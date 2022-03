Tạp chí âm nhạc

Đầu tháng 03/2022 đánh dấu ngày ra mắt tập nhạc mới của Stromae. Với tựa đề Multitude (có nghĩa là Vô Số), album thứ ba này đánh dấu ngày xuất hiện trở lại của nghệ sĩ người Bỉ sau 7 năm vắng bóng. Stromae từng được mời làm chủ tịch danh dự nhân kỳ trao giải trao giải Victoires của Pháp hồi trung tuần tháng 02/2022. Hai nghệ sĩ Clara Luciani và Orelsan đã thắng đậm trong buổi lễ năm nay.

Thành danh trong làng nhạc quốc tế kể từ năm 2010, Stromae năm nay 36 tuổi, chỉ cho ra mắt ba album trong một thập niên qua. Sau thành công lớn vào năm 2013 của tập nhạc thứ nhì ''Racine Carrée'' về mặt doanh thu cũng như số lời phê bình, Stromae đã thực hiện một vòng lưu diễn đưa anh đến 25 quốc gia trên thế giới trong 9 tháng.

Nhịp độ làm việc ấy khiến cho ca sĩ người Bỉ (tên thật là Paul Van Haver) bị kiệt sức. Tình trạng sức khỏe buộc anh phải tạm lánh xa ánh đèn sân khấu, cho dù trong suốt thời gian nghỉ ngơi, anh vẫn tiếp tục hợp tác quay video ca nhạc cho nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Billie Eilish hay Major Lazer (2017), Dua Lipa hay Orelsan (2018) …

Stromae trình làng sáng tác mới sau khi hợp tác với Orelsan

Thời điểm phát hành album thứ ba cũng là lúc Stromae khởi động vòng lưu diễn châu Âu, bắt đầu tại Bỉ và Hà Lan rồi sau đó đến Pháp, Ý, Đức, Ba Lan từ đây cho tới tháng 07/2022. Sự hiện diện của Stromae lại càng đáng ghi nhận hơn vì anh sẽ tham gia vào đa số các liên hoan âm nhạc mùa hè tại Pháp, như liên hoan Eurockéenes tại thành phố Belfort, Les Vieilles Charrues ở vùng Bretagne, Cabaret Vert ở vùng Ardennes, Rock en Seine ở công viên Saint Cloud vùng ngoại ô Paris. Hầu hết các liên hoan này mở cửa đón khán giả trở lại sau hai năm ngưng hoạt động. Hy vọng rằng vòng lưu diễn kỳ này sẽ diễn ra suôn sẻ hơn, đó chính là cơ hội để cho Stromae biểu diễn trên sân khấu các sáng tác mới (trong đó có nhạc phẩm ''Santé'') nhằm quảng bá album thứ ba kết hợp điệu pop điện tử với âm nhạc thế giới.

Orelsan lập kỷ lục 9 giải Victoires chỉ với 3 album

Vào năm 2018, Stromae từng ghi âm rồi tham gia quay video clip cho nhạc phẩm ''La Pluie'' (Mưa), một bài hát mang tính trào phúng, châm biếm các tin đồn thất thiệt lan truyền trên các mạng xã hội. Bài hát này thành công khi lọt vào Top Ten thị trường Pháp và Bỉ, quy tụ hai tên tuổi lớn hợp tác trên cùng một đĩa hát : Stromae soạn nhạc, Orelsan đặt lời. Bản song ca này, một khi được đưa vào tập nhạc ''La Fête est finie'' (Tiệc tàn) tái bản vào mùa thu năm 2018, giúp cho album này đoạt giải Victoires và đồng thời đạt mức đĩa bạch kim trên thị trường Pháp, khẳng định vị trí của Orelsan như một trong những nghệ sĩ nhạc rap hàng đầu tại Pháp.

Năm nay 39 tuổi, Orelsan (tên thật là Aurélien Cotentin) thành danh với album đầu tay phát hành vào năm 2009, khi đoạt giải MTV châu Âu dành cho nghệ sĩ Pháp xuất sắc nhất. Nhờ vào lối quan sát tinh tế cộng thêm một ngòi bút nhạy bén để mô tả các thực trạng xã hội qua các lời nhạc rap, Orelsan được nhiều bạn trẻ (yêu chuộng dòng nhạc hip hop và urban sound) hưởng ứng nhiệt tình, bất kể một số lời tuyên bố của anh về giới đồng tính hay về chủ đề nữ quyền đã gây ra nhiều tranh cãi, tai tiếng. Tuy chưa ngoài 40 tuổi, nhưng Orelsan lại là một trong nghệ sĩ Pháp đoạt nhiều giải Victoires nhất, nội trong một thập niên qua.

Clara Luciani cũng thắng đậm nhân kỳ Victoires năm nay

Trong buổi lễ trao giải năm 2022, Orelsan đã đoạt thêm ba giải Victoires de la Musique dành cho nghệ sĩ nam, phim tài liệu âm nhạc và ca khúc xuất sắc nhất (L'Odeur de l'essence / Mùi xăng). Tính tổng cộng, trong vòng 10 năm (2012-2022), Orelsan đã đoạt tới 9 giải Vcitoires, chỉ thua nam danh ca quá cố Alain Bashung (13 giải), Johnny Hallyday (10 giải) và tác giả Alain Souchon (9 giải) nhưng lại vượt trội so với hai ca sĩ kiêm tác giả Jean-Jacques Goldman (7 giải) và Renaud (6 giải). Orelsan cũng được các tuần báo âm nhạc Pháp bình chọn làm nghệ sĩ tài ba nhất trong thập niên vừa qua.

Thành công không kém nhân kỳ trao giải Victoires de la Musique 2022 của Pháp còn có ca sĩ Clara Luciani. Sau khi đoạt giải tài năng mới đầy triển vọng cách đây 3 năm với album đầu tay với tên gọi trùng hợp khá may mắn là ''Sainte-Victoire'' (thật ra là tên của một đỉnh núi nơi có gắn thánh giá Croix de Provence), Clara Luciani năm nay giành luôn hai giải quan trọng dành cho giọng ca nữ và album ca nhạc xuất sắc nhất trong năm. Tập nhạc thứ nhì của cô mang tựa đề là ''Coeur'' (Tâm) từng dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ ca khúc ''Le Reste'' (hiểu theo nghĩa Nhường anh phần còn lại) là một trong những album thành công nhất đầu năm nay, giành ngôi vị quán quân cùng lúc trên các thị trường Bỉ, Pháp, Luxembourg, Thụy Sĩ.

Sáng tác trong lúc đang có phong tỏa tại Pháp, album thứ nhì của Clara Luacini kết hợp nhiều luồng ảnh hưởng với nhau kể cả Abba, Gainsbourg, Francoise Hardy, Paul McCartney hay Michel Legrand. Trên sân khấu, cô đã từng hát lại tình khúc ''The winner takes it all'' của Abba, giai điệu ''Le Sud'' của Nino Ferrer hay nhạc phẩm ''Où sont les Femmes'' của Patrick Juvet. Nơi Clara luôn tỏa sáng niềm lạc quan yêu đời, dùng giai điệu nội tâm để thêm sức vượt qua bao thời khắc tăm tối.

