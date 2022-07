Tạp chí âm nhạc

Stjepan Hauser, trụ cột của nhóm song tấu 2Cellos, phá bỏ ranh giới nhạc cổ điển và pop đương đại. Kỹ thuật điêu luyện cùng đam mê với cây đàn cello làm nên tên tuổi của Stjepan trên khắp toàn cầu. Anh là người đi tìm ánh hào quang cho nhạc cụ luôn bị đánh giá thấp này.

Đam mê với cây đàn cello

Stjepan Hauser sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại thành phố Pula, Croatia. Nghệ sỹ sinh năm 1986 học đàn tại Học viện Âm nhạc Zagreb, Croatia. Sau đó, anh chuyển sang học trường Cao đẳng âm nhạc tại Luân Đôn, Anh Quốc và tại Mỹ. Những năm đầu tuổi 20, anh từng biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng song song với diễn solo. Tại thời điểm đó, Stjepan đi theo dòng nhạc classic gắn với cây đàn cello. Anh từng hợp tác với nghệ sỹ violin Marco Graziani và nghệ sỹ piano Yoko Misumi. Album solo đầu tay của Stjepan có tựa đề Song to the Moon (Bài ca tới mặt trăng). Anh chủ yếu chơi những sáng tác mang màu sắc lãng mạn của Ennio Morricone và Astor Piazzolla.

Cơ duyên giúp anh gặp được Luka Sulic, người bạn đồng hương, cùng trang lứa tại Zagreb lẫn Luân Đôn. Cả hai đều ưa thích cây đàn cello mặc dù cello không phải nhạc cụ chủ đạo trong thế giới nhạc cổ điển. Stjepan và Luka đều cho rằng cây đàn cello bị đánh giá thấp nhiều hơn so với giá trị thực. Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, YoYo Ma là nghệ sỹ hiếm hoi xây dựng tên tuổi với cây đàn cello. Tuy nhiên ông chung thủy với thể loại cổ điển, lãng mạn.

Ngược lại, Stjepan luôn khát khao đổi mới quan điểm về cây đàn cello : “Chúng tôi muốn cây đàn cello có cảm giác trẻ trung, tươi mới, chúng tôi muốn trở thành ngôi sao nhạc rock. Vì chúng tôi trẻ trung, nổi loạn, chúng tôi muốn cảm giác được tự do và làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn”. Đó là lý do thành lập nhóm song tấu 2Cellos được yêu mến như bây giờ.

Cả hai làm nên chuyện nhờ bản nhạc cover lại của vua nhạc pop, Micheal Jackson Smooth Criminal trên nền nhạc cello. Họ nhanh chóng ký được hợp đồng ghi âm với hãng Sony và ra mắt album đầu tay. Stjepan và Luka cover lại một loạt bản rock tên tuổi như Where the streets have no name (Con phố không tên) của nhóm U2 hay Hurt(Đau đớn) của Nine Inch Nails. Sự nghiệp của nhóm thăng hoa nhờ các bản nhạc cover tiến sâu vào bảng xếp hạng cross-over (giao thoa pop-cổ điển).

Dấu ấn một thập kỷ của nhóm 2CELLOS

Cùng với Luka, Stjephan đã phá bỏ ranh giới giữa nhạc cổ điển và pop/rock đương đại với những bản nhạc giàu năng lượng lẫn phô diễn kỹ thuật. Hai chàng trai Croatia này đã có hơn 1 tỷ lượt nghe trực tuyến, phát hành sáu album phòng thu và tổ chức nhiều tour lưu diễn toàn cầu. Nhóm nhạc từng chia lửa sân khấu với nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Elton John, Red Hot Chili Peppers, George Micheal, Leona Lewis. Năm 2021, họ đã ra mắt album Dedicated (Gửi tặng) như một lời tri ân khán giả kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhóm 2Cellos cover lại những bản nhạc kinh điển của Simon & Garfunkel, Bon Jovi, Guns N Roses. Họ chuyển hóa chúng thành hương vị rock đặc trưng.

Khó ai nghĩ cây đàn cello có thể gánh vác được nhiệm vụ nặng nề cho tới khi trải nghiệm “đứa con tinh thần” của bộ đôi. Khi cách tân một bản nhạc, nhóm nhạc Croatia này nắm bắt được linh hồn và giai điệu đặc trưng của bản nhạc đó. Họ cho rằng mình đang chơi nhạc cổ điển, không xa xôi như ý nghĩ truyền thống. Nói về vấn đề này, Stjepan bộc bạch : “Âm nhạc của thế kỷ 20 giờ đã trở thành nhạc cổ điển của thế kỷ 21. Mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng. Chúng tôi đã được coi là chơi nhạc cổ điển chứ không phải hiện đại”. Thành viên còn lại, Luka có sự đồng điệu với Stjepan. Anh so sánh các nhà soạn nhạc kinh điển như Mozart hay Vivaldi như những ngôi sao nhạc rock and roll thực thụ.

Sau hơn mười năm đồng hành, nhóm 2Cellos chính thức chia tay khán giả nhưng Stjepan và Luka vẫn là những người bạn tốt của nhau. Hai thành viên đều có những hoài bão và con đường riêng. Luka giờ là người đàn ông của gia đình, một vợ ba con. Trong khi đó, Stjepan vẫn đầy tham vọng, tràn đầy sáng tạo. Anh vẫn tiếp tục chinh phục thế giới bằng chất liệu âm nhạc anh ấp ủ. Nam nghệ sỹ đã trình làng các album nhạc cổ điển lãng mạn xen kẽ với các album pop/rock hiện đại. Album Classic(2020) chọn lọc các bản nhạc đẹp, kinh điển như Swan Lake (Hồ Thiên Nga) của Tchaikovsky hay Caruso, A river flows in you. Giờ đây, Stjepan chuyển hướng sang thể loại lãng mạn, phiêu bồng hơn, ví dụ nhạc latin. Anh muốn tạo ra hình ảnh khác biệt khi không còn nhóm 2Cellos.

Lãng mạn hơn, cháy bỏng hơn

Stjepan không chỉ dữ dội với rock, mà còn lãng mạn khi chơi những ballad trữ tình. Anh đồng hành với bạn gái người Ý, nữ ca sỹ xinh đẹp Benedetta Caretta để tạo dấu ấn cá nhân cho cây đàn cello. Nữ ca sỹ Benedetta có giọng hát mảnh dẻ nhưng sáng rực rỡ, tạo nét khác biệt với màu sắc trầm buồn tiếng đàn cello. Trong đại dịch Covid, Stjepan và Benedetta là người truyền cảm hứng âm nhạc trên khắp châu Âu nhờ các clip âm nhạc biểu diễn chung rất đặc sắc. Họ ghi hình video dưới dạng màn hình “chia cắt làm đôi” nhưng vẫn tạo được hiệu ứng phối hợp. Các fan hâm mộ khá quen thuộc với hình ảnh Stjepan ôm thân mật nữ ca sỹ khi đang chơi cello những bản nhạc kinh điển. Khuôn hình tập trung vào Stjepan và cây cello, trong khi cố tình che khuất khuôn mặt nữ ca sỹ. Ca khúc I will always love you do đôi tình nhân biểu diễn đạt hơn 6 triệu lượt xem trên kênh Youtube.

Ngoài ra, Stjepan và Benedetta còn tung ra clip âm nhạc Something Stupid (Đôi điều ngu ngốc) hay nhạc phim Titanic, My heart will go on (Trái tim không ngừng đập) rất cuốn hút người xem.

So với tiền bối YoYo Ma, Stjepan đổi mới toàn diện hơn về nét trữ tình của cello cả về âm thanh lẫn hình ảnh. Xét toàn diện, anh là một nghệ sỹ đầy tham vọng nhờ tình yêu với cây đàn cello. Anh muốn chứng minh với cả thế giới rằng cây đàn cello là nhạc cụ đẹp và lãng mạn nhất.

