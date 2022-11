Tạp chí âm nhạc

Như lần hẹn hò đầu tiên ''Comme au premier rendez-vous'' là tựa đề album gần đây nhất của Mario Pelchat. Tuyển tập chọn lọc này bao gồm tổng cộng 27 bài hát, sau lần tái bản vào đầu mùa thu năm nay với nhiều ca khúc bổ sung. Năm 2022 cũng đánh dấu 40 năm sự nghiệp của nam danh ca vùng Québec, album đầu tiên của Mario Pelchat đã được phát hành vào năm 1982, tức cách đây đúng bốn thập niên.

Đối với công chúng Pháp, gương mặt của Mario Pelchat có lẽ không quen thuộc bằng nam danh ca Garou, cho dù cả hai tên tuổi này đều đã gặt hái thành công trên sân khấu, cả hai đều đã gây ấn tượng mạnh nhờ vai diễn (luân phiên) Thằng Gù Quasimodo trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame de Paris) của hai tác giả Richard Cocciante và Luc Plamondon. Hai nam ca sĩ cũng đều từng ăn khách nhờ song ca với thần tượng Céline Dion.

Từ song ca chuyển qua sự nghiệp solo

Sinh tại vùng Saguenay-Lac Saint Jean, nằm trên bờ phía bắc của sông Saint Laurent (Québec, Canada), Mario đã lớn lên trong một gia đình có năng khiếu nghệ thuật. Mẹ anh là giáo viên và thường dùng âm nhạc để dạy tiếng Pháp. Cùng với người chị (Johanne), Mario bắt đầu đi hát từ năm lên 9 tuổi. Tuy còn non tuổi đời, nhưng cả hai chị em đều vững tay nghề nhờ có năng khiếu biểu diễn bẩm sinh, cả hai thường đi hát trong các quán nhạc, show truyền hình hay các liên hoan địa phương. Nhưng vào năm 15 tuổi, Mario buộc phải ngưng hẳn biểu diễn. Anh không còn tha thiết với ánh đèn sân khấu sau khi người chị đột ngột qua đời do lâm bạo bệnh.

Mãi đến hơn hai năm sau, Mario Pelchat mới tính đến chuyện đi hát solo. Anh về hạng đầu nhân một cuộc thi hát nhằm tuyển lựa các tài năng mới tổ chức tại thành phố Montréal. Nhờ đoạt giải nhất mà Mario có cơ hội ký hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp và phát hành album đầu tay vào năm 1982, trong đó có ca khúc chủ đề ''Je suis un chanteur'' (Tôi là một ca sĩ) nói lên sự gắn bó của anh với nghiệp hát. Sự nghiệp của Mario cất cánh từ khi anh vào nghề năm 17 tuổi, nhưng sau đó do bị lợi dụng và thiếu quản lý chặt chẽ, cho nên các đợt biểu diễn của Mario lại bị thất thu nặng nề. Trong cái rủi lại có cái may, hãng đĩa Sony tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Mario khi ký hợp đồng ghi âm 7 album kể từ mùa thu năm 1992.

Thời kỳ Céline Dion ngự trị trên thị trường quốc tế với tình khúc The Power of Love (nguyên tác của Jennifer Rush) thì cũng là lúc Mario Pelchat ăn khách với nhạc phẩm ''Pleurs dans la pluie'' (Nước mắt trong mưa), phiên bản phóng tác tiếng Pháp của nhạc phẩm ''Tears in the rain'' của nữ ca sĩ người Mỹ Robin Beck, cũng như tình khúc ''Perdu l'envie d'aimer'' (phiên bản phóng tác của The Will to Love). Thể loại slow rock từng đạt tới đỉnh cao với giai điệu thần sầu ''Still Loving You'' (1984) của nhóm Scorpions, gần một thập niên sau, lại tìm được nơi Mario Pelchat một giọng ca kế thừa, xứng đáng vừa tầm.

40 năm sau mà cứ ngỡ như gặp nhau lần đầu

Trong vòng 4 thập niên sự nghiệp, Mario Pelchat đã ghi âm khoảng 15 album đủ loại, đoạt 6 giải Félix trong đó có các giải dành cho giọng ca nam, đĩa nhạc và bài hát do Hiệp hội ADISQ vùng Québec trao tặng (tổ chức này đại diện cho ngành giải trí kể cả công nghiệp đĩa hát, sân khấu, phim video). Nhưng Mario không chỉ ăn khách nhờ giọng hát mà còn thành công trong vai trò nhà sản xuất. Tính tổng cộng anh đã sản xuất hơn 30 album bao gồm cả dòng nhạc phúc âm, nhạc country hay pop rock. Trong số các tài năng mới do anh khám phá, có Émilie Daraîche (con gái của nam ca sĩ nhạc đồng quê Paul Daraîche) từng thu hút sự chú ý với phiên bản rất mộc ''Tous les garçons et les Filles'' (Những nụ tình xanh) của thần tượng Françoise Hardy.

Tuy không hẹn, nhưng mùa thu năm nay lại đánh dấu cùng lúc ngày hai nam danh ca Garou và Mario tái ngộ khán giả. 40 năm sau mà cứ ngỡ như mới gặp nhau lần đầu (Comme au premier rendez-vous). Hai ca sĩ này từng luân phiên nhau trên sân khấu và chinh phục trái tim người hâm mộ nhờ diễn vai chính trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Hiện giờ, Garou đang ăn khách nhờ ghi âm lại các bản nhạc tình rất quen thuộc của Joe Dassin (RFI sẽ giới thiệu trong kỳ tới).

Còn Mario Pelchat sau khi thử nghiệm các giai điệu phúc âm nay thành công một lần nữa, khi hát lại dòng nhạc của Charles Aznavour và nhất là của Gilbert Bécaud. Đối với cả hai ca sĩ này, họ đã lớn lên với những tình khúc vàng, những giai điệu Pháp vượt thời gian. Trở lại dưới ánh đèn sân khấu, Mario cảm thấy như tìm lại cái thuở mới hẹn hò với nhau, từ những nụ hôn vừa trao, tái sinh xao xuyến ban đầu.

