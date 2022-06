Tạp chí âm nhạc

Âm nhạc và điện ảnh luôn có mối quan hệ khăng khít. Đặc biệt, những bài hát kinh điển có thể sống lại nhờ các bộ phim ăn khách. Năm 2022, hai ca khúc kinh điển của Nirvana và Kate Bush hồi sinh mạnh mẽ nhờ hai bộ phim Batman (Người Dơi) và Stranger Thing (Điều kỳ lạ).

Stand by me – Ben.E King

Bản gốc ca khúc Stand By Me (Đứng bên anh) phát hành năm 1961 bởi ngôi sao R&B người Mỹ, Ben King. Bài hát trở nên rất phổ biến khi đạo diễn Rob Reiner sử dụng ca khúc trong bộ phim kinh dị chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, The Body (Xác chết). Bài hát thực hiện được sứ mệnh cao cả : Truyền tải nguyên vẹn cảm xúc của bộ phim. Ngoài ra, bài hát còn được khoác lên mình một video clip âm nhạc hoàn toàn mới mẻ do ngôi sao quá cố River Phoenix thủ vai. Sau 25 năm, ca khúc vẫn trụ trong top 10 Billboard những ca khúc ưa thích nhất trong năm 1986. Thời gian không làm phai mờ giá trị âm nhạc của Stand By Me. Trái lại, đạo diễn phim biết khai thác giá trị vô hình đó để làm đòn bẩy cho “đứa con tinh thần” mang tên The Body.

What a wonderful world – Louis Armstrong

Bộ phim Good Morning Vietnam (Chào buổi sáng Việt Nam) do diễn viên kỳ cựu, Robin Williams thủ vai đã làm sống dậy bản nhạc jazz bất hủ. What a wonderful world (Một thế giới tuyệt đẹp) qua giọng ca Louis Armstrong tràn ngập màu sắc lạc quan, tương sáng về cuộc sống. Đây là ca khúc ghi dấu ấn của cây kèn trumpet nhờ chất giọng khàn và lối hát lôi cuốn tự nhiên. Cho dù khai sinh lần đầu năm 1967, hai mươi năm sau ca khúc trở nên thịnh hành trên toàn nước Mỹ. Đạo diễn sử dụng ca khúc trong phân đoạn có hình ảnh chiến tranh tàn khốc, đẫm máu. Thủ pháp “ngược đời” này tạo nên hiệu ứng bất ngờ cho khán giả. Bộ phim Good Morning Vietnam đã mở đường cho nhà sản xuất phát hành lại đĩa đơn ca nhạc ưa thích. Ngay lập tức, ca khúc này lọt ngay vào Top 100 Billboard và trụ ở hang 32 trong năm 1987.

Unchained Melody – Righteous Brother

Năm 1990, bộ phim Ghost (Oan hồn) đã lấy nước mắt khán giả nhờ câu chuyện tình cảm động giữa Sam (Patrick Swayze) và Molly (Demi Moore). Sam bị giết hại để chiếm đoạt tấm séc triệu đôla và cả người bạn gái xinh đẹp. Bản nhạc xưa Unchained Melody như “đo ni đóng giày” cho câu chuyện tình âm dương cách trở của Sam và Molly. Sam vẫn tìm cách liên lạc, trò chuyện với Molly thông qua nhiều cách khác nhau. Ca khúc như một sợi dây vô hình liên kết tình cảm của hai nhân vật chính. Bản nhạc kinh điển của nhóm Righteous Brother nhanh chóng quay trở lại bảng xếp hạng Top 100 Billboard. Các nhà sản xuất nhạy bén tung ra hai phiên bản, bản gốc và bản ghi âm mới. Cả hai phiên bản này đều chiếm thứ hạng cao, 13 và 19. Oh my darling, I am hunger for your touch, long long time (Ôi người yêu dấu, anh vẫn mơ ước được ôm em, đã lâu lắm rồi).

Bohemian Rhapsody” (Wayne’s World / Bohemian Rhapsody)

Bản nhạc lừng lẫy của nhóm Queen từng làm mưa gió năm 1975. Độ dài 6 phút từng khiến cho ban nhạc hết hy vọng được phát sóng trên radio thời bấy giờ. Tuy nhiên, ca khúc leo lên hạng 1 ở Anh và Mỹ khi ra mắt. Bohemian Rhapsody thực chất gồm ba bản nhạc ghép lại theo phong cách pop ballad, opera và glam rock. Sức sống bản nhạc kinh điển được đánh thức hơn 17 năm sau. Bộ phim Wayne’s World (Thế giới của Wayne) sử dụng Bohemian Rhapsody làm ca khúc chủ đạo nhạc phim. Một lần nữa, bản nhạc tiếp tục oanh tạc bảng xếp hạng Billboard năm 1992, lên hạng 2 trong top 100 ca khúc hot nhất. Bộ phim cũng đạt doanh thu vượt kỳ vọng mong đợi, 121 triệu đô. Cú lắc đầu theo điệu nhạc Rhapsody của danh hài Mike Meyers được bàn tán nhiều nhất trên truyền thông. Năm 2018, bộ phim tiểu sử về Freddie Mercury lại đưa ca khúc hồi sinh mạnh mẽ hơn.

Something in the way – Nirvana

Ca khúc trầm, buồn, đầy giận dữ của nhóm Nirvana trích trong album kinh điển Nevermind (1991). Hình ảnh bìa album dính líu tới vụ kiện hình ảnh đứa trẻ đang bơi không mặc quần áo. Something in the way là ca khúc kém nổi bật nhất trong số các bản hit rực lửa của nhóm alternative rock. Nó khá trầm buồn và hoàn toàn khác biệt với các bản hit xuất sắc của nhóm. Tuy nhiên, chất giọng Kurt Cobain đầy lửa trong tiết tấu chậm rãi của bản nhạc. Thú vị, vận may mang tên Hollywood đã khoác chiếc áo mới cho ca khúc. Bộ phim bom tấn, The Batman (2022) đã sử dụng Something in the way trong phần nhạc phim. Trên thiên đàng, linh hồn của nhóm, Kurt Cobain, chắc sẽ mỉm cười trước thành quả lao động ba thập kỷ trước. Bài hát lọt vào top 100 Billboard tháng 3 năm nay. Cho dù đạt thứ hạng khiêm tốn, bản nhạc là ví dụ sinh động cho những ca khúc kinh điển không bị lãng quên.

Running Up that Hill – Kate Bush

Năm 2022, ngôi sao pop/rock người Anh, Kate Bush ngẫu nhiên hưởng trái ngọt của thành quả lao động gần 40 năm trước. Ca khúc Running Up that hill có tần suất phát dày đặc trong phim truyền hình kinh dị ăn khách, Stranger Thing (Điều lạ thường) trên kênh Netflix. Ca khúc từng có tựa đề nguyên bản là A Deal with God (Thương lượng với Chúa trời). Trong đó, Kate muốn nhấn mạnh về sự hoán đổi giữa nam giới và phụ nữ do hai giới luôn có sự khác biệt, nhiều bất đồng. Nữ ca sỹ cho rằng sự hoán đổi sẽ khiến họ thấu hiểu về nhau hơn. Ca khúc từng lên hạng 9 tại Anh và nằm trong top 30 tại Mỹ năm 1985. Hiệu ứng lan truyền đã đưa ca khúc có tuổi đời xưa cũ quay trở lại bảng xếp hạng Billboard 100.

Điều đáng nói là ca khúc vào hẳn top 10 sau 4 thập kỷ. Lời ca và giai điệu ám ảnh của ca khúc còn truyền cảm hứng cho nữ ca sỹ trẻ Halsey hát lại. Trước đó, khá nhiều phim truyền hình như Glee, cover lại rất nhiều ca khúc kinh điển nhưng hiếm có bản hit nào được “tái sinh”. Bộ phim truyền hình ăn khách này đã tạo được cú hích ấn tượng. Có lẽ sự hợp lực giữa phim truyền hình và nhạc đạt được sự cộng hưởng bất ngờ thông qua các kênh nghe nhạc hiện đại. Giờ đây, các kênh streaming như Spotify, Tiktok có số lượng người nghe trực tuyến gấp nhiều lần so với radio, CD hay băng cassette.

Những ví dụ trên cho thấy các bài hát kinh điển luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Đó là những chiếc lò xo có sức bật không ngờ tới nhờ sự hỗ trợ của môn nghệ thuật thứ bảy.

