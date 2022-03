Tạp chí âm nhạc

Nữ ca sỹ người Canada, Avril Lavigne chính thức ra mắt album mới Love Sux. So với album trước đó, giọng ca 37 tuổi quay trở lại chất lửa nhiệt huyết và nổi loạn của tuổi trẻ trong album Let go 20 năm về trước.

Hành trình tìm lại chính mình

Năm 2019, khi ra mắt album phòng thu thứ sáu Head above water, Avril Lavigne xuất hiện với hình ảnh khá trầm lắng, ma mị. Có lẽ do ảnh hưởng của căn bệnh nhiễm khuẩn Lyme mà cô mắc phải năm 2015 và vượt qua trong 4 năm. Album sản xuất năm 2019 khá bi lụy, nội tâm, khác hẳn với chất punk-rock nổi loạn ngày nào của nữ rocker.

Giờ đây, ca sỹ - nhạc sỹ 37 tuổi trình làng album phòng thu thứ bảy với chất punk-rock quen thuộc. Cô thổ lộ : “Tôi đã thực hiện được album mong mỏi bấy lâu nay. Tôi đã tìm thấy những người vui nhộn và những nhạc sỹ cừ khôi để hợp tác trong album này”. Avril vẫn trẻ trung, xinh đẹp hơn nhiều so với tuổi thật khi ra mắt album mới. Cô chọn một thời điểm vàng để tái xuất, giữa một dàn sao nữ trẻ trung, đang lên như Billie Eilish, Olivia Rodrigo. Họ nổi tiếng khi mới 17 tuổi, bằng tuổi tỏa sáng của Avril khi tiếng tăm của cô được biết đến rộng rãi. Billie Eilish luôn coi Avril là thần tượng và người truyền cảm hứng cho những sáng tác của mình. Thú vị hơn, Billie còn chưa chào đời khi Avril nổi tiếng nhờ bản hit đầu tay. Cô nàng ngổ ngáo Avril ngày nào trở thành thần tượng của các nghệ sỹ trẻ.

Trong album studio này, danh sách các nghệ sỹ cô hợp tác gồm có Travis Barker, John Feldmann, Machine Gun Kelly và Blackbear. Họ sản xuất một bữa tiệc âm nhạc bằng chất punk-rock quen thuộc như bản hit Sk8er boy của 20 năm trước. Sau khi thoát hẳn khỏi giai đoạn bi kịch nhất, Avril muốn vùng vẫy trong tính cách âm nhạc đầy bản năng. Tiết tấu nhanh, nhịp trống khỏe, những đoạn chơi guitar điện cường độ cao. Đây là một album tương đối công nghiệp với 12 ca khúc. Độ dài mỗi ca khúc dưới 3 phút với tổng thời lượng hơn 33 phút. Ca sỹ người Canada chia sẻ : “Tôi không muốn chơi piano, tôi không muốn sáng tác các ballad. Tôi chỉ thích rock, một album rock n roll đúng nghĩa”.

Album Love Sux (Tình yêu xấu xí) nhận được nhiều phản hồi tích cực của giới phê bình. Sự nổi loạn, cuồng nhiệt luôn tìm thấy trong các bài hát của album mới. Điển hình như ca khúc Love It When You Hate Me (Yêu khi anh ghét em) : “Don’t call me baby/ I love it when you hate me/ I know it’s crazy/ I love it when you hate me” (Đừng gọi em là em yêu, Em sẽ yêu hơn khi anh ghét em. Em biết rằng điều đó điên rồ).

Ca khúc chủ đề album Love Sux được cô viết khi chia tay đồng nghiệp, nhạc sỹ Pete Jonas : “Tôi cảm thấy mệt mỏi, bế tắc trong tình yêu. Tôi đã trải qua đổ vỡ tình yêu và cảm giác lúc đó sẽ không muốn lặp lại”. Trong Avalanche (Lở tuyết), cô vẫn thấy mình còn trẻ trung như ngày nào với chút tiếc nuối : “I wish my life came with instructions” (Tôi ước ao rằng cuộc đời mình luôn có chỉ dẫn). Cho dù nội dung đề cập tới đổ vỡ, bế tắc, chất rock n roll tạo được sự cân bằng cho người nghe nhờ “linh hồn” đậm đặc Avril Lavigne.

Biểu tượng punk, teen nổi loạn

Tính đến hiện tại, Avril Lavigne được coi là một trong ba nữ nghệ sỹ Canada thành công nhất. Cô tiêu thụ đến hơn 40 triệu album và 50 triệu đĩa đơn khắp toàn cầu kể từ khi nổi tiếng năm 17 tuổi. Nữ ca sỹ sinh năm 1984 còn sở hữu 7 album phòng thu, 32 đĩa đơn, 37 video clip ca nhạc. Cô còn là tác giả của nhiều bản nhạc trong phim, đơn cử như American Wedding (Đám cưới kiểu Mỹ) và Sweet Home Alabama (Alabama yêu dấu).

Cô sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống Cơ đốc giáo tại Ontario, Canada. Avril được luyện tâp giọng hát trong nhà thờ, các lễ hội, festival địa phương. Ngoài ra, cô biết chơi guitar, sáng tác nhạc từ rất sớm nhưng lại chủ yếu tập trung dòng nhac folk/country. Ít người biết rằng cha cô là người Pháp, Avril đã xin hộ chiếu Pháp để tới Paris học tiếng vào năm 2011. Avril từng bỏ học trung học phổ thông, hợp tác với nhóm nghệ sỹ khác ở Manhattan để sản xuất nhạc country. Tuy không thành công, cô may mắn lọt vào mắt xanh của ông bầu hãng ghi âm Arista. Hãng Arista đưa cô gái trẻ gặp gỡ nhóm sáng tác chuyên nghiệp Matrix tại Los Angeles. Họ chuyển hướng sang rock n roll và punk-rock thay vì dòng nhạc country cô theo đuổi. Sự hợp tác chiến lược đã giúp Avril nổi tiếng khắp toàn cầu nhờ vào ngòi nổ rock n roll ở độ tuổi teen.

So với các ngôi sao pop/rock cùng thời cách đây 20 năm, Avril hoàn toàn khác biệt. Cô không dựa dẫm vào các video clip nóng bỏng, khoe nét nữ tính như Britney Spears hay Beyonce. Trái lại, Avril xuất hiện trong vai cô nàng ngổ ngáo có gu thời trang nổi loạn, áo thun, mặc váy, đeo cà vạt. Trong các MV, cô phác họa nét tinh quái, nghịch ngợm và tất nhiên vẻ thông minh toát lên từ gương mặt rocker tuổi teen. Cô thách thức dư luận về nhiều chủ đề nóng, như bệnh trầm cảm, tình dục trước hôn nhân trong nhiều ca khúc như Don’t Tell Me, Nobody’s Home. Âm nhạc của Avril luôn đề cao cái tôi bản thân, sự tự tin, hạnh phúc khi là chính mình.

Tái hiện đổ vỡ tình cảm trong album mới

Về cuộc sống cá nhân, nữ ca sỹ trải qua hai cuộc hôn nhân chính thức và các mối tình cũng ồn ào không kém. Cô từng lên xe hoa với Deryck Whibley, tay guitar/hát chính của nhóm Sum 41 khi mới 19 tuổi. Họ kết hôn năm 2006 và chia tay 3 năm sau. Sau đó, cô về chung một nhà với Chad Kroeger, thủ lĩnh nhóm rock Nickelback của Canada năm 2013 và chia tay 2 năm sau. Ngoài ra, cô còn hẹn hò với tỷ phủ Philip Sarofim năm 2018 và nhạc sỹ Pete Jonas năm 2020.

Những mối quan hệ phức tạp này được cô ám chỉ trong album mới. Ca khúc chủ đề của album Love Sux xoáy sâu vào trái tim tan vỡ, những tổn thất nhưng Avril vẫn rất lạc quan về ngày mai tươi sáng. Về âm nhạc, album thiên về sử dụng trống, guitar điện, giọng nữ soprano, thích thét gào quen thuộc. Tuy không khí âm nhạc mang vẻ tiệc tùng, hội hè, đâu đó người nghe cảm nhận được sự giận dữ của người đàn bà 37 tuổi. Cô bùng nổ như quả bom hẹn giờ với âm nhạc mang đậm tính nguyên bản.

Nhìn chung, album mới khá dễ nghe, mang tính giải trí cao nhưng không có nhiều bản hit xuất sắc nổi trội. Chất punk-rock của Avril không dành cho đại đa số khán giả. Nhưng với các fan trung thành, album là thỏi nam châm khổng lồ.

(Theo Billboard, NME, Guardian, Wikipedia)

