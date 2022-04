Tạp chí âm nhạc

Shawn Mendes là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất trong làng âm nhạc hiện nay. Nam ca sỹ người Canada có thành tích đáng nể về số lượng các hit đình đám. Không ngạc nhiên khi Shawn Mendes tham vọng trở thành một siêu sao nhạc pop vĩ đại nhất.

Bảng vàng thành tích

Ở tuổi 23, Shawn Mendes có trong tay những gì khiến cho đồng nghiệp phải ghen tỵ? Ca sỹ sinh năm 1998 sở hữu tới 4 album phòng thu xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard. Mười ca khúc lọt top 20 ca khúc ưa thích nhất trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Năm 2018, tạp chí TIME đã bình chọn Shawn Mendes trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới. Nhờ thể loại pop-rock trong If I can’t have you hay latin-pop trong Senorita với bạn gái cũ Camila Cabello, nam ca sỹ người Canada đang chiếm lĩnh trái tim của hàng triệu khán giả nghe radio và các kênh streaming âm nhạc trực tuyến. Khi nhắc đến anh, chắc chắn xuất hiện âm thanh gào thét của fan nữ khi thấy diện mạo lãng tử của Shawn Mendes.

Nam ca sỹ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống tôn giáo và khá giả tại Ontario, Canada. Cha anh là doanh nhân kinh doanh nhà hàng, còn mẹ anh là môi giới bất động sản. Mendes bắt đầu học chơi guitar ở tuổi 14 khi xem Youtube. Nhờ cover lại ca khúc As Long as You Love của Justin Bieber trên mạng xã hội Vine năm 2013, tên tuổi của Shawn Mendes bắt đầu bật lên mạnh mẽ. Tại thời điểm đó, Justin Bieber là hình mẫu lý tưởng cho Shawn Mendes học hỏi. Anh có 10.000 like đầu tiên, hàng triệu lượt xem và số lượng người theo dõi tăng dần đều.

Chỉ sau 1 năm, chàng trai trẻ có hợp đồng ghi âm với hãng Island Records. Album đầu tay có tên gọi Handwritten (Viết tay) nhảy lên hạng 1 Bảng xếp hạng Billboard nhờ các đĩa đơn ăn khách như Stiches, Life of the Party. Ca khúc Stiches có lượng người xem trên 1 tỷ lượt trên kênh Youtube, tương tự như bản nhạc song ca với tình cũ, Camila Cabello, Senorita. Ca khúc Treat You Better cũng thành công ngoài sức tưởng tượng với 2 tỷ lượt xem trên kênh Youtube.

Âm nhạc của Shawn Mendes chịu ảnh hưởng rõ nét của những ngôi sao pop/rock, folk như John Mayer, Ed Sheeran, Taylor Swift. Đến thời điểm 2022, anh đã ra mắt được bốn album phòng thu. Không quá ngạc nhiên khi Shawn chuẩn bị cho ra mắt album thứ 5. Anh khát khao trở thành ngôi sao nhạc pop vĩ đại nhất.

Hành trình trở nên ngôi sao nhạc pop vĩ đại

Giống như các thần tượng, Shawn Mendes không những trình diễn tốt mà còn có khả năng sáng tác nhạc. Từ một thiếu niên bắt chước thần tượng, giờ đây tiếng tăm của Shawn Mendes ngang ngửa với Justin Bieber. Trước đây, cách thức tiếp cận của Shawn khá thông minh nhưng lại hơi cực đoan. Ekip sản xuất khuyến khích fan hâm mộ mua sản phẩm âm nhạc để gặp ngôi sao ca nhạc ngoài đời thực. Họ muốn khán giả đổ đến xem anh biểu diễn ở địa điểm nhiệt đới nóng bỏng. Shawn tìm cách “bán” sự nguyên bản và ngoại hình ưa nhìn của mình như dấu ấn âm nhạc. Anh mặc vest, hoặc cởi trần, làm đại sứ thương hiệu đồ lót của Calvin Klein. Xét tổng quan, Shawn tạo dựng một hình mẫu ngôi sao nhạc pop lịch lãm, quyến rũ đến hoàn hảo.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm tạo cho anh những áp lực nghẹt thở của ánh đèn sân khấu. Sự nghiệp trải hoa hồng cho anh lại hé lộ những chông gai thử thách phía trước. Shawn sớm nhận thấy thành công của những bản hit lừng lẫy không đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. “Tất cả những lời khen có thể biến thành con quái vật gặm nhấm sự tự tin của tôi. Nếu ai đó nói rằng họ không thích âm nhạc của tôi, có lẽ tôi sẽ cảm thấy mình không còn giá trị nữa”.

Chính vì thế, Shawn bước ra khỏi vùng an toàn teen pop nhờ ca khúc hơi hướng rock, mạnh mẽ In my blood.Anh chứng tỏ mình có thể trở thànhKing of Leonthay vì folk-pop nhẹ nhàng, dễ nghe của Taylor Swift. Bản hit nổi trội này trích trong album cùng tên năm 2018 mang tên Shawn Mendes. In my blood đề cập tới sự chiến đấu với nỗ lo âu, sự căng thẳng của giới trẻ. Ca khúc rất được ưa chuộng trên sóng phát thanh và mang về cho Shawn đề cử Grammy cho Ca khúc của năm. Album phòng thu thứ ba này cũng xuất sắc với nhiều bản hit nổi trội, âm nhạc có chiều sâu hơn hẳn hai album trước đó. Bản nhạc Falling all in you tạo được thiện cảm tốt với công chúng nhờ giai điệu trữ tình theo phong cách folk-pop.

Anh sở hữu kho năng lượng dồi dào trong việc sản xuất âm nhạc. Chỉ 2 năm sau, Shawn ra mắt album phòng thu thứ 4, Wonder (Điều kỳ diệu). Trong album này, anh sản xuất và sáng tác gần như toàn bộ các ca khúc trong album. Ít người biết rằng thành công rực rỡ của ba album trước đó khiến cho Shawn trục trặc tâm lý. Trong khi sản xuất album Wonder, anh không thể hát trong 1 tháng do rơi vào trạng thái quá lo lắng. Âm nhạc của album thứ 4 rất đa dạng âm thanh của pop, với nhiều ballad mạnh mẽ, giai điệu mạnh của bass như nhạc hộp đêm như Wonder, Dream, Look Up the Stars.

Tuy nhiên, album không thành công về thương mại như các album trước đó. Các tạp chí âm nhạc uy tín cho rằng anh có giọng hát tốt nhưng hay cường điệu quá những đoạn rung hay giọng giả. Nội dung xoáy vào vấn đề xã hội hiện đại như trầm cảm, áp lực của mạng xã hội, nhưng cá tính âm nhạc của Shawn bị nhạt nhòa. Âm nhạc trong album lãng mạn như tâm trạng đang yêu, mộng mơ hơn là sự phức tạp của cảm xúc trái chiều khi tâm lý khi căng thẳng.

Những dự án tiếp theo

Shawn đang triển khai dự án mới, album phòng thu thứ năm mà anh mô tả như ngã rẽ một phần tư cuộc đời. Anh làm việc với nhà sản xuất Mike Sabath (người đứng sau thành công của Meghan Trainor). Đồng thời, Shawn chịu ảnh hưởng không nhỏ từ Paul Simon đến Coldplay, những nhạc sỹ không chịu bó hẹp trong khuôn khổ. Anh đang có thay đổi nhất định về tư duy âm nhạc. Giờ đây, ngôi sao nhạc pop này muốn bán cá tính âm nhạc của mình, thay vì sản phẩm âm nhạc dễ nghe, đóng khung với hình ảnh lãng tử. Do đó, anh phải làm quen với áp lực không nhỏ của giới phê bình và chỉ trích của công luận.

Là người cầu toàn, Shawn khá nhạy cảm với lời chỉ trích. Nhiều nhà phê bình cho rằng âm nhạc của Shawn nhạt nhòa và mô phỏng công thức lặp lại. Đối với dư luận, họ cho rằng mối quan hệ tình cảm với nữ ca sỹ gốc Cuba Camila Cabello là giả tạo, để khuyếch trương sự nghiệp hai bên. Những lời nhận xét thẳng thừng khiến cho ngôi sao ca nhạc bị tổn thương sâu sắc. Về chuyện đổ vỡ tình cảm, anh cũng sớm bộc bạch trong đĩa đơn mới It’ll be Okay. Lời ca bài hát "We don't have to stay / I will love you either way / It'll be OK" (Chúng ta không cần ở lại / Anh sẽ yêu em theo cách khác, sẽ ổn thôi).

Shawn Mendes có tham vọng muốn chinh phục cả thế giới, khiến tất cả đều yêu mến anh. Anh hội tụ đầy đủ yếu tố trở thành ngôi sao nhạc pop vĩ đại. Tham vọng của tuổi trẻ chắc chắn giúp Shawn có nhiều cơ hội hơn, các album ăn khách hơn và nhiều tour diễn hơn nữa.

(Theo Billboard, The Guardian, Wikipedia)

