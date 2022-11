Tạp chí âm nhạc

Trong số các giọng ca Pháp ăn khách trong vài năm gần đây, Amir là một trong những tài năng sáng giá nhất. Các bản nhạc mà anh thường hát dễ chinh phục những người yêu chuộng nhạc pop thành thị và đồng thời giới hâm mộ các giai điệu Pháp quen thuộc. Nam ca sĩ đến từ Israel dung hòa được cả hai ngôn ngữ Anh và Pháp, hòa quyện hai xu hướng kinh điển truyền thống và sáng tác tân thời.

Mùa thu năm nay, Amir đang trên đường lưu diễn khắp nước Pháp. Đợt biểu diễn này kéo dài cho tới cuối tháng 12/2022 đưa nam ca sĩ đi một vòng các sân khấu lớn Zénith tại nhiều thành phố Pháp (Rennes, Nantes, Tours, Nice ….) và sau đó nữa là Bỉ và Thụy Sĩ. Nhân dịp dừng chân tại Paris, Amir đã nhận được một món quà bất ngờ khi được tập đoàn Warner Music trao tặng hai đĩa kim cương, tương đương với một triệu album được bán trên thị trường, từ khi Amir ký hợp đồng ghi âm và về đầu quân cho hãng đĩa này. Thoạt nhìn, nam ca sĩ đã thành danh trong một thời gian khá ngắn, nhưng thật ra Amir đã có nhiều năm tay nghề trước khi thành công trên thị trường Pháp.

Bốn album ăn khách trong vòng một thập niên

Năm nay 38 tuổi, Amir (tên thật là Laurent Haddad) sinh tại Pháp nhưng lại lớn lên tại Israel, sau khi gia đình anh (người gốc Do Thái) đến định cư lập nghiệp tại Tel Aviv. Từ thời niên thiếu, Amir đã có nhiều năng khiếu âm nhạc, nên đến khi trưởng thành, anh nhất quyết đeo đuổi nghề sân khấu. Năm 22 tuổi, Amir lọt vào vòng chung kết của cuộc thi hát truyền hình Israel (chương trình Kokhav Nolad, phiên bản phóng tác từ American Idol), điều đó tạo cơ hội cho Amir ký hợp đồng ghi âm với một hãng đĩa lớn. Album đầu tay (Vayehi) của Amir được phát hành vào năm 2011, hợp tác với nhạc sĩ Omri Dagan và tay hòa âm DeeJay cực kỳ nổi tiếng Offer Nissim. Album này bao gồm hai ca khúc tiếng Pháp là ''J’te l'dis quand même'' của Patrick Bruel và nhất là ''Désenchantée'' của Mylène Farmer, cho thấy khả năng hát tiếng Phấp rất chuẩn, không bỏ thêm dấu của nam ca sĩ trẻ tuổi.

Đến Pháp lập nghiệp sau thành công bước đầu, Amir ghi tên tham gia cuộc thi hát truyền hình The Voice (phiên bản tiếng Pháp) năm 2014. Có thể nói, lối diễn đạt của Amir đầy sức thuyết phục do nam ca sĩ từng có nhiều kinh nghiệm trong phòng ghi âm cũng như trên sàn diễn. Sau các chặng thi đấu của cuộc thi The Voice, Amir lọt vào vòng chung kết nhưng lại để vuột mất chiến thắng vào giờ phút chót. Giải nhất năm 2014 đã về tay Kendji Girac, thành công nhờ chuyên hát nhạc ''gipsy pop'', hoà quyện âm thanh điện tử với một chút nhịp điệu flamenco.

Cho dù không đoạt giải nhất, nhưng Amir vẫn thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất tại Pháp. Anh được đề cử đi tranh giải thưởng Eurovision, cuộc thi hát truyền hình quy tụ hơn 30 nước châu Âu. Sau các quốc gia như Bỉ, Nga, Áo, Na Uy, Thụy Điển, lại đến phiên nước Pháp chọn một thí sinh xuất thân từ các cuộc thi hát truyền hình làm người đại diện. Đi dự thi vào năm 2016 với ca khúc ''J’ai cherché'' dựa theo ý tưởng đi tìm ý nghĩa cuộc sống, Amir về hạng 6 trên số 25 thí sinh nhân vòng chung kết.

Phần thưởng của khán giả quan trọng hơn giải nhất cuộc thi

Bài hát này trở nên phổ biến trên thị trường châu Âu, giúp cho album thứ nhì của Amir (mang tựa đề ''Au coeur de Moi'') đạt kỷ lục số bán. Nhờ vậy, Amir đoạt danh hiệu giọng ca nam xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu tổ chức tại Hà Lan. Còn tại Pháp, nhạc phẩm ''J'ai cherché'' cũng được công chúng bình chọn làm ca khúc hay nhất trong năm, Amir đoạt luôn giải thưởng (NRJ Music Awards) dành cho tài năng đầy triển vọng khối Pháp ngữ. Sự hưởng ứng của công chúng quan trọng hơn giải nhất các cuộc thi.

Trên đà thành công, Amir được mời tham gia vào khá nhiều dự án hợp tác với các nghệ sĩ khác, trong số này có nhạc phẩm ''Loin d'ici'' từng được anh ghi âm trên tuyển tập (tribute), trong đó các giọng ca trẻ tôn vinh nam danh ca Michel Delpech. Gần đây hơn nữa, Amir tham gia chương trình tưởng nhớ danh ca Daniel Lévi qua đời ở tuổi 60. Bên cạnh đó, Amirr đã hát chung với ca sĩ Pháp Indila (bài Carousel) và nhất là bản song ca mang tựa đề ''1+1'' ghi âm với nữ danh ca người Úc Sia. Tính đến nay, anh đã ghi âm 4 tập nhạc, kể cả album đầu tay ghi âm tại Israel, tất cả đều khá ăn khách trên thị trường.

Ngoài việc xen kẽ các bản tình ca với những ca khúc trẻ trung đậm đặc chất pop, Amir còn khá tài tình trong cách phối khí hòa âm : hát nhạc phẩm ''Je t'aime'' của Lara Fabian mà không cường điệu, phối lại các bản nhạc xưa với lối hòa âm nhạy cảm tân thời như trong nhạc phẩm ''Whiter Shade of Pale'' của Procol Harum. Giới hâm mộ thích giọng hát của Amir phần lớn nơi lối trình bày diễn đạt của anh. Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của giới hâm mộ trung thành, anh đươc tặng đĩa kim cương, như phần thưởng cho một nghệ sĩ khả ái dễ thương, với phong cách tự nhiên, dễ gần gũi như trong đời thường.

