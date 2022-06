Tạp chí âm nhạc

Hiếm có giọng ca vẫn miệt mài những bản tình ca ở tuổi U70 như Michael Bolton. Giọng tenor của thể loại soul, pop ballad từng suýt bỏ nghề do cuộc sống quá bấp bênh. Tuy nhiên, bản nhạc cover của nữ ca sỹ Laura Branigan hoàn toàn thay đổi cuộc đời Micheal.

Bài hát thay đổi cuộc đời

Micheal Bolton đã phải làm việc cật lực để trở thành ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao sinh năm 1953 lớn lên tại bang Connecticut, Mỹ, biểu diễn từ năm 16 tuổi trên sân khấu với phong cách soft-rock. Song song với biểu diễn, ông cũng sáng tác khá nhiều cho các ca sỹ khác. Thời trẻ, Micheal rất nghèo túng, một vợ 3 con nhưng không thể xoay sở tiền mua thực phẩm và thuê nhà. Người vợ lúc đó hiểu tình cảnh nhưng Micheal không hề tiết lộ cho ba cô con gái về gánh nặng của cuộc sống mưu sinh. Nam nghệ sỹ sinh năm 1953 từng nghĩ tới việc từ bỏ con đường âm nhạc.

Tuy nhiên, quyết định cover lại ca khúc đinh của Laura Branigan đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Bản nhạc gốc nằm trong album Branigan 2 sản xuất năm 1983 của nữ ca sỹ. Ông mua lại bản quyền thuộc về hãng BMI để hát lại. Không lâu sau, ông phát hành bản thu âm How am I supposed to live without you (Làm sao anh có thể sống thiếu em) dưới dạng đĩa đơn. Bài hát nhanh chóng lọt vào Top 100 Billboard và trụ hạng trong 23 tuần. Ca khúc trích trong album Soul Provider (1989) cũng lọt hạng 3 bảng xếp hạng và nằm trong Top 200 hơn 200 tuần liên tiếp. Bản nhạc như ngôi sao may mắn chiếu mệnh, giúp ông trở thành siêu sao ca nhạc, thoát khỏi cảnh khó khăn kéo dài. Hơn thế, nam nghệ sỹ giành được giải Grammy đầu tiên cho trình diễn pop xuất sắc nhất.

Người tài trợ tâm hồn

Thành công của How am I supposed to live without you tạo nên sự bứt phá ngoạn mục của Micheal trong cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Album Soul Provider ra mắt năm 1989 thành công ngoài mong đợi. Các ca khúc trong album đồng sáng tác với nhà soạn nhạc tài ba Dianne Warren và Desmond Child.

Trong tâm trí khán giả, hình ảnh Micheal Bolton luôn đóng đinh với trang phục quần jeans, mái tóc dài và xù mỳ. Chất giọng không thể lẫn với các giọng nam khác nhờ độ cao, độ khàn và đặc biệt tràn đầy năng lượng. Chùm ca khúc như How can we be lovers, When I am back on feet again lọt vào Top 40 ca khúc được ưa thích. Hai năm sau, Micheal còn nổi tiếng hơn nhờ album Time, Love and Tenderness đạt thành công lớn về thương mại. Album tiêu thụ tới hơn 8 triệu bản tính riêng tại Mỹ. Thêm 1 lần nữa, ca khúc When a man loves a woman (Khi người đàn ông yêu một người đàn bà) cover lại bản nhạc của Percy Sledge lại đem đến tiếng tăm cho nghệ sỹ. Bản cover của Micheal còn nổi tiếng hơn cả bản gốc. Ca khúc nằm trong top ca khúc ưa thích nhất trong năm và đem lại thêm giải Grammy thứ hai cho nam ca sỹ. Tuy nhiên, ông cũng gặp rắc rối với vụ kiện tụng của nhóm Isley Brothers đối với ca khúc Love is a wonderful thing. Kết quả là đồng tác giả và hãng SONY phải trả hơn 5 triệu đô la từ lợi nhuận ca khúc do Micheal thể hiện cho nhóm Isley Brothers. Cho đến giờ, đây cũng là vụ kiện tai tiếng và số tiền phạt lớn nhất trong lịch sử âm nhạc.

Một điều khá thú vị là Micheal không được lòng giới phê bình cho dù thành công về thương mại. Họ cho rằng Micheal không đủ thuyết phục để tái hiện tên tuổi nhạc soul tầm cỡ như Redding, Ray Charles hay Sledge. Nam nghệ sỹ ngay lập tức đáp trả bằng album Timeless : Classics gồm các bản hit nổi tiếng một thời. Album này lên hạng nhất Billboard nhờ tài năng chinh phục khán giả.

Một lần nữa, Micheal gây tiếng tăm nhờ bản cover của ca khúc gắn với nhóm Bee Gees, To Love Somebody (Để yêu ai đó). Dường như càng đi ngược với giới phê bình, Michael Bolton càng thành công hơn về thương mại. Các ca khúc hát lại (cover) những tên tuổi khác lại mang tới may mắn cho sự nghiệp của Michael. Album The one thing (1993) tiếp tục khai thác ballad tình yêu với chất giọng tenor khỏe khoắn. Ca khúc đinh Said I loved you but I lied (Nói anh yêu em chỉ là lời nói dối) trở thành ca khúc biểu tượng. Bài hát nói về cảm xúc mạnh mẽ hơn cả tình yêu. Chất giọng có lửa và thép của Michael làm nên sức cuốn hút vượt thời gian của bản ballad.

Tình bạn lớn với nhạc sỹ tài ba Diane Warren

Thành công của Micheal Bolton không thể nhắc tới người bạn tri kỷ trong âm nhạc, Diana Warren. Nữ nhạc sỹ chính là tác giả bản nhiều hit gây dựng tên tuổi của Michael Bolton. Số lượng các sáng tác của Diane Warren mà Micheal Bolton thể hiện trên 30 ca khúc. Trong đó có các bản hit xuất sắc như Time, Love and Tenderness (Thời gian, tình yêu và sự dịu dàng), How can we be lover (Làm sao chúng ta có thể tiếp tục làm người tình), Completely (Trọn vẹn), This river (Con sông).

“Khi Diana viết một bản nhạc tầm cỡ, cô ấy rất quan tâm, chăm chút tới nó. Cô ấy tìm cách nói chuyện với các nhà sản xuất để họ ghi âm cẩn thận, để họ biết chắc chắn bài đó sẽ là một bản hit”. Micheal Bolton luôn ghi nhận đóng góp của Diane cho sáng tác, tiếp thị sản phẩm âm nhạc trước khi có sự ra đời của mạng xã hội. Thú vị hơn nữa, Diane là người giúp Micheal Bolton biết cách tiếp thị và khuyếch trương tầm ảnh hưởng của mình.

Cảm hứng cho thế hệ trẻ

Micheal Bolton chính thức lên chức ông ngoại kể từ năm 2010. Hiện giờ là ông của 6 đứa trẻ, biểu tượng âm nhạc thập niên 1980-90 vẫn đầy nhiệt huyết với ca hát cũng như sáng tác. Tuy không còn mái tóc dài quen thuộc, hình ảnh Micheal Bolton với mái tóc ngắn bạch kim phản ánh được sự năng động của nghệ sỹ. Ông tham gia cuộc thi sáng tác nhạc American Song Contest năm 2022, đại điện cho quê hương bang Connnecticut với ca khúc Beautiful World (Thế giới tươi đẹp).

Trước đó, giọng tenor còn kết hợp nhóm rap/hiphop Lonely Island cho ra mắt bản hit Jack Sparrow trong phim bom tấn Pirates of Caribbean (Cướp biển vùng Caribê). Bản nhạc có hơn 225 triệu lượt xem trên kênh Youtube. Bất ngờ hơn, Micheal từng hợp tác với nhiều nghệ sỹ trẻ, trong đó có Lady Gaga, người đồng sáng tác ca khúc Murder My Heart của ông.

Giọng ca của Micheal Bolton chưa có dấu hiệu xuống dốc ở độ tuổi U70. Ông tìm kiếm sự hoài cổ cũng như yếu tố mới mẻ khác. Các dự án âm nhạc gần đây Michael quay trở lại với chất nhạc soul/R&B, những ca khúc nổi tiếng trong phim. Ngoài ra, Michael đã trình làng album nhạc kết hợp dàn nhạc giao hưởng vào năm 2019. Sức cuốn hút của nam nghệ sỹ trên sân khấu cũng không mấy thuyên giảm. Bất chấp đánh giá của giới phê bình, khán giả trung thành vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngôi sao âm nhạc U70.

(Theo Wikipedia, AllMusic)

