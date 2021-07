Chuyện tình cảm giữa các thành viên trong nhóm Fleetwood Mac luôn tốn giấy mực của báo chí. Sự đổ vỡ, mâu thuẫn tưởng chừng sẽ giết chết ban nhạc năm 1976 và đẩy Fleetwood Mac vào khủng hoảng cuối thập niên 1980. Kỳ lạ thay, càng khủng hoảng, ban nhạc càng thành công hơn. Phần 2 của tạp chí Âm Nhạc về nhóm nhạc Fleetwood Mac dành giải đáp thắc mắc : Tình yêu có giết chết ban nhạc thế kỷ ?

Quảng cáo

Stevie Nicks, Linsey Buckingham và Mick Fleetwood

Trước khi gia nhập nhóm, Nicks và Buckingham đã có mối quan hệ sâu sắc từ thập niên 1960. Lúc gia nhập nhóm năm 1974, họ là cặp uyên ương trong âm nhạc, từng phát hành album chung. Chuyện tình cảm của họ không liên tục, xuyên suốt mà đứt quãng khiến Nicks và Buckingham nỗ lực hàn gắn. Đến năm 1976, tình cảm giữa họ đứt vỡ trong quá trình thực hiện album kinh điển Rumours. Có lẽ cá tính quá mạnh khiến cho cả hai nghệ sỹ gặp vấn đề.

Sau khi chia tay Buckingham, Nicks lại có mối quan hệ với tay trống Mick Fleetwood vào năm 1977. Lúc đó, Fleetwood vẫn đang chung sống với người vợ đầu, Jenny Boyd. Cho dù Nicks và Fleetwood đồng ý sớm chấm dứt mối quan hệ, cuộc hôn nhân giữa Fleetwood và Boyd sớm đi vào ngõ cụt.

Năm 1983, Nicks lên xe hoa với Kim Anderson, chồng của bạn thân Robin sau khi người bạn thân qua đời do căn bệnh máu trắng. Nữ ca sỹ sinh năm 1948 chia sẻ : “Lúc đó, tôi quyết định sẽ chăm sóc con của Robin khi cô ấy qua đời. Chúng tôi cưới không phải vì yêu mà vì quá đau khổ”. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân duy nhất của Nicks chỉ tồn tại trong vòng 3 tháng.

Mick Fleetwood và Jenny Boyd

Nhà sáng lập nhóm nhạc kiêm tay trống, Mick Fleetwood kết hôn với người mẫu Jenny Boyd năm 1970 và có hai con gái chung. Không lâu sau, Mick phát hiện vợ mình có quan hệ với tay guitar của nhóm lúc đó là Bob Webston. Mối quan hệ vụng trộm của vợ Mick ảnh hưởng nghiêm trọng tới ban nhạc. Mick đã yêu cầu Bob rời khỏi nhóm năm 1974. Tuy nhiên, Mick cũng ly dị Jenny Boyd một năm sau, 1975. Họ sớm tái hợp ít lâu sau nhưng mối quan hệ tình cảm giữa Fleetwood và Nicks lại giết chết hôn nhân mong manh với Jenny Boyd. Sau đó, Mick hẹn họ với người bạn thân của Stevie Nicks, là Sarah Recor.

John McVie và Christine McVie

Không quá ồn ào như hai cặp đôi kia, chuyện tình giữa John McVie, tay guitar bass và tay keyboard Christine cũng gây xáo trộn ít nhiều. Cặp đôi McVie kết hôn năm 1968. Lúc đó, John McVie là thành viên sáng lập nhóm còn Christine chưa tham gia Fleetwood Mac. Người vợ tham gia nhóm nhạc năm 1970 và lại nảy sinh mối quan hệ với Martin Birch, chuyên gia âm thanh và Curry Grant đạo diễn ánh sáng của Fleetwood. Cặp đôi McVie ly dị năm 1976 nhưng Christine McVie vẫn ở lại nhóm đến tận năm 1998. Sau đó, Christine đính hôn và hủy hôn ước với Dennis Wilson, tay trống nhóm Beach Boys.

Những bản hit sinh ra từ đổ vỡ tình cảm

Khác với nhóm ABBA, tan vỡ tình cảm chưa phải là dấu chấm hết. Tình yêu và sự đổ vỡ là chất xúc tác mạnh mẽ cho những sáng tác đầy rung cảm của Fleetwood Mac. Các thành viên tìm cách gói ghém cảm xúc của họ trong những bản hit như Silver Springs (Dòng suối bạc). Ca khúc được sáng tác và thể hiện qua giọng ca của Stevie Nicks. Nó lột tả nguyên vẹn cảm xúc của Nicks khi tới hồi kết mối quan hệ lãng mạn với Linsey Buckingham.

Bài hát khá dài và có tiết tấu chậm rãi nên không được đưa vào album Rumours (1977). Silver Springs gợi nhớ tới nơi ở cũ của đôi tình nhân Nicks - Buckingham. Nicks thổ lộ “Tôi viết bài này để nói về Linsey. Cái tên Silver Springs khá thú vị đối với tôi. Câu hát “Anh có thể là Dòng suối bạc của tôi, muốn ám chỉ một điều đặc biệt với cuộc đời tôi.” Giai điệu bài hát mộc mạc nhưng ca từ phản ánh sự ghen tuông, hận thù của một người đàn bà sau cuộc chia ly. Kỳ lạ, sau buổi biểu diễn tái hợp The Dance (1997), ban nhạc làm sống lại ký ức âm nhạc đẹp thưở nào. Ca khúc được biết đến rộng rãi sau gần 20 năm ra đời.

So I'll begin not to love you ; Turn around, you'll see me runnin' ; I'll say I loved you years ago ; And tell myself you never loved me no ; Don't say that she's pretty ; And did you say that she loves you? Baby, I don't want to know.

Em sẽ không còn yêu anh nữa ; Quay mặt đi, anh sẽ thấy em chạy trốn ; Em nói rằng em từng yêu anh nhiều năm trước ; Nói với bản thân em rằng anh chưa từng bao giờ yêu em ; Đừng nói với em cô ấy đẹp lắm ; Anh có nói với em rằng cô ấy yêu anh ; Anh yêu, em không muốn biết điều đó.

Chuyện chia ly của Nicks và Buckingham còn ghi dấu ấn trong 2 ca khúc Go Your Own Way (Ra đi theo con đường của em), You make loving fun. Trong Go your own way, Buckingham cũng mô tả trạng thái cảm xúc trái chiều đan xen. Một mặt, ông muốn gạt người tình cũ ra khỏi cuộc đời mình bằng mọi giá. Mặt khác, ông lại hy vọng người tình tìm được bến bờ hạnh phúc mới. Sự mâu thuẫn, đối lập cảm xúc có thể cảm nhận rõ rệt. Buckingham tạo được đối trọng với Nicks trong một vài ca khúc xuất sắc như thế. Họ biến âm nhạc thành cuốn nhật ký để ghi chép mớ cảm xúc hỗn độn. Do vậy, lời ca luôn ám ảnh, hiện thực với tiết tấu nhịp mạnh mẽ.

Đối với Christine McVie, bà ghi dấu ấn chuyện tình tan vỡ với tác phẩm Little Lies (Lời nói dối vô hại). Ca khúc được Christine McVie sáng tác cùng người chồng sau đó Eddy Quintela. Bài hát ra mắt vào năm 1987 trong album Tango in the night của nhóm.

Theo chia sẻ của Christine McVie, ý tưởng của bài hát là “Nếu tôi có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ làm khác đi. Nhưng vì không có, tôi phải tiếp tục lừa dối chính mình mặc dù tôi biết anh ấy sẽ nói dối tôi.” Tuy không rõ ràng, nhưng ca khúc ám chỉ tới mối quan hệ tan vỡ của Christine với người chồng cũ John McVie hoặc với Dennis Wilson. So với Stevie Nicks, mối quan hệ của Christine McVie còn phức tạp chằng chịt gấp bội phần. Bài hát nhanh chóng lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard, trở thành một trong 3 ca khúc phát sóng nhiều nhất trên radio Anh, Mỹ cuối thập niên 1980.

Although I'm not making plans ; I hope that you'll understand there's a reason why ; Close your, close your, close your eyes ; No more broken hearts ; We're better off apart, let's give it a try ; Tell me, tell me, tell me lies.

Mặc dù em không lên kế hoạch gì cả ; Em hy vọng anh sẽ hiểu lý do tại sao ; Hãy nhắm mắt lại, nhắm mắt lại ; Không còn trái tim tan vỡ nào hết ; Chúng ta nên chia tay nhau, hãy thử làm điều đó ; Hãy nói dối em, nói dối em.

Rắc rối của ban nhạc hỗn hợp

Nội bộ nhóm Fleetwood Mac có lẽ phức tạp hơn các ban nhạc khác vì có tới hai thành viên nữ. Hơn thế nữa, Nicks và McVie đảm nhận vai trò nòng cốt trong ban nhạc: sáng tác, chơi nhạc cụ và hát chính. Họ tạo được sự đa dạng, bổ trợ nhau về cảm xúc, màu sắc âm nhạc phong phú. Tuy nhiên, sự phức tạp tính cách cũng dễ lan tỏa sang đời sống cá nhân. Có ý kiến cho rằng giữa Nicks và McVie luôn có sự thù địch và mâu thuẫn. Nhưng cả hai nữ nghệ sỹ đều bác bỏ nghi ngờ trên.

Một điểm chung thú vị giữa Nicks và McVie là họ hết lòng hy sinh cho sự nghiệp mà không có con cái. Nicks từng phá thai khi có bầu với Don Henley, ca sỹ chính nhóm The Eagles khi sự nghiệp solo nở rộ. McVie gặp nhiều sóng gió tình trường nhưng chưa bao giờ có ý định sinh con. Cảm xúc đổ vỡ dồn nén như chiếc lò xo khiến những sáng tác của Nicks và McVie có sức bật mạnh mẽ.

Những bản hit nảy nở từ tình yêu và đổ vỡ của Nicks, McVie, Buckingham là đáp án cho câu hỏi lớn. Tình yêu khó lòng giết chết được ban nhạc như Fleetwood Mac nhưng nó gây ra xáo trộn lâu dài. Cách Fleetwood Mac trở nên vĩ đại chính là nhờ việc chèo lái qua khủng hoảng cá nhân. Họ đã gạt bỏ cái tôi, sự ái kỷ để tìm đến liệu pháp tâm hồn và tài chính mang tên ÂM NHẠC.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký