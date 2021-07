Tạp chí âm nhạc

Sự bùng nổ cuộc thi âm nhạc truyền hình thực tế giới thiệu nhiều gương mặt tài năng đầy triển vọng. Nhưng không phải quán quân nào cũng tỏa sáng và thăng hoa như Kelly Clarkson, một giọng hát nổi tiếng đầy nội lực.

Quảng cáo

Từ "Thần tượng Mỹ" trở thành ngôi sao nước Mỹ

Trở thành ngôi sao ca nhạc không hề đơn giản và dễ dàng. Trải qua hơn 20 mùa giải, các cuộc thi truyền hình thực tế như The Voice, American Idol (Thần tượng nước Mỹ) đều hé lộ những tài năng mới. Trong số đó, gần như duy nhất Kelly Clarkson trưởng thành và phát triển theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô không có ngoại hình cuốn hút, càng không có một nhan sắc dễ nhìn. Nhưng giọng hát của Kelly thì thực sự đặc biệt, có chất lửa pop/rock với làn hơi khỏe khoắn. Ngay từ lúc phần thi thử giọng, Kelly đã tỏa ra nguồn năng lượng vô song.

Cuộc thi Thần tượng nước Mỹ giúp cô ký được hợp đồng với hãng ghi âm RCA vào năm 2002. Single đầu tay A moment like this (Giây phút như vậy) nhanh chóng lọt vào top 100 Billboard và trở thành đĩa đơn ăn khách nhất. Cùng với single này, Kelly ra mắt album đầu tay Thankful (Biết ơn, 2003) gây được sự chú ý, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục vì thể loại R&B.

Một năm sau đó, album Breakway (2004) là cú đột phá đầy thuyết phục của Kelly. Cô kết hợp cùng ê-kip của American Idol, hai nhà sản xuất danh tiếng Clive Davis, Dr. Luke. Họ muốn Kelly phải thoát khỏi bóng dáng American Idol để trở thành một ngôi sao độc lập. Do vậy, Dr. Luke đề xuất chiến lược xoáy vào pop/rock, đặc biệt âm hưởng rock trong giọng hát và phong cách trình diễn.

Trong album này, Kelly là đồng tác giả sáng tác 6 trên 12 ca khúc. Điều này có lẽ lý giải thành công không nhỏ trong sự nghiệp của nữ ca sỹ. Đúng như mong đợi, hợp tuyển phòng thu này đoạt hai giải Grammy cho Kelly: Album Pop xuất sắc nhất và Trình diễn pop xuất sắc nhất. Breakaway cũng đạt doanh số tiêu thụ trong mơ, 12 triệu bản. Đáng chú ý là các bản hit như Breakaway, Since you’ve been gone, Because of you đều tái hiện chân thực từ cuộc đời thực tế của Kelly. Những ký ức khó quên khi cha mẹ cô ly dị nhau, mối quan hệ với bạn trai cũ. Các yếu tố tài năng, chiến lược và chất liệu chân thực góp phần tạo nên thành công cho album xuất sắc của nữ ca sỹ lúc đó mới 22 tuổi.

"Giấc mơ kiểu Mỹ" có thật?

Nếu chỉ lướt qua sự nghiệp Kelly Clarkson bằng những con số, hầu hết khán giả đều cho rằng giấc mơ Mỹ có thật. Số lượng album tiêu thụ toàn cầu là 45 triệu album, 11 đĩa đơn lọt vào Top 10 tại Mỹ. Nữ ca sỹ 39 tuổi còn ngồi trên ghế giám khảo The Voice mùa thứ 6 liên tiếp. Cô sở hữu kênh talkshow riêng, The Kelly Clarkson Talkshow, phát sóng lần đầu vào năm 2019.

Xuất phát điểm của cô đều khiến cho mọi người ngạc nhiên. Sinh ra lại miền quê bang Texas, Kelly có mẹ là giáo viên tiếng Anh và cha là kỹ sư. Tuổi thơ cô không suôn sẻ vì cha mẹ ly dị khi mới lên 6 tuổi. Kelly theo ở với mẹ, bà Jeanne Ann nhưng mẹ cô sớm tái hôn. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thơ Kelly. Trong gia đình kiểu mẫu bảo thủ, cô phải đi nhà thờ hai ngày trong tuần vào thứ 4 và Chủ Nhật. Nếp sinh hoạt này lại tạo đòn bẩy cho nữ ca sỹ không được đào tạo bài bản về thanh nhạc. Cô hát phần lớn tại nhà thờ và trong cuộc thi tài năng tại trường phổ thông trung học. Niềm đam mê ca hát và chất giọng trời phú luôn là kim chỉ nam cho cuộc đời Kelly.

Cô từng từ chối suất học bổng vào Đại học Texas và cả trường Cao đẳng Âm nhạc Berklee. Cô “từng sáng tác nhạc và muốn có sự nghiệp cho riêng mình”. Tuy nhiên, hành trình đi kiếm vận may trong âm nhạc không dễ dàng với cô gái trẻ. Hầu hết hãng đĩa đều từ chối ký hợp đồng với Kelly vì cho rằng chất giọng cô giống người da đen. Ngoài ra, “khi 20 tuổi, tôi cân nặng khoảng 56 kg (124 pounds), cao 1,58 m. Họ từng nói với tôi nếu giảm 8-9 kg, họ sẽ ký hợp đồng ghi âm với tôi.” Bất đắc dĩ, cô phải làm việc tại nhà hát, bồi bàn, tiếp thị qua điện thoại cho tới khi chính thức tham gia cuộc thi American Idol.

Để tỏa sáng trong cuộc thi, Kelly chứng tỏ rằng hành trình đam mê âm nhạc không hề suôn sẻ. Thiếu đi nội lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ, giọng hát riêng lẻ không thể khiến cho cô bứt phá ngoạn mục.

Thay thế Ellen Degeneres trong talkshow

Chất giọng Kelly Clarkson được xếp vào hàng soprano, giọng nữ cao. Cô từng thổ lộ chịu ảnh hưởng lớn giọng soul của Aretha Franklin, nữ hoàng R&B, của Whitney Houston, âm nhạc của Aerosmith, Radiohead và Garbage. Sở thích nghe nhạc của những thành viên trong gia đình ảnh hưởng đáng kể tới Kelly. Cô thích nhóm rock lừng lẫy Guns N’Roses, Metallica, cả nhạc country của Reba McEntire. Nhờ phổ âm nhạc đa dạng, nữ ca sỹ có thể hát lại các bản hit nổi tiếng các nghệ sỹ khác mà không bị chệch hướng thể loại. Talkshow Kelly Clarkson phản ánh rõ nét vì chính cô làm MC, biên tập, trò chuyện với khán giả. Từ các bản hit của Cher, Adele, Whitney Houston, Lady Gaga, cái tên Kelly Clarkson đôi khi nghĩa là vượt qua mọi thử thách hiểm trở nhất trong âm nhạc.

Mới đây, trong chương trình vinh danh ca sỹ nhạc đồng quê Garth Brooks, Kelly Clarkson ghi điểm ngoạn mục nhờ cover bản hit The Dance. Bài hát gắn với tên tuổi của Garth nói về sự đánh đổi trong cuộc sống vì chúng ta không thể biết trước tương lai ra sao. Kelly lấy đi nước mắt khán giả khi nói rằng thà mình sẽ chọn khiêu vũ với người mình yêu, bất chấp thực tế là người tình đó có thể bỏ rơi mình trong tương lai.

Năm 2021, Kelly Clarkson chính thức được chọn là MC từ năm 2022 thay thế cho talkshow của Ellen Degeneres. Kênh NBC chính thức bình luận về Kelly: “Đội ngũ sản xuất và Kelly luôn chứng tỏ tâm huyết, sự chuyên nghiệp của họ để phù hợp với mọi lựa tuổi và văn hóa”. Phổ âm nhạc rộng và giọng hát nội lực chắc chắn là yếu tố bản lề cho sự lựa chọn mang tên Kelly Clarkson. Hơn thế nữa, nữ ca sỹ có thể chia sẻ kinh nghiệm sống qua nhiều thử thách: Ly dị với người chồng cũ, quản lý Brandon Blackstock, Kelly giành quyền nuôi hai con chung, con gái River 7 tuổi, con trai Remy 5 tuổi ; cô còn đối mặt với các vấn đề sức khỏe như bệnh tuyến giáp, rối loạn ăn uống và thừa cân.

Sự thân thiện, cởi mở và đam mê âm nhạc của Kelly chắc hẳn là nguồn năng lượng tích cực cho khán giả theo dõi. Hơn thế nữa, Kelly Clarkson là quán quân “sống sót” sau các cuộc thi truyền hình thực tế nở rộ như nấm sau mưa. Cô chứng minh rằng giấc mơ Mỹ thiếu bột “nội lực” không bao giờ gột thành hồ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký