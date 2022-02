Tạp chí âm nhạc

Ban nhạc Il Divo tham dự Chung kết cuộc thi "America's Got Talent" ngày 18/09/2013, New York, Mỹ. Từ trái sang phải : David Miller, Sebastien Izambard, Carlos Marin và Urs Buhler.

Trong 18 năm qua, ban nhạc gồm bốn chàng trai quốc tịch khác nhau, Il Divo chiếm lĩnh trái tim khán giả với thể loại pop-opera. Theo tiếng Ý, Il Divo nghĩa là những ngôi sao. Họ là những ngôi sao thực thụ của các bản ballad với hơn 160 đĩa nhạc hạng vàng và bạch kim trên toàn thế giới.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc

Ý tưởng thai nghén ra Il Divo do ông trùm âm nhạc Simon Cowell nảy sinh khi xem bộ ba opera huyền thoại Luciano Paravotti, Placido Domingo, Jose Carreras biểu diễn. Khác với hình mẫu opera kinh điển, Simon muốn xây dựng được nhóm nhạc nam trẻ trung hơn mà giữ được chất lượng âm nhạc. Sau gần 3 năm tìm kiếm, từ đầu năm 2001 đến cuối năm 2003, ông mới “chung kết” được bốn gương mặt ưu tú nhất để hoàn hiện giấc mơ. Giọng tenor, David Miller quốc tịch Mỹ, giọng baritone Carlos Marin người Tây Ban Nha. Hai thành viên còn lại là giọng tenor người Thụy Sỹ, Urs Bühler và ca sỹ pop nước Pháp, Sébastien Izambard.

Cả bốn thành viên đều sở hữu lí lịch và thành tích đáng nể. Giọng tenor người Mỹ David có bằng thạc sỹ Opera Nhà hát và từng biểu diễn trong vở nhạc kịch Broadway, La Bohème của đạo diễn Baz Luhrmann. Đối với Urs, giọng tenor gốc Thụy Sỹ biết chơi năm nhạc cụ, guitar, violon, piano, clarinet, trống. Anh từng là thủ lĩnh nhóm nhạc heavy metal trước khi đến với Il Divo. Giọng baritone Carlos xuất sắc và nổi trội hơn cả. Anh sinh ra tại Đức và lớn lên tại Madrid, Tây Ban Nha. Năm 8 tuổi, Carlos đã có album đầu tay hát tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý với bản nhạc nổi tiếng O Sole Mio. Hai mươi tuổi đứng trên sàn diễn với các vở nhạc kịch tiếng Tây Ban Nha như Les Misérables (Những người khốn khổ). Thành viên còn lại, Sebastian tự học nhạc, anh biết chơi guitar và piano, đồng thời sản xuất cho nhiều nghệ sỹ khác. Anh cũng có album nhạc rất thành công tại Pháp mang tên Libre, và đĩa đơn Si Tu Savais leo thứ hạng cao.

Năm 2004, bộ tứ trình làng single đầu tay Regresa a Mi trước khi ra mắt album phòng thu với tựa đề Il Divo. Album này do nhà sản xuất “mát tay” người Anh Steve Mac thực hiện. Steve là người đứng sau thành công của nhóm nhạc Westlife, One Direction. Không chỉ vậy, ông còn hợp tác với David Kreuger, nhà sản xuất Thụy Điển lão luyện với sân khấu Eurovision để cùng hợp lực cho album gây tiếng vang.

Hai nhà sản xuất đã “đo ni đóng giày” cho nhóm single đầu tay Regresa a Mi nhờ nhạc cảm nhạy bén. Đây là bản nhạc tiếng Tây Ban Nha, cover lại bản hit đình đám Un-break my heart gắn với tên tuổi nữ ca sỹ Toni Braxton. Video clip của ca khúc được ghi hình tại Slovenia. Nội dung clip kể về bốn chàng trai ở bốn đất nước khác nhau, tạm biệt quê nhà để tham gia nhóm nhạc.

Sự tính toán khôn ngoan của nhà sản xuất đã tạo bệ phóng thuận lợi cho Il Divo. Khán giả thích thú với hình ảnh bốn chàng trai lịch lãm mặc vest, hát opera một bản nhạc tình quen thuộc. Đĩa đơn thành công ngoài mong đợi đưa tên tuổi Il Divo vụt sáng trên toàn cầu. Trong album này, nhóm ra mắt một single khác cũng rất thành công là Mama. Bản nhạc này cũng được hát lại và dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Giới phê bình dành cho Il Divo những lời khen có cánh “tiềm năng trở thành các bản hit và mở rộng cửa cho thể loại opera”.

“Gà nòi” công nghiệp trở thành “gà vàng”

Xuất phát điểm “gà công nghiệp”, Il Divo thực sự đẻ trứng vàng cho các ông bầu có con mắt tinh đời. Tính đến thời điểm hiện tại, họ tiêu thụ hơn 30 triệu album khắp toàn cầu, trong đó có 160 đĩa hát hạng vàng và bạch kim. Il Divo sở hữu 10 album phòng thu, trung bình 2 năm, ban nhạc lại giới thiệu một sản phẩm nghe nhìn mới. Nhờ khai thác thể loại opera-pop (hay giao thoa pop-cổ điển), nhóm thu hút lượng lớn các fan âm nhạc của hai thể loại này. Bằng chứng là 2 triệu vé xem biểu diễn đã bán hết cho các chuyến lưu diễn của 4 album đầu tay.

Những sự kiện biểu diễn lớn thường có sự góp mặt của Il Divo như tiệc chúc mừng 60 năm trị vì nữ hoàng Anh Elizabeth II năm 2012. Đáng chú ý là năm 2006, Il Divo biểu diễn trực tiếp với Toni Braxton trong ca khúc chủ đề FIFA World Cup 2006, The Times of Our Lives. Sự kết hợp ăn ý giọng tenor nam với giọng nữ alto, cộng thêm hiệu ứng đòn bẩy của giải thể thao hấp dẫn nhất khiến cho danh tiếng nhóm càng thăng hoa. Ngoài ra, Il Divo hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi như Celine Dion, Barbara Streisand, Katherine Jerkins để khuếch tán hình ảnh lịch lãm, trữ tình.

Chìa khóa thành công: Lãng mạn

Thành công của Il Divo khiến cho mô hình nhóm nhạc nam hát pop-opera mọc lên như nấm sau mưa, đơn cử như Canadian Tenor, Forte. Về hình ảnh, họ chú trọng ngoại hình lịch lãm, trẻ trung bằng bộ cánh hàng hiệu Giorgio Amarni và phụ kiện đắt đỏ của Dolce & Gabana, Versace. Về âm nhạc, điểm sáng nhất của nhóm là phần hòa giọng của 4 giọng tenor hát opera. Sự trẻ hóa Il Divo nằm ở chất pop và nét trữ tình, tạo sự khác biệt với opera cổ điển.

David Miller tiết lộ thành công của nhóm nhờ vào thể nghiệm hơn là định hướng cụ thể. Thực tế, Il Divo thử nghiệm rất nhiều thể loại khác nhau: pop, folk, opera, tango. “Chúng tôi không có chiến lược định hướng cụ thể. Chúng tôi muốn khám phá cách sử dụng giọng hát, cách sử dụng bài hát mà hãng ghi âm cung cấp để phiên dịch một cách chính xác, làm sao có thể chuyển đổi nội dung vắt ngang hai thế giới đối lập với cùng âm thanh độc nhất”. Họ nhấn mạnh vào cảm xúc, sự lãng mạn để xóa mờ ranh giữa giới giữa các thể loại khác nhau.

Hơn thế nữa, ngôn ngữ thể hiện của nhóm rất đa dạng từ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha và cả tiếng Nhật. Nhóm luôn phát hành một ca khúc hit với ít nhất hai ngôn ngữ khác nhau để chiều lòng đa số khán giả. Ví dụ bản nhạc She có hai phiên bản tiếng Anh và Ý hay I believe in you (tiếng Anh và Pháp). Phần lớn các ca khúc nhóm cover đều dịch từ bản gốc tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Il Divo rất coi trọng tiếng Tây Ban Nha vì họ cho rằng đó là ngôn ngữ của chủ nghĩa lãng mạn. Không ngạc nhiên, hầu hết ca khúc trữ tình Il Divo đều thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha

Tháng 12 năm 2021, người hâm mộ chịu cú sốc mạnh trước sự ra đi của giọng baritone Carlos Marin do biến chứng Covid. Khoảng trống Carlos để lại khá lớn vì tài năng của Carlos luôn lấn lướt các thành viên còn lại. Khi nhóm chỉ còn lại ba thành viên, thông điệp phát đi từ Il Divo cho thấy họ sẽ tiếp tục biểu diễn. Tất nhiên, Il Divo vẫn chung thủy với chủ nghĩa lãng mạn với phong cách pop-opera kể cả khi thiếu đi Carlos.

(Theo Classic FM, Wikipedia, Il Divo)

