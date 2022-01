Tạp chí âm nhạc

Năm 2021 khép lại với ấn tượng mạnh mẽ của những bản song ca giữa hai thế hệ cách biệt. Phổ âm nhạc khác biệt giữa hai thế hệ tạo nên điểm nhấn của những ca khúc nổi bật này.

Sir Elton John, Dua Lipa, Ed Sheeran - Cold Heart (Trái tim băng giá) và Merry Christmas (Chúc mừng Giáng Sinh)

Elton John là cái tên nổi bật nhất năm 2021 nhờ những bản song ca. Ở tuổi thất thập, tên tuổi Elton John quá quen thuộc với khán giả toàn cầu tuổi trung niên và cả khán giả lớn tuổi. Bộ ba nhà sản xuất người Úc, PNAU thành công khi kết hợp Elton John với giọng ca nữ dance/disco nổi bật nhất hiện nay, Dua Lipa.

PNAU gồm ba thành viên là Nick Little More, Peter Mayes và Sam Littlemore, là ba người bạn lâu năm của Elton. Họ từng hợp tác trong album remix đầu tiên năm 2012 có tựa đề Good Morning to the Night (Chào buổi sáng màn đêm). Lần này, bộ ba PNAU sáng tạo lần thứ hai bản hit Sacrifice của Elton John thành một bản nhạc dance có tựa đề Cold Heart. “Elton mong mỏi chiếm được cảm tình của khán giả trẻ, nên chúng tôi mới có cơ hội đặc biệt này để thể hiện”.

Khó khăn nhất với nhóm sản xuất là Elton có quá nhiều bản hit xuất sắc, 40 đến 50 ca khúc phổ thông. Do đó, PNAU chịu áp lực tìm miếng ghép phù hợp cho bản nhạc remix, vừa là bản hit, vừa ăn nhập với thể loại disco. Về phía Elton John, ông có nhạc cảm nhạy bén với các nghệ sỹ trẻ, thể loại nhạc mới. Ông nhanh chóng đề xuất danh sách CD mình mong mỏi, trong đó có Dua Lipa. Bản hit Cold Heart nhanh chóng chiếm thiện cảm khán giả, đứng thứ 21 trong top 100 ca khúc nghe nhiều nhất bảng xếp hạng Billboard.

Không chỉ dừng lại nhạc disco, Sir Elton John còn tham vọng chiếm lĩnh nhạc Giáng Sinh năm 2021. Ông vừa ra mắt siêu phẩm Noel song ca với nhạc sỹ tài năng Ed Sheeran, Merry Christmas trong mùa Giáng Sinh và Năm Mới. Đây là một ca khúc vui tươi, lời ca ý nghĩa và khá dễ nghe của hai tài năng âm nhạc xuất chúng Anh quốc.

So kiss me under the mistletoe ; Pour out the wine, let's toast and pray for December snow ; I know there's been pain this year, but it's time to let it go ; Next year, you never know ; But for now, Merry Christmas.

Hãy hôn anh dưới cây thông Noel ; Rót rượu, chúc mừng và cầu nguyện cho tuyết rơi vào tháng 12 ; Anh biết rằng năm nay có nhiều khổ đau nhưng hãy để nó trôi đi ; Năm sau nào chúng ta biết được chuyện gì sẽ đến ; Nhưng bây giờ là lúc chúng mừng Giáng Sinh.

Ed Sheeran, 30 tuổi, hài hước kể lại chuyện hậu trường quay video clip ca khúc Merry Christmas (Chúc mừng Giáng Sinh) với Elton John đã 74 tuổi : “Trong video, tôi đóng vai ông già Noel, đá phải một hộp quà, trên hộp quà có một quả chuông kim loại bên trên. Quả chuông bay vọt qua đầu Elton, suýt nữa có thể gây nứt hộp sọ của ông ấy”.

Các khán giả hâm mộ thấy tự hào hơn khi thấy hai nghệ sỹ đóng góp lợi nhuận ca khúc vào các quỹ từ thiện. Elton John sẽ đóng góp vào quỹ phòng chống đại dịch AIDS do ông thành lập từ năm 1992. Còn Ed Sheeran sẽ quyên góp vào quỹ Suffolk Music Foundation, trợ giúp trẻ em dưới 18 tuổi tiếp cận chơi nhạc cụ và giáo dục âm nhạc.

Tony Bennet và Lady Gaga - I left my heart over San Francisco (Tôi bỏ lại con tim ở San Francisco)

Tương tự Elton John, tên tuổi danh ca Tony Bennet in sâu trong tâm trí người hâm mộ jazz hơn tám thập kỷ. Ở tuổi 95, Tony quyết định từ giã sự nghiệp do tuổi tác và căn bệnh Alzheimer. Ông đã để lại con tim cho khán giả yêu nhạc tại Radio City Music Hall với bản song ca cùng nữ ca sỹ tài năng Lady Gaga.

Hai đêm diễn cuối cùng của Tony Bennet vào đầu tháng 08/2021 đã cháy vé trước thông tin nghỉ hưu của nam nghệ sỹ. Trước đó, Lady Gaga và Tony Bennet từng hợp tác chung trong album nhạc jazz năm 2014. Lần chia tay ý nghĩa này, Lady Gaga được coi là gương mặt “chọn mặt gửi vàng” để vinh danh tài năng âm nhạc lớn. Lady Gaga bật khóc khi chia sẻ về bạn song ca : “Ông ấy là người bạn, người tri kỷ trong âm nhạc. Ông ấy là ca sỹ vĩ đại nhất trên thế giới này. Bạn chúc mừng, gào thét, cười, khóc và phơi bày tâm hồn mình khi nghe ông ấy trình diễn lần cuối”.

Trong buổi biểu diễn, Tony và Lady đã thắp sáng hai bản nhạc jazz Anything Goes (Bất cứ chuyện gì xảy ra) và Love for sale (Tình yêu để bán). Mặc dù mắc chứng mất trí nhớ, Tony vẫn trình diễn mượt mà với bạn song ca như không có dấu hiệu bệnh. Bác sỹ thần kinh, Gayatri Devi chia sẻ : “Cho dù ông ấy không nhớ được ngày tháng hay căn hộ mình ở đâu, ông ấy vẫn hát trôi chảy toàn bộ các bài hát pop, jazz phổ thông nhất của thế kỷ 20. Âm nhạc và biểu diễn đã ăn sâu não bộ của ông”. Tony đã thốt lên “Sweetheart” (Người tình) khi thấy Lady Gaga lên sân khấu trình diễn cùng ông. Lady Gaga cho rằng ông chưa chắc nhớ ra tên cô lúc ấy ra sao ! Màn song ca giữa Tony Bennet và Lady Gaga trở thành khoảnh khác âm nhạc giàu cảm xúc nhất của năm 2021.

Coldplay và BTS - My Universe (Vũ trụ của tôi)

Không chỉ riêng các nghệ sỹ lớn tuổi, hợp tác với các nghệ sỹ trẻ luôn là chiến lược của nhóm rock Anh quốc, Coldplay. Trưởng nhóm Chris Martin luôn đưa ra quyết định táo bạo và mới mẻ khi quyết định song ca với nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Nhóm K-Pop là cái tên sáng giá nhất năm 2021 khi chiếm sóng trọn vẹn giải thưởng American Music Awards cùng năm.

Sau một năm cách ly vì dịch bệnh, Coldplay kết hợp BTS cho ra mắt đĩa đơn My Universe (Vũ trụ của tôi). Câu hát mở đầu bài “You are my universe” (Em là vũ trụ của tôi) như là phát ngôn đậm nét nhất. Giữa hai nhóm nhạc, khát vọng lớn nhất là trình diễn trực tiếp. Phần lời của BTS khá nuối tiếc quá khứ, mang tính hồi tưởng và bám theo trào lưu fan hâm mộ. Sự ngọt ngào của nhóm được kích hoạt bởi phần điệp khúc ám ảnh, cuốn hút của Chris Martin.

Because you are my stars and my universe ; These hardships are just temporary ; Just shine as bright as you shine now ; We will follow you to adorn this long night.

Vì em là những vì sao và vũ trụ của tôi ; Thời khắc khó khăn chỉ là tạm thời ; Hãy tỏa sáng như cách em tỏa sáng bây giờ ; Chúng tôi sẽ theo chân em thắp sáng suốt những đêm dài.

Cú bắt tay hợp tác giữa BTS và Coldplay bắc cầu cho khoảng cách về văn hóa, địa lý nhờ âm nhạc. Cho dù quá trình hợp tác liên quan tới nhiều vấn đề dịch thuật, hai nhóm nghệ sỹ đều nung nấu chung ý tưởng nhân văn về con người. BTS từ lâu vốn được coi là nhóm nhạc tập trung ảnh hưởng xã hội tới sức khỏe và tinh thần. Coldplay luôn kêu gọi khán giả vào xây dựng hành tinh xanh và hòa bình. Chính vì thế, lời ca của My Universe phản ánh thông điệp nhân văn của hai nhóm nghệ sỹ, tuy có sự chênh lệch về thế hệ, địa lý và văn hóa. Đó cũng chính là nét tương đồng của những bản song ca giữa hai thế hệ khác biệt về tuổi tác, giới tính.

