Tạp chí âm nhạc

Mùa hè thường đồng nghĩa với những bãi biển nóng bỏng, không khí tiệc tùng, những chuyến dã ngoại. Mùa hè còn là cảm hứng bất tận cho những ca khúc sôi động, có sức lan tỏa mạnh mẽ. RFI điểm lại những bản nhạc mùa hè đình đám trong suốt hai thập niên qua.

1994 : "I Swear" - All-4-One

Nhóm R&B/Pop gồm bốn chàng trai California (Mỹ) All-4-One hâm nóng mùa hè năm 1994 bằng ca khúc lãng mạn I swear (Anh xin thề). Bản hit đầu tay đứng 11 tuần liên tiếp trên Hot 100 Billboard. Ca khúc rất được ưa chuộng trên radio vào mùa hè nhờ giai điệu ngọt ngào. Bản ballad còn đem về cho nhóm giải Grammy Trình diễn Pop theo nhóm xuất sắc nhất. Nhóm All-4-One tiêu thụ hơn 69 triệu đĩa hát khắp toàn cầu nhưng ca khúc nổi tiếng và ưa thích nhất vẫn là I swear. Lời ca bài hát rất ủy mị theo kiểu tình ca thập niên 90. Nhưng kỹ thuật hát bè và giai điệu ngọt ngào ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.

I swear / By the moon and stars in the sky / I'll be there/ I swear / Like the shadow that's by your side / I'll be there/ For better or worse/ 'Til death do us part.

Anh xin thề / Có trăng sao làm chứng / Anh sẽ luôn ở đó / Anh xin thề / Như cái bóng bên em / Anh sẽ luôn ở đó / Dù tốt đẹp hay tồi tệ hơn / Cho dù cái chết chia lìa đôi ta.

1996 : "Macarena (Bayside Boys Mix)"- Los Del Rio

Nhóm pop latin Los Del Rio, gồm 2 “bô lão” tuổi U50 có mùa hè năm 1996 vô cùng khó quên. Ca khúc Macarena cùng điệu nhảy thần thánh “làm mưa, làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Bài hát ra mắt lần đầu vào năm 1993 nhưng không có mấy tiếng tăm ở xứ sở bò tót. Họ vẫn kiên nhẫn sáng tạo các bản remix trên nền nhạc gốc. Ba năm sau, nhóm ra mắt bản remix có sự tham gia của Bayside Boys trên nền nhạc beat tiếng Anh. Rất bất ngờ, ca khúc remix tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ khắp toàn cầu. Bài hát kèm theo điệu nhảy lôi cuốn, điệp khúc đơn giản với vòng lặp dễ nhớ. Ca khúc remix ra mắt năm 1995, leo lên hạng 1 bảng xếp hạng Billboard tháng 8 năm 1996 và trụ hạng trong 14 tuần. Đến giờ, Macarena vẫn là một trong bản hit của dòng nhạc latin pop thành công nhất.

1999 : "Genie in a Bottle" - Christina Aguilera

Mùa hè năm 1999 trở nên rực lửa nhờ bản nhạc ghi dấu ấn riêng của Christina Aguilera. Ca khúc Genie in a bottle (Vị thần trong chai) ra mắt tháng 5 năm 1999 trong album đầu tay của nữ ca sỹ. Bài hát theo thể loại teen-pop/dance-pop, đề cao cái tôi của bản thân (self-respect). Christina gặt hái thành công lớn trong album đầu tay nhờ giọng hát soprano và vẻ sexy của tuổi 18. Video clip được ghi hình trên bãi biển Malibu, California, trở thành video ca nhạc được yêu cầu nhiều nhất trên kênh MTV, VH1. Giai điệu bài hát rất bắt tai nên dễ dàng tiêu thụ hết 1,3 triệu đĩa hát, đứng thứ 2 trong năm 1999, chỉ sau single Believe của Cher. Tuy nhiên, phần ca từ gây tranh cãi vì đề cập tới khám phá sex ở tuổi vị thành niên.

2003 : "Crazy in Love" - Beyoncé feat. Jay-Z

Mùa hè năm 2003 nổ tung nhờ sự bứt phá của nữ ca sỹ Beyonce Knowles. Ca khúc Crazy in lovetrích trong album đầu tay Dangerously in Love (2003). Diva da màu chính thức tách khỏi nhóm Destiny Child để hoạt động solo. Đây là sản phẩm hợp tác với Jay Z, người chồng hiện tại, người góp phần không nhỏ lăng xê tên tuổi Beyonce. Ca khúc Crazy in love tích hợp pop, hip-hop, soul, funk với tiết tấu khỏe, năng động. Bài hát mô tả sự ám ảnh trong tình yêu tới mức nhân vật nữ hoàn toàn mất kiểm soát. Sức hút bài hát không chỉ riêng ở Mỹ, Anh mà lan khắp toàn cầu. Video ca nhạc của bài hát thu hút lượng người xem khổng lồ nhờ màn vũ đạo bốc lửa khoe thân của nữ ca sỹ. Crazy in love luôn được coi siêu phẩm của mùa hè và ca khúc đinh trong các buổi trình diễn live của Beyonce.

2009 : "I Gotta Feeling" - The Black Eyed Peas

Album thứ 5 của nhóm Black Eyed Peas đã sản sinh bản hit đình đám cho mùa hè 2009. Ca khúc I gotta feeling trình làng vào mùa hè cùng năm và trụ hạng 1 trên bảng xếp hạng Billboard trong suốt 14 tuần liên tiếp. Ca khúc còn nắm giữ kỷ lục tiêu thụ 7 triệu bản ở phiên bản kỹ thuật số, hơn 9 triệu lượt tải về trên iTunes. Bản nhạc được sáng tác bởi 4 thành viên trong nhóm, ghi âm tại Paris (Pháp) và hoàn thiện tại Luân Đôn (Anh Quốc). Ca khúc có độ dài gần 5 phút theo thể loại dance-pop trên nền nhạc điện tử. Âm thanh woo-hoo kéo dài dựa trên ca khúc nổi tiếng của nhóm Police - Every breath you take. Hầu hết các bài hát của nhóm mô tả cuộc sống tiệc tùng triền miên và I gotta feeling là đại diện xuất sắc nhất.

2012 : "Call Me Maybe" - Carly Rae Jepsen

Bản nhạc teen pop Call Me Maybe gây sốt năm 2012 nhờ video ca nhạc vô cùng dễ thương. Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên khiến cho cô gái mong chờ cuộc gọi từ người mình say đắm. Giọng ca người Canada Carly Rae Jepsen cũng là đồng tác giả của bài hát. Mới đầu, bài hát được viết theo giai điệu folk, nhưng được chuyển thành pop trong quá trình sản xuất. Ca khúc lên hạng 1 tại Canada và rất nhiều quốc gia khác. Đĩa đơn này trở thành hiện tượng năm 2012 khi tiêu thụ tới hơn 12 triệu bản, đồng thời single ăn khách nhất trên siêu thị âm nhạc trực tuyến iTunes. Các nhà phê bình cho rằng Call Me Maybe hội tụ đầy đủ “hương vị mùa hè” : nhạc beat tốt, giai điệu dễ nghe, ca từ bắt tai và ngọt ngào. Nó rất phù hợp với những bữa tiệc mùa hè, chuyến đi xa trên xe hơi nhờ chất giọng khàn và quyến rũ của Carly.

2017 : “Despacito” - Luis Fonsi and Daddy Yankee, featuring Justin Bieber

Despacito làm nên hiện tượng của nhạc latin vào mùa hè 2017. Ca sỹ người Puerto Rico, Luis Fonsi và Daddy Yankee thu hút hơn 7 tỷ lượt xem trên kênh Youtube. Kể từ bản hit Macarena (1996), 21 năm sau mới có một ca khúc tiếng Tây Ban Nha khuynh đảo bảng xếp hạng âm nhạc Billboard. Ca khúc leo lên hạng 1 tại 47 quốc gia nhờ giai điệu sexy pha trộn reggae, latin pop. Tựa đề bài hát nghĩa là Slowly (Chậm lại) mô tả mối quan hệ xác thịt nóng bỏng nhưng biểu diễn theo cách lãng mạn, nhẹ nhàng. Giới phê bình và khán giả đón nhận nồng nhiệt ca khúc này như sự pha trộn hoàn hảo giữa dòng nhạc Latin và giai điệu đương đại. Nhà sản xuất cũng khôn khéo khi mời hoàng tử pop Justin Bieber tham dự để tạo được thành công thương mại.

Điểm chung các ca khúc “hương vị mùa hè” là giai điệu trẻ trung, dễ nghe, chủ đề tình yêu, kèm theo vũ đạo cuốn hút. Các nhà sản xuất khéo léo phát hành vào đầu hè để chào đón sự bứt phá trên sóng radio, internet và bảng xếp hạng âm nhạc.

(Theo Insider, Wikipedia, Billboard)

