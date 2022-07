Tạp chí âm nhạc

Vào mỗi mùa hè, mạng âm nhạc trực tuyến Deezer của Pháp vẫn thường giới thiệu với công chúng danh sách (playlist) các nhịp điệu mùa hè. Bên cạnh dòng nhạc trẻ thịnh hành sôi động, còn có những tình khúc nhạc Pháp vang bóng một thời ăn khách từ thập niên 1960 cho tới những năm 2000 gộp lại thành tuyển tập Những giai điệu huy hoàng mùa hạ. Trong số này, có phiên bản gần đây nhất của nhạc phẩm ''La plage aux Romantiques'' (Biển mộng mơ).

Thoáng nghe qua các bản nhạc tình, hầu như tất cả các bài hát đều có biểu tượng của mùa hạ ở trong tựa đề. Ánh nắng chói chang khi mặt trời lên thiên đỉnh qua ngòi bút sáng tác của Gainsbourg (Sous le soleil exactement), ánh nắng của hạnh phúc lứa đôi (Au Soleil) qua giọng ca Jenifer hay tia sáng quyến rũ dịu dàng trong mắt của Étienne Daho (Duel au Soleil). Cũng là ánh chớp dương quang nhưng lại mang nhiều màu sắc rực rỡ của vùng nhiệt đới theo ''cách nhìn'' của Gilbert Montaigné (Le Sunlight des Tropiques) hay ánh nắng hiền hòa ngập tràn thiên nhiên yên tĩnh lắng đọng, theo cách mô tả phong cảnh miền Nam thanh bình (Le Sud) của Nino Ferrer. Nhịp điệu của sóng vỗ về bước chân đôi tình nhân theo phong cách của nhóm Niagara (trong bài L'Amour à la plage) nhưng đến khi chiều về, lại tựa như điệu ru nhẹ nhàng, nhường chỗ lại cho những tâm hồn lãng mạn, trên bãi biển lang thang.

Thành công nhờ hợp tác với nhóm sản xuất ''Aline''

Riêng về giai điệu ''La Plage aux romantiques'' (hiểu theo nghĩa Bãi biển của những tâm hồn lãng mạn) của Pascal Danel từng ăn khách lần đầu tiên vào năm 1966 và sau đó được đặt thêm lời Việt thành ''Biển mộng mơ''. Vào thời bấy giờ, ca sĩ kiêm tác giả Pascal Danel đã hợp tác với nhà sản xuất Jean Albertini, người chuyên viết nhạc cho hai giọng ca ăn khách thời bấy giờ là Michèle Torr và Christophe (lúc ấy còn đang sống chung với nhau). Sau thành công vượt bậc của Christophe với tình khúc Aline (Gọi tên người yêu), Jean Albertini đã giúp cho nam ca sĩ Pascal Danel lập kỷ lục số bán với nhạc phẩm La plage aux romantiques.

Khi sáng tác lời cho ca khúc của Pascal Danel, Jean Albertini từng lấy bút hiệu là Jean-François Maurice. Dưới nghệ danh này, ông đã viết nhạc cho khá nhiều nghệ sĩ những năm 1960-1970, đồng thời ông ghi âm một số bản nhạc slow ăn khách, trong đó có tình khúc ''28 degrés à l'ombre'' (28 độ trong bóng râm), phiên bản phóng tác từ một bản nhạc tiếng Ý của nhóm San Diego. Gần đây, bài hát này ăn khách trở lại nhờ cái tài hoà âm theo phong cách nhạc điện tử của ban nhạc Pháp Bon Entendeur. Bản nhạc này cũng là một trong những bài hát chọn lọc trên danh sách Những giai điệu huy hoàng mùa hạ.

Chuyển hướng từ nhạc rock sang nhạc tình

Vào nghề ca hát năm 1962, tức cách đây đúng 60 năm, Pascal Danel ban đầu đi hát trong một ban nhạc rock (Les Panthères). Nhưng thời bấy giờ đã có quá nhiều ban nhạc rock trong phong trào nhạc trẻ những năm 1960 chẳng hạn như Eddy Mitchell với nhóm Les Chausettes Noires, Dick Rivers với ban nhạc Les Chats Sauvages, Danny Boy và nhóm Les Pénitents ….. Tài nghệ chơi đàn ghi ta của ông lọt vào mắt nhà sản xuất kiêm giám đốc đài phát thanh (Europe 1) ông Lucien Morisse, bạn đời của danh ca Dalida thời bấy giờ. Sau khi thành công với tình khúc đầu tiên (La plage aux romantiques), Pascal Danel mới chuyển hướng từ nhạc rock sang dòng nhạc tình, thường được hát với phong cách crooner (thời của Richard Anthony chứ không phải của Jean Claude Pascal).

Giai đoạn cực thịnh của Pascal Danel là trong hơn một thập niên, từ năm 1966 đến 1978. Trong những năm đầu, ông đã tuyển một tài năng trẻ để hòa âm và chơi đàn trong ban nhạc của mình là nghệ sĩ Laurent Voulzy. Nhờ vào sự hướng dẫn của bậc đàn anh, Laurent Voulzy vào nghề từ năm 1969, ban đầu với tư cách là nhạc sĩ phụ trách phần hòa âm phối khí. Anh chỉ nổi danh từ năm 1977 trở đi để rồi sau này trở thành một trong những tên tuổi lớn, thành công liên tục trong hơn 4 thập niên qua (trong nhóm sáng tác Souchon-Voulzy).

Riêng nhạc phẩm ''La plage aux Romantiques'', đây là một trong những ca khúc Pháp thành công sau nhiều lần tái bản. Lần tái bản đầu tiên là vào năm 1979, lần thứ nhì là vào những năm 1990 nhân chương trình truyền hình ''Succès Fous'' (gợi hứng từ ca khúc ăn khách cùng tên của Christophe) dẫn tới vòng lưu diễn của vở nhạc kịch ''Les années twist'' (Một thời nhạc twist). Gần đây hơn nữa, có bản hòa âm mới do Pascal Danel ghi âm cùng với Laurent Voulzy. Giới yêu nhạc Pháp tinh ý sẽ nhận ra bài này có lối phối khí giống như bản ''Le Coeur Grenadine'' (Trái tim ngọt ngào) một bài hát tủ của Laurent Voulzy.

Bãi biển mộng mơ hay các phiên bản tiếng Việt

Ngoài các lần tái bản, bài hát này cùng từng được dịch sang nhiều thứ tiếng kể cả tiếng Hà Lan, Đức, Ý hay Tây Ban Nha. Trước năm 1975, giai điệu ''La Plage aux romantiques'' từng được tác giả Nguyễn Duy Biên đặt lời Việt thành nhạc phẩm mang tựa đề ''Biển Mộng Mơ''. Bản nhạc do nam ca sĩ Paolo ghi âm cho tuyển tập Tình Ca Nhạc Trẻ 2 (trên băng cát xét), gồm những ca khúc nhạc ngoại lời Việt của Nguyễn Duy Biên. Bài hát sau đó cũng có thêm nhiều phiên bản tiếng Việt khác mà đôi khi các trang thông tin trên mạng không ghi rõ tác giả, trong đó có ''Bãi biển mộng mơ'' do ca sĩ Thái Hòa ghi âm, ''Bãi Cát Yêu Thương'' qua phần trình bày của ca sĩ Công Thành, ''Bãi Cát Thơ Mộng'' của ca sĩ kiêm tác giả Lê Toàn, cũng như nhạc phẩm ''Biển Mơ'' do nam danh ca Elvis Phương trình bày với ca từ khác hẳn với lời của tác giả Nguyễn Duy Biên.

Tuy không nổi tiếng bằng tình khúc Aline của Christophe hay Comme d'habitude của Claude François, nhưng La plage aux Romantiques lại trở nên một trong những bản nhạc Pháp tiêu biểu của thập niên 1960, mở đường sau đó cho nhiều nghệ sĩ khác thành công trong lối soạn nhạc nhẹ, kể cả nguyên tác hay phóng tác. Trên tuyển tập ''7ème Vague'' (Làn sóng thứ 7), Laurent Voulzy qua việc ghi âm các giai điệu mùa hè hay nhất đã khép lại giai đoạn hợp tác với Pascal Danel, người đã từng dìu dắt anh vào nghề. Lối hòa âm thoáng nhẹ của Voulzy rất hợp với các tình khúc mùa hè : Khi làn sóng cuối cùng xóa nhòa vết chân mòn, khi ánh nắng tắt lịm giữa tiếng sóng hoàng hôn, trên bãi biển vẫn còn bao thì thầm lãng mạn bay bổng trong tâm hồn.

