Tạp chí âm nhạc

Nếu bình chọn một nam ca sỹ có chất giọng đặc biệt, có lẽ Richard Marx là một trong những cái tên được nghĩ tới đầu tiên. Ca khúc kinh điển Right here waiting (Chờ đợi em nơi này) như đo ni đóng giày cho tiếng hát nam nghệ sỹ. Tài năng của Richard không dừng lại ở vai trò nghệ sỹ biểu diễn mà còn ở kỷ lục sáng tác và sản xuất mà ít người biết.

Quảng cáo

Vườn ươm nghệ thuật

Nam nghệ sỹ sinh năm 1963 sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật tại thành phố Chicago, Mỹ. Cha anh là Dick Marx, một nghệ sỹ piano chuyên nhạc jazz, mẹ anh là Ruth Marx, ca sỹ hát trong ban nhạc lớn. Con đường nghệ thuật của Richard rộng mở từ khi anh 5 tuổi. Anh biểu diễn ca khúc I wanna be free của nhóm The Monkees ở trường tiểu học.

Richard Marx có khởi đầu thuận lợi nhờ cả kế thừa gene nghệ thuật cha mẹ. Anh vừa có khả năng hát, biểu diễn, sáng tác, chơi guitar và piano. Đặc biệt chất giọng Richard Marx không thể lẫn vào bất cứ giọng nam nào. Giọng anh dày, ấm, nhiều lớp và rất phù hợp các pop ballad trữ tình.

Thú vị hơn, nam ca sỹ của bản nhạc bất hủ Hello, Lionel Richie là người khuyên nhủ Richard Marx tới Hollywood lập nghiệp khi anh 18 tuổi. Tình tiết này được đưa vào trong cuốn hồi ký Stories to tell (Những câu chuyện kể) ra mắt tháng 7 năm 2021. Anh từng hát đệm cho Madonna trong album True Blue, hay làm nền cho danh ca Cher trong ca khúc Love Hurts.

Từ ca sỹ chuyên hát đệm, Richard chuyển mình thành ca sỹ solo với tần suất sáng tác, biểu diễn dày đặc. Năm 1987, đĩa đơn đầu tay mang tên chính anh, Richard Marx chính thức gây bão táp trên bảng xếp hạng Billboard. Album lên hạng bạch kim và ca khúc Don’t Mean Nothing (Không ý nghĩa) leo lên hạng 3 của Top 10 ca khúc ưa thích nhất.

Điểm mạnh mà Richard khai thác tối đa là những nốt cao nghe cuốn hút, mà không chói tai. Chất giọng giữ được cường độ ngân và độ vang một cách bền bỉ. Don’t Mean Nothing có tiết tấu, nhịp điệu đậm chất pop/rock, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Các ca khúc anh sáng tác hầu hết có giai điệu rất mạch lạc, rõ ràng như Angelina, Hold On To The Nights, Endless Summer Nights. Các nhà phê bình cho rằng album này như sản xuất để phát sóng trên radio vì các ca khúc có mãnh lực thu hút người nghe.

Hai năm sau, anh lại tái hiện được sức hút nam châm qua album Repeat Offender (Kẻ xúc phạm tái diễn). Album này được coi là “mật ngọt” với các thiếu nữ nhờ bản hit đình đám Right here waiting. Ca khúc kinh điển này gắn với tên tuổi Richard Marx suốt sự nghiệp. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố của bản tình ca đi cùng năm tháng: chất giọng nam tính, giai điệu lắng đọng khó quên, kỹ thuật thể hiện có bản sắc riêng. Bản nhạc này kẻ một ranh giới chia tách những sáng tác của Richard Marx thành hai mảng màu khác biệt: trữ tình sâu lắng pop ballad và mạnh mẽ theo thiên hướng rock.

Những kỷ lục thầm lặng của nghệ sỹ sáng tác

Tính đến hiện tại, Richard Marx tiêu thụ hơn 30 triệu đĩa hát khắp toàn cầu. Nói vậy, chưa đủ thuyết phục để phác họa tài năng của Richard Marx. Anh là nam nghệ sỹ duy nhất lập kỷ lục có 14 đĩa đơn đạt hạng nhất trên cương vị nghệ sỹ biểu diễn, sáng tác và nhà sản xuất. Trong đó, 7 đĩa đơn đầu tiên lọt vào Top 5 ca khúc ưa thích nhất. Tạp chí âm nhạc Billboard nói rằng Richard nắm giữ kỷ lục hiếm có : sở hữu các ca khúc được ưa thích trên các bảng xếp hạng âm nhạc khác nhau trong suốt bốn thập niên (thập niên 80 đến 2010).

Anh từng cộng tác với rất nhiều tên tuổi lớn làng âm nhạc như Barbara Streisand, Madonna, NSYNC, Keith Urban, Luther Vandross. Ít người biết rằng, Richard là tác giả bản hit xuất sắc cho nhóm NSYNC - This I Promise You. Hơn thế, Richard Marx cần mẫn mở rộng hợp tác với các nghệ sỹ trong việc sáng tác và biểu diễn.

Anh tự nhận rằng mình hứng thú với sáng tác nhạc và những giai điệu luôn thôi thúc anh chắp bút. “Tôi là người bị thôi thúc bởi giai điệu, do vậy, thứ đầu tiên xảy đến trong đầu tôi phải là giai điệu. Khi nó bắt đầu phát ra tín hiệu không phải trình tự tuyến tính, tôi đã hiểu phải ghi âm ra sao, chơi theo thể loại gì, pop, rock hay country, có khi chỉ là nhạc hòa tấu.” Những ví dụ thành công không thể bỏ qua được Now and Forever, bản tình ca khác gắn với phong cách mộc mạc của Richard Marx. Lời ca rất thâm thúy và triết lý : “Until the ocean doesn’t touch the sand, now and forever, I will be your man” (Cho tới khi nào đại dương không còn sóng xô bờ cát, bây giờ và mãi mãi, anh vẫn là người đàn ông của em).

Xuyên suốt sự nghiệp, cuộc đời Richard Marx gắn với các tour lưu diễn. Anh cho rằng cuộc sống nghệ sỹ sáng tác và biểu diễn là hoàn toàn khác biệt. Nhưng tần suất lưu diễn đem lại động lực tinh thần và nuôi dưỡng tài chính cho sự nghiệp âm nhạc. Anh cũng khá bất ngờ khi những khán giá trẻ tuổi hát lại bản hit hơn 30 năm trước của anh. Đó là món quà khích lệ tinh thần cho nghệ sỹ tài năng khi sở hữu khán giả trung thành qua nhiều thế hệ.

Truyền thống âm nhạc được kế thừa

Bản thân Richard Marx tận hưởng sự nghiệp âm nhạc được kế thừa lại cho thế hệ con anh. Trong album gần nhất Limitless (2019), Richard cùng cậu con trai Lucas cùng sáng tác hai ca khúc All Along và Another One Down. Cả hai ca khúc lọt vào Top 14 Billboard như đánh dấu nỗ lực hợp tác giữa cha và con.

Lucas Marx là người con thứ hai trong số ba con trai với người vợ đầu tiên Cynthia Rhodes; Brandon 31, Lucas, 29 và Jesse, 27 tuổi. Anh nói rằng tôi gần gũi với cả ba cậu con trai vì chúng đều thực sự tài năng nhưng Lucas là hợp với anh nhất về định hướng âm nhạc và sự sáng tạo. Trong khi đó, Brandon thiên hướng về nhạc electronic/hiphop, cậu út Jesse lại tập trung vào hardcore rock. Hạnh phúc lớn nhất của một nghệ sỹ tài năng là tìm được sự đồng điệu với các thế hệ kế cận.

Ngoài ra, cảm hứng của người vợ thứ hai Daisy Fuentes, kết hôn năm 2015, luôn được anh đề cao. Daisy khích lệ Richard bằng những thành công của mình. Richard Marx đáp lại một cách khiêm nhường, anh ít khi nhìn lại thành công trong quá khứ. Tuy nhiên, anh biết tận hưởng những trái ngọt của thành quả lao động miệt mài khi đánh giá cẩn trọng.

Từ giọng ca từng hát đệm cho Madonna hay Cher, Richard trưởng thành theo năm tháng nhờ lao động miệt mài và tham vọng đáng trân trọng. Với con mắt lâu năm trong nghề, anh sớm nhận ra thị trường âm nhạc thay đổi ra sao trong suốt 40 năm qua : “Khá dễ dàng để bạn có thể trình làng ca khúc mới nhưng việc khó khăn hơn làm sao tạo nên sự khác biệt. Một ca khúc mới có thể dễ dàng bị nhiễu bởi đủ mọi tạp âm”.

Một nghệ sỹ nắm giữ nhiều kỷ lục như Richard Marx luôn tìm cách di chuyển giữa những gì quen thuộc và nét mới mẻ với khán giả.

(Theo Billboard, Washington Post)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký