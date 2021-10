Tạp chí âm nhạc

Cách đây 6 thập niên, khi nam ca sĩ Frankie Jordan đang chuẩn bị ghi âm một bài song ca, thì bỗng nhận được tin là cô bạn đồng nghiệp sẽ không đến kịp. Nhạc sĩ phụ trách phần hòa âm lúc bấy giờ là Eddie Vartan mới đề nghị gọi cô em gái 16 tuổi vào thay thế phần thu thanh giọng nữ. Bài hát ăn khách vào mùa hè năm 1961 mở đầu cho một trong những sự nghiệp dài lâu nhất trong làng nhạc Pháp : thần tượng tóc vàng Sylvie Vartan.

Bản thân nữ danh ca Sylvie Vartan cũng không ngờ rằng mình sẽ thành công lâu đến như vậy. Bài song ca ''La Panne d'esence'' mà cô ghi âm với Frankie Jordan (giải nghệ vào năm 1968) là phiên bản chuyển ngữ tiếng Pháp của nhạc phẩm ''Out of Gas'' ăn khách lần đầu tiên qua giọng ca của Floyd Robinson. Bản nhạc này mở đường cho Sylvie Vartan ghi âm nhiều bài hát ăn khách khác, cũng như Françoise Hardy và France Gall, cô trở thành một trong những thần tượng nhạc trẻ sáng giá nhất nước Pháp. Trong những năm sau đó, hầu như thập niên nào Sylvie cũng đều có album ăn khách, nhờ phong cách mà trụ vững qua bao phong trào.

Một sự nghiệp hiếm thấy với hơn 1.500 bản ghi âm

Khi sự nghiệp cất cánh vào đầu thập niên 1960, Sylvie từng đứng chung sân khấu với nhóm The Beatles tại nhà hát Olympia vào năm 1964, thành hôn với rocker số 1 của Pháp Johnny Hallyday, ghi âm những bản nhạc tiêu biểu nhất của phong trào nhạc trẻ kể cả nguyên tác (''La plus belle pour aller danser'' Em đẹp nhất đêm nay của tác giả Aznavour mà quý thính giả và các bạn đã nghe trong phần đầu) hay phóng tác (''En écoutant la pluie'' Nghe tiếng mưa rơi do Richard Anthony chuyển ngữ từ bài ''Rhythm of the Rain'' của John Claude Gummoe).

Lắng nghe nhịp mưa rơi

Thì thầm như muốn nói

Gõ nhẹ khung cửa sổ

Cho lòng thêm bối rối

Tình lạc cánh vực sâu

Giấu tim ta chốn nào

Mang theo trời hạnh phúc

Dìm trong bể khổ đau

Nhịp mưa chưa ngừng rơi

Tiếng yêu đâu mất rồi

Xưa nói dùm mong đợi

Nay quên hết một người

Ta muốn nuốt nắng trời

Thắp trong tim lửa mới

Hứng mưa đem nước tưới

Cho nhạt phai sáng ngời

Vừa rồi là bản phóng tác của nhạc phẩm ''Rhythm of the Rain''. Trong tiếng Việt, bài hát này có tới hai lời khác nhau. Tác giả Trường Kỳ từng chuyển ngữ bào này thành nhạc phẩm ''Tiếng buồn đêm mưa'' do hai ca sĩ Thanh Mai và Tùng Giang ghi âm trước năm 1975, với những câu mở đầu như sau : "Lắng nghe mưa rơi rơi sao trong lòng ta bồi hồi, phút chia ly ngày nào lệ tràn hoen mi. Còn nhớ chăng em khi xưa mưa rơi kề nhau nghẹn ngào, cùng mong ước sao sẽ đừng chia phôi".

Về phần mình, tác giả Lữ Liên đặt lời Việt cho bài này thành nhạc phẩm ''Nghe tiếng mưa rơi'' do Khánh Hà ghi âm, gần giống với nguyên tác ở trong tựa đề nhiều hơn là trong ca từ : "Chiều vắng em nghe mưa rơi như muôn ngàn cung nhạc buồn, rớt bên hiên gợi niềm thương đau. Lệ bỗng như mưa trong tim em chiều nay mỏi mòn, chờ nhau những đêm vắng lạnh cô đơn".

Để kỷ niệm 60 năm sự nghiệp, Sylvie Vartan chẳng những phát hành một album mới mà còn xuất hiện trong khá nhiều dự án khác nhau. Tập nhạc vừa được phát hành hồi đầu tháng 10/2021 là album phòng thu thứ 50 của Sylvie Vartan bao gồm toàn là những ca khúc mới do thế hệ nghệ sĩ thời nay sáng tác cho cô (chưa kể tới hơn 20 album live và các tuyển tập chọn lọc khác). Trong số các ngòi bút trẻ tuổi ăn khách hiện thời, có khá nhiều nữ tác giả như Clara Luciani, Rose, Clarika, La Grande Sophie, về phía các nam nghệ sĩ có Joseph d'Anvers, Jean-Jacques Nyssen hay Léonard Lasry, trích đoạn đầu tiên là nhạc phẩm ''Merci pour le Regard'' (hiểu theo nghĩa : ánh nhìn nào cho tâm hồn bớt cô đơn), cũng là ca khúc chủ đề của album cùng tên.

60 năm sự nghiệp qua tập nhạc, phim tài liệu và hồi ký

Đĩa nhạc thứ 50 là dịp để cho Sylvie Vartan tìm lại khán giả hâm mộ trung thành. Sau khi hoãn lại 4 lần đợt lưu diễn trong năm qua, Sylvie lại lên đường đi hát trong tháng này tại Bỉ, Thụy Sĩ, Luxembourg. Đợt trình diễn tái ngộ này sẽ trở lại Paris tại nhà hát Pleyel vào cuối mùa thu năm nay (tháng 11/ 2021). Song song với đợt biểu diễn, Sylvie Vartan còn tham gia vào một bộ phim tài liệu truyền hình Pháp kể lại cuộc đời và sự nghiệp của cô mà theo dự kiến sẽ được khởi chiếu vào cuối năm nay, muộn lắm là vào mùa xuân năm tới. Bên cạnh đó, có khá nhiều album ăn khách trước đây của Sylvie được tái bản dưới dạng đĩa nhựa 33 vòng chủ yếu dành cho giới chuyên sưu tầm, hoặc phát hành trên các mạng trực tuyến, bổ sung cho bộ vựng tập quan trọng nhất nhì của làng nhạc Pháp. Cũng như Johnny Hallyday, Sylvie Vartan đã ghi âm hơn 1.500 bài hát trong 10 thứ tiếng khác nhau và trong vòng 60 năm sự nghiệp, cô đã bán gần 50 triệu album trên thế giới.

Thời điểm kỷ niệm 6 thập niên ca hát cũng là dịp để cho Sylvie Vartan ra mắt quyển hồi ký dày hơn 400 trang mang tựa đề ''Le Tourbillon d’une vie'' (Cơn lốc của một cuộc đời) của hai tác giả Christian và Éric Cazalot. Sylvie thú thật là thời gian tựa như như một cơn lốc, mới đó mà 60 năm đã trôi qua. Cô cảm thấy rất may mắn khi được theo đuổi đến tận cùng giấc mơ âm nhạc của mình trong hơn nửa thế kỷ. Với thời gian, Sylvie đã khám phá rằng cô có đến có hai gia đình : một bên là chồng con và người thân, còn bên kia là thành phần khán giả trung thành hàng chục năm qua, từ cái thuở Sylvie mới tập tễnh vào nghề. Trong những giây phút trống trải cô đơn nhất, Sylvie lúc nào cũng tìm thấy nơi người hâm mộ niềm tin không thay đổi, lời an ủi tuyệt đối. Tựa đĩa nhạc ''Merci pour le regard'' chính là lời tri ân của một đời nghệ sĩ cho bao ánh mắt trìu mến, cho tình thương vô bờ bến.

