại giao thoa với cuộc sống gia đình bận rộn như Pink”. Ca sỹ R&B/pop làm điều gần như không tưởng, đi lưu diễn với cả gia đình. Cô không tổ chức tiệc tùng sau khi biểu diễn, mà dẫn các con cô và cả đoàn đi thăm quan công viên và bảo tàng.

Pink luôn cân bằng giữa các vai trò người mẹ, người vợ, bà chủ, nghệ sỹ biểu diễn. Tour lưu diễn Beautiful Trauma năm 2019 gặt hái thành công rực rỡ. Bán được 3 triệu vé, Pink diễn tổng cộng 156 live concert tại 18 quốc gia. Tổng số tiền thu về tour diễn đứng thứ 10 trong số các tour lưu diễn có doanh thu cao nhất, đặc biệt của nữ nghệ sỹ. Hơn thế, Pink cởi mở và thẳng thắn chia sẻ mọi vấn đề trong cuộc sống của cô. Đó là điều hiếm thấy của nữ ca sỹ luôn bị khán giả lầm tưởng thuộc giới LGBT. Tạp chí LGBT Advocate từng phỏng vấn Pink về lời đồn về giới tính. Cô mô tả bản thân là cái túi hỗn độn (mixed-bag) khi nói mình thực sự thích gì.

Có lẽ ngoại hình và tin đồn giới tính khiến cho Pink chưa bao giờ được coi là một sao sáng chói trong thế giới nhạc pop. Với người yêu nhạc, Pink là một tài năng thực thụ vì âm nhạc của cô chinh phục được những đôi tai khó tính nhất.

