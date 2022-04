Tạp chí âm nhạc

Nhạc phẩm mở đầu chương trình Góc vườn âm nhạc của RFI tuần này chính là bài ''Le monde est gris le monde est bleu'' (tạm dịch là Thế giới đổi màu), một giai điệu từng ăn khách trước đây qua phần trình bày của Éric Charden. Bản nhạc này được chọn vì năm nay đánh dấu đúng 10 năm ngày giỗ của ca sĩ kiêm tác giả. Eric Charden qua đời vì bạo bệnh vào ngày 29/04 năm 2012 dù chưa tròn 70 tuổi.

Nhắc lại những kỷ niệm với người bạn đồng hành quá cố (Stone và Charden cũng từng kết hôn và sống chung với nhau từ năm 1966 đến 1974), Annie Gautrat, với nghệ danh là Stone, cho biết là trước khi thành lập ban song ca phỏng theo mô hình cặp vợ chồng nghệ sĩ người Mỹ Sonny & Cher, Annie Stone cũng như Éric Charden thật ra đều đã có sự nghiệp ca hát riêng. Éric Charden bắt đầu ghi âm từ năm 1962 và từng thành công vào năm 1966 với bài ''Le monde est gris le monde est bleu'', nhờ vào sự dìu dắt của nhà sản xuất Pierre Bourgeois. Cùng với Monty, Charden trở thành tác giả chuyên viết nhạc cho các thần tượng nhạc trẻ Pháp những năm 1960. Stone và Charden lập ra ban song ca, ban đầu là để cùng đứng chung sân khấu và sau đó cùng đi lưu diễn với nhau, bản thân hai nghệ sĩ này cũng không ngờ rằng những bản song ca được ghi âm từ năm 1971 trở đi lại thành công rực rỡ đến như vậy.

Tái bản album nhân 10 năm ngày giỗ của Éric Charden

Riêng về nhạc phẩm ''L'avventura'', hai nghệ sĩ Stone & Charden đã ghi âm khá nhiều phiên bản khác nhau, gần đây nhất là cách nay vừa đúng 10 năm trên tuyển tập ''Made in France''. Album song ca này được phát hành đầu năm 2012, chỉ vài tuần trước khi tác giả Éric Charden từ trần vì không qua khỏi bệnh ung thư. Ngoài những bài hát quen thuộc của mình, Stone & Charden chủ yếu ghi âm lại những bản song ca tiếng Pháp từng ăn khách những thập niên trước đó như ''J'ai un problème'' của Sylvie Vartan và Johnny Hallyday, ''Les Gondoles à Venise'' của Sheila và Ringo hoặc tình khúc cực kỳ nổi tiếng ''Paroles Paroles'' của Dalida và Alain Delon, thời hai nghệ sĩ mới quen nhau trong những năm đầu mới vào nghề. Khi gặp lại nhau vào năm 1973 để ghi âm bài hát, cả hai nghệ sĩ Dalida và Delon tuy đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trong lãnh vực riêng của họ (ca nhạc / điện ảnh), nhưng hai người vẫn chưa quên bao kỷ niệm của thuở khó khăn ban đầu.

Trên tuyển tập ''Made in France'' vừa được tái bản song song với chương trình tưởng niệm trên kênh truyền hình Melody, Stone và Charden cũng đã hát lại nhạc phẩm ''Dieu est un fumeur de havanes'' do Catherine Deneuve ghi âm với Serge Gainsbourg. Bản nhạc đánh dấu sự hội ngộ của Deneuve và Gainsbourg nhân dịp đóng phim với nhau (trong tác phẩm điện ảnh ''Je vous aime'' của Claude Berri, quy tụ nhiều diễn viên sáng giá thời bấy giờ như Depardieu và Trintignant). Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Catherine Deneuve (''La Reine Catherine'' được chiếu trong tháng này trên kênh truyền hình France 3), thành công của bản nhạc này thay vì mở ra một quan hệ hợp tác dài lâu giữa hai nghệ sĩ lại bị đoạn tuyệt do tác giả Gainsbourg đã có những lời lẽ bất cẩn, đối với người bạn diễn là ngôi sao màn bạc Pháp Catherine Deneuve.

Album đầu tiên của Stone & Charden tròn 50 tuổi

Thành công của nhạc phẩm ''L'avventura'' (Lãng Du) mở ra một giai đoạn cực thịnh cho ban song ca Stone & Charden. Theo lời của Annie Stone, chỉ trong vòng 20 năm từ năm 1971 đến 1991, ban song ca này đã bán hơn 30 triệu đĩa hát. Chỉ riêng nhạc phẩm ''L'avventura'' (Lãng Du) đã lập kỷ lục số bán với hơn ba triệu bản. Cho dù hai vợ chồng nghệ sĩ buộc phải chia tay nhau trong đời tư cũng như trên sân khấu, nhưng sau một thập niên, họ lại tái hợp vào đầu những năm 1990 để cùng nhau đi biểu diễn những bản nhạc từng làm nên tên tuổi của họ.

Năm 2022 không chỉ là dịp để kỷ niệm 10 năm ngày giỗ của Eric Charden mà còn đánh dấu đúng 50 năm ngày phát hành album đầu tay với chủ đề ''L'avventura'' của Stone & Charden. Nhân dịp này, hình bìa các album gốc (chủ yếu là các đĩa nhựa 33 vòng) của ban song ca được trưng bày tại viện bảo tàng âm nhạc đại chúng Musée des Musiques Populaires gọi tắt là MuPop tại thành phố Montluçon. Nằm ở vùng Allier, miền trung nước Pháp, cách thủ đô Paris khoảng 300 cây số, bảo tàng MuPop chuyên sưu tầm các hiện vật, băng đĩa chính gốc, video phim ảnh, nhạc cụ hay trang phục sân khấu liên quan đến các nghệ sĩ chuyên hát nhạc nhẹ hoặc xuất thân từ dòng nhạc phổ thông. Toàn bộ băng đĩa gốc của ban song ca Stone và Charden bổ sung cho một bộ sưu tập gồm hơn 5.000 hiện vật được luân phiên trưng bày.

Dòng nhạc của Stone & Charden từng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm ''L'avventura'' có nhiều lời khác nhau kể cả Lãng Du (Nguyễn Duy Biên) hay Cuộc phiêu lưu (Phạm Duy), "Laisse aller la Musique" được phóng tác thành Hãy đến cùng âm nhạc, "Le prix des allumettes" được Việt hóa thành Tình mình như giá diêm. Cũng như tác giả Michel Fugain hay Alain Barrière (một số ca khúc của các tác giả này vừa được ghi âm lại làm nhạc phim), các sáng tác quan trọng nhất của Éric Charden trở nên tiêu biểu cho dòng nhạc lãng mạn của Pháp những năm 1970, trong giai đoạn cực thịnh huy hoàng.

