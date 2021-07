Tạp chí âm nhạc

Trong số các album tiếng Pháp được cho ra mắt đầu mùa hè năm 2021, đáng chú ý hơn cả là tập nhạc mới của Clara Luciani. Ca sĩ người Pháp xuất hiện trở lại với album thứ nhì tràn đầy khát vọng và sức sống, sau khi đoạt danh hiệu Giọng ca nữ xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc Pháp, Victoires de la Musique, đầu năm 2020.

Mang tựa đề vỏn vẹn một chữ là ''Coeur'' (Tâm), album thứ hai của Clara Luciani bao gồm 11 ca khúc mới. Hầu hết các bài hát ở đây đã được sáng tác rồi ghi âm trong thời kỳ nước Pháp bị phong tỏa, vì thế Clara Luciani muốn thổ lộ nhắn nhủ, một cách đơn giản gần gũi nhất những lời nói thiết tha, ấp ủ trong ''Trái Tim'' của mình.

Trong số những ca khúc mới sáng tác cho album thứ hai này, có nhạc phẩm ''Sad & Slow'' (Buồn và Chậm) ghi âm với nam danh ca người Pháp Julien Doré. Đây là lần thứ nhì hai nghệ sĩ trẻ này hợp tác với nhau. Trước đó, đã có bản song ca ''L'île au lendemain'' với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, từng được phát hành trong album thứ 5 của Julien Doré.

''Xin giữ mãi những nụ hôn cháy bỏng

Hương tình yêu đừng phai nhạt sắc hồng

Trên phím ngà, điệu dương cầm buồn chậm

Cầu mưa rơi mắt sa mạc cay nồng''

Bằng những lời lẽ bóng bẩy mà dịu dàng và tựa đề một chữ đơn giản mà không khô khan, Clara Luciani lại tóm tắt được điều thiết yếu đối với nhiều nghệ sĩ trong thời gian qua. Thay vì là khựng lại đà sáng tạo của họ, thời kỳ phong tỏa vừa qua lại càng làm cho các nghệ sĩ có thêm cảm hứng sáng tác. Trong trường hợp của Clara Luciani, cô muốn kết hợp nội dung ca từ đượm buồn chứ không sầu thảm, với những giai điệu trẻ trung yêu đời (theo phong cách của Claude François, Jackson Five hay là Abba).

Barbara Pravi : Ngôi sao chớm mọc trên vòm trời ca nhạc

Phiên bản tiếng Pháp của nhạc phẩm ''The Winner takes it all'' từng ăn khách trước đây của nhóm Abba tạo dấu gạch nối với giọng ca mới Barbara Pravi. Ban nhạc Thụy Điển Abba đã từng đoạt giải thưởng ca nhạc truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1974 (với ca khúc Waterloo), còn Barbara Pravi đã về nhì cuộc thi này hồi trung tuần tháng 05/2021. Tuy không đoạt giải nhất nhưng màn biểu diễn đầy ấn tượng của nhạc phẩm ''Voilà'' đã tạo cơ hội cho tác giả kiêm ca sĩ trẻ tuổi này gặt hái thêm nhiều thành công ở nước ngoài. Một tháng sau cuộc thi, hiệu ứng Eurovision giúp cho ca khúc tiếng Pháp này được xếp hạng cao trên các nền tảng trực tuyến hay tại các thị trường châu Âu. Một ngôi sao sáng vừa xuất hiện trên vòm trời ca nhạc.

Lịch biểu diễn của Barbara Pravi cũng đã bắt đầu chật kín kể từ mùa thu trở đi với một vòng lưu diễn nước Pháp và các nước châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Thụy Sĩ. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tập nhạc đầu tay ''hậu Eurovision'' mà cô phải thực hiện cho xong vào mùa hè này. Bởi vì cho tới nay, cô đã ghi âm nhiều đĩa đơn nhưng vẫn chưa có một album phòng thu xứng đáng, cho thấy tài nghệ của Barbara Pravi cả về mặt diễn xuất lẫn sáng tác. Hy vọng rằng tài năng chớm nở của cô sẽ càng rực rỡ khi trời vào hạ.

''Nous'', chưa mất tất cả khi vẫn còn đôi ta

Cũng như cô bạn đồng nghiệp Clara Luciani, Julien Doré đã lập kỷ lục số bán với album mang tựa đề ''Aimée'' phát hành vào mùa thu năm 2020. Sau khi đạt tới mức 3 lần đĩa bạch kim, tập nhạc này vừa được tái bản với nhiều phiên bản hòa âm mới và bài hát bổ sung, nâng số ca khúc ghi âm lên thành 14 thay vì 11 như ban đầu.

Thành danh nhờ đoạt giải nhất chương trình Nouvelle Star vào năm 2007, Julien Doré sau đó đã không ''biến mất'' như nhiều giọng ca khác xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình, mà lại trụ vững nhờ cái tài diễn đạt của anh cũng như lối hát cực trầm nhưng với nhiều giọng gió.

Nhạc phẩm ''Nous'' (Chúng ta) với cách tạo hình ngộ nghĩnh, qua video clip của một phi hành gia đi tắm biển với hai con khủng long T-Rex tí hon, đã chinh phục đông đảo nhiều người nghe. Giai điệu lạc quan yêu đời này hẳn chắc sẽ là một trong những ca khúc thịnh hành vào mùa hè năm nay.

