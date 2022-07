Tạp chí âm nhạc

Paris, nước Pháp luôn có chỗ đứng đặc biệt với các bản tình ca, đặc biệt là các video clip âm nhạc. Đó là nơi thăng hoa cảm xúc của đôi lứa yêu nhau cũng như hàn gắn trái tim tan vỡ. Các nghệ sỹ như Adele, Faith Hill, Taylor Swift từng coi Paris là chất xúc tác cho sự thành công.

Begin Again - Taylor Swift

Công chúa nhạc pop Taylor Swift chọn Paris như nơi “gửi vàng” cho đứa con tinh thần trong album Red (2012). Ca khúc Begin Again (Bắt đầu từ đầu) mở màn với khung cảnh nữ ca sỹ trên cây cầu với hàng ngàn chiếc khóa tình yêu. Sự nhẹ nhàng, tinh tế như người Paris được Taylor trau chuốt trong từng cảnh quay. Cô đạp xe xuyên qua những con phố ở Saint-Germain, ghé thăm quán cafe xinh xắn, ngồi vẽ hình tháp Eiffel trong khi nhâm nhi tách cafe và chiếc bánh ngọt. Nội dung của bài hát đề cập tới hành trình khám phá tình yêu sau mối quan hệ đổ vỡ. Nhờ vào giai điệu nhẹ nhàng, đúng chất country (đồng quê), nữ ca sỹ được đánh giá cao về khả năng sáng tác. Giới phê bình dành những lời khen có cánh khi cô khắc họa được sự tổn thương và cảm xúc yêu trở lại.

Hơn thế, đĩa đơn ca khúc đạt hạng bạch kim và giành được đề cử Grammy cho Ca khúc Country xuất sắc nhất năm 2012. Paris trong video clip trở thành người tình thứ hai bên cạnh tình yêu với chàng trai cô tìm thấy. Đạo diễn Philip Andelman đưa người xem vào những không gian đẹp nhất tại Paris. Đâu đó là tầng cao nhất của Galeries Lafayette lúc hoàng hôn hay bộ trang phục màu tím mơ màng ngắm tháp Eiffel xa xôi. Xét toàn diện, bài hát cũng như video clip là chất xúc tác mạnh mẽ cho khán giả tìm đến Paris để trải nghiệm yêu và sống như Taylor Swift.

Truly Madly Deeply - Savage Garden

Sau thành công của single đầu tay I want you, bộ đôi người Úc, Darren Hayes và Daniel Jones đã tái hợp tại Sydney chuẩn bị cho album đầu tay của nhóm Savage Garden. Bài hát ra đời năm 1997 khi Hayes phải xa nhà ở Brisbane. Anh lần đầu như bước vào một thế giới mới. Cảm xúc nhớ nhung gia đình và người vợ đã giúp anh chắp bút nên bản tình ca đáng nhớ này. Họ mất khá nhiều thời gian mới sáng tác được điệp khúc ăn nhập với phần mở bài. Sau khi biểu diễn trước nhà sản xuất Charles Fisher, ông rất thích ca khúc và quyết định phát hành dưới dạng đĩa đơn.

I want to stand with you on a mountain ; I want to bathe with you in the sea ; I want to lay like this forever until the sky falls down on me.

Anh muốn đứng bên em trên ngọn núi cao ; Anh muốn tắm cùng em giữa biển cả ; Anh muốn nằm như vậy khi bầu trời sụp đổ.

Video clip bài hát được ghi hình tại Paris, đạo diễn Adolfo Doring thuật lại câu chuyện của cặp đôi chia cách nhau. Cô gái tìm đến Paris để tìm kiếm người yêu và ngược lại. Cho dù chuỗi tìm kiếm bất tận, sức mạnh tình yêu không thể phủ nhận. Bài hát khép lại khi đôi tình nhân tìm thấy nhau trong góc tĩnh lặng nhất tại Paris. Ngoài ra, ca sỹ Hayes xuất hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng tại Paris như quảng trường Concorde, vườn hoa Tuileries, đồi Montmartre. Ca khúc gặt hái thành công vang dội nhờ cảm xúc chân thật trong tình yêu. Có phải do bối cảnh tại Paris hay không mà ca khúc lên hạng 1 tại Úc, Mỹ và Canada trong năm đó ?

Someone like you - Adele

Không phải các cặp đôi yêu nhau tìm đến Paris, kể cả chuyện tình buồn, đổ vỡ cũng hướng về kinh đô ánh sáng. Bản ballad buồn của Adele - Someone like you (Một người nào đó như anh) là trường hợp như vậy. Ca khúc được ghi hình tại những địa điểm nổi tiếng bậc nhất như cây cầu Alexandre III hay Quai d’Orsay. Lời bài hát nói về trái tim tan vỡ. Ca từ buồn bã nhưng rất tinh tế, nhẹ nhàng đúng chất của Adele :

Never mind, I'll find someone like you ; I wish nothing but the best for you, too ; "Don't forget me", I beg.

Đừng phiền lòng, em sẽ tìm được một người như anh ; Em mong điều tốt đẹp nhất với anh ; "Đừng quên em", em cầu xin điều đó.

Lựa chọn bối cảnh Paris dường như một quyết định táo bạo của nữ ca sỹ. Bối cảnh tương phản hoàn toàn với cảm giác cô đơn, chia xa của một cô gái xinh đẹp. Xuyên suốt video clip, Adele đi dọc bờ sông Seine thơ mộng, một mình cô đơn giữa thành phố của tình yêu. Đoạn cuối ca khúc, cô ghé thăm một quán cafe gặp lại người cũ. Người yêu cũ ngoảnh đầu quay đi trong khi nét mặt cô vẫn còn vương vấn buồn. Âm nhạc của Adele tuyệt đẹp nhờ giọng hát truyền cảm và giai điệu có hồn. Khán giả nhận ra chuyện tình thực sự giữa bài hát và Paris hơn là nỗi cô đơn sâu thẳm trong giọng ca họa mi nước Anh. Cho dù Paris hiện lên trong màu sắc đen trắng, đượm buồn, khán giả cảm nhận được chất thơ mộng của thành phố.

Let’s make love - Faith Hill & Tim McGraw

Cặp uyên ương nhạc đồng quê, Faith Hill và Tim McGraw đã mượn bối cảnh Paris làm nơi ươm mầm cảm xúc yêu đương. Bài hát đoạt giải Grammy Phối hợp hát Country xuất sắc nhất năm 2001. Trích trong album Breathe (Hơi thở) của Faith Hill, Let’s make love làm nên dấu ấn ballad lãng mạn xuất sắc của Faith Hill cùng với Breathe hay The Kiss (Nụ hôn).

Video clip ca khúc Let’s make love được ghi hình dưới đạng đen trắng. Khán giả nhận thấy như theo dõi tuần trăng mật ngọt ngào nhất của Hill và Mcgraw. Họ cùng đi tản bộ bên sông Seine, lên tháp Eiffel ngắm toàn cảnh kinh đô ánh sáng. Đôi tình nhân trao cho nhau những nụ hôn tại những địa điểm đắc địa nhất Paris như Nhà thờ Đức Bà hay Khải hoàn môn. Bản thân ballad rất đẹp nhờ vào giai điệu sáng và khỏe khoắn. Thú vị hơn, khi đặt trong bối cảnh phù hợp, ca khúc trở nên da diết, say men hơn nhờ không gian lãng mạn.

Come what may - Ewan Mcgregor & Nicole Kidman

Come what may có một số phận khá đặc biệt. Ca khúc được sáng tác bởi hai nhạc sỹ David Baerwald và Kevin Gilbert dành cho bộ phim Romeo và Juliette sản xuất năm 1995. Tuy nhiên, Come what may chỉ nổi tiếng vào năm 2001 nhờ bộ phim Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ) của đạo diễn người Úc Baz Luhrmann. Hai nhân vật chính của phim do hai ngôi sao hàng đầu Hollywood là Nicole Kidman và Ewan McGregor thủ vai.

Tựa đề bài hát trích từ một câu thoại trong vở kịch Macbeth của Shakespeare. Ca khúc này có vị trí quan trọng trong phim. Nhà văn Christian chắp bút viết ca khúc về chuyện tình bị ngăn cấm giữa anh và vũ nữ Satine. Hai nhân vật có một giao ước ngầm mỗi khi cất tiếng hát ca khúc này, họ nhớ đến tình cảm sâu sắc mặn nồng của đôi bên. Trường đoạn xúc động nhất phim khi Satine vừa khóc vừa cất tiếng hát Come what may, I will love you (Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn mãi yêu anh) trên sâu khấu kịch để mong Christian thay đổi và quay lại.

Nhìn tổng quan, bối cảnh đồi Montmartre, Paris cũng như thiết kế mỹ thuật xuất sắc của hộp đêm của Moulin Rouge đã làm bệ phóng cho chuyện tình nên thơ. Ca khúc này có tới hơn 10 phiên bản hát lại khác nhau. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn không còn bàn cãi của bản tình ca đi cùng năm tháng.

Như luật bất thành văn, Paris dành cho đôi lứa yêu nhau, hàn gắn tan vỡ và mở ra không gian đẹp nhất để thưởng lãm những bản tình ca.

