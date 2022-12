Tạp chí âm nhạc

Dalida, Balavoine, Adamo, Hervé Vilard là những nghệ sĩ có tên trên tập nhạc ''Madeleines'', album mới được phát hành cuối năm 2022 của Anne Sila. Đằng sau hình tượng của nhữngchiếc bánh ngọt là hương xưa thơm ngát vùng ký ức, kỷ niệm sáng ngời miền quá khứ. Tuyển tập chọn lọc này gồm 12 bài hát yêu chuộng nhất của ca sĩ người Pháp, hầu hết đều gắn liền với hạnh phúc tuổi thơ của cô.

Madeleines là album phòng thu thứ tư, được phát hành đúng một năm sau khi Anne Sila đoạt giải quán quân cuộc thi hát truyền hình The Voice All Stars phiên bản tiếng Pháp (vào cuối tháng 10 năm ngoái). Giải này tập hợp hầu hết các thí sinh tài ba nhất từng tham gia biểu diễn trong các mùa thi trước. Xuất thân ban đầu từ làng nhạc jazz, Anne Sila cho tới giờ vẫn còn nhớ mãi những bản nhạc tình tiếng Pháp từng nuôi dưỡng tâm hồn cô thời thơ ấu, kể cả những giai điệu buồn nhất của Dalida (Pour ne pas vivre seul), Jane Birkin (Quoi), Mike Brant (Qui saura), Joe Dasin (À toi), Georges Moustaki (Le temps de vivre), Daniel Guichard (Faut pas pleurer comme ça) hay của Adamo (Tombe la neige) …..

Hồi sinh giai điệu ăn khách của Hervé Vilard

Lần này, Anne Sila đã hợp tác với các nhạc sĩ chuyên sử dụng bộ đàn dây, (Ilan Abu và Bruno Le Roux), dùng lối hòa âm rất mộcvới nhiều nhạc khí thính phòng. Ca khúc trích đoạn đầu tiên của album này là nhạc phẩm ''Nous'' (Đôi ta), phiên bản tiếng Pháp của bài ''Donna Donna Mia'' của tác giả người Ý Toto Cutugno. Phiên bản lời Pháp do nam danh ca Hervé Vilard ghi âm vào năm 1978. Vào năm 2004, Hervé Vilard thực hiện một đợt lưu diễn ở miền nam nước Pháp. Anne Sila lúc ấy chỉ mới 14 tuổi đã may mắn tham gia phần hát mở đầu cho buổi trình diễn tại thành phố Valence. Cô đã giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp khi được bậc đàn anh tận tình chỉ bảo những kinh nghiệm qúy báu, giúp cho cô ca sĩ thành danh sau này.

Năm nay 32 tuổi, Anne Sila sinh trưởng tại miền nam nước Pháp trong một gia đình có hai dòng máu Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong tiếng Thổ, Sila có nghĩa là tình hoài hương, tên của bố cô là một bác sĩ đến lập nghiệp tại Pháp. Thời còn trẻ, Anne đã có nhiều năng khiếu âm nhạc, tốt nghiệp nhạc viện thành phố Valence, tỉnh Drôme, sau gần hai thập niên (17 năm) học đàn cello (trung hồ cầm) và piano (dương cầm). Thời niên thiếu, Anne Sila gia nhập một bộ tứ tấu nhạc jazz và thường xuyên đi biểu diễn tại nhiều liên hoan âm nhạc địa phương. Điều đó tạo cơ hội cho Anne Sila rời Pháp sang New York vào năm 21 tuổi. Cô tham gia một nhóm nhạc chuyên nghiệp, đi biểu diễn với các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc jazz Hoa Kỳ như Ari Hoenig, Mike Stern và nhất là nhà sản xuất kiêm nghệ sĩ dương cầm Ray Angry …..

Trở về Pháp năm 25 tuổi, Anne Sila ghi tên tham gia mùa thứ tư cuộc thi hát truyền hình The Voice. Tuy chỉ về hạng nhì (giải nhất năm 2005 về tay nam ca sĩ Lilian Renaud), nhưng Anne Sila đã gây ấn tượng mạnh nơi công chúng cũng như ban giám khảo. Cô ký hợp đồng với các hãng đĩa lớn rồi được mời ghi âm chung với nam danh ca Florent Pagny. Anne Sila cho ra mắt ba album trong vòng 6 năm sau đó (1995-2021).

Dư âm thời hoàng kim như mùi hương kỷ niệm

Từ nhạc jazz chuyển qua nhạc kịch, Anne Sila được tuyển làm một trong những diễn viên chính trong vở kịch kể lại cuộc đời của Đức chúa Giêsu (Jésus, từ Nazareth đến Jerusalem) của ca sĩ kiêm tác giả Pascal Obispo. Cô cũng tham gia lồng tiếng và ghi âm các bài tiếng Pháp cho bộ phim ca nhạc ''The Lion King'' (Vua sư tử), phiên bản năm 2019 của đạo diễn Jon Favreau. Vào năm 2021, Anne Sila được tuyển một lần nữa, vào cuộc thi hát truyền hình The Voice, phiên bản All Stars tạo cơ hội cho nhiều thí sinh trở lại thi đấu. Lần này, Anne Sila đa không bỏ lỡ dịp may thứ nhì. Cô giành lấy giải nhất nhờ ghi âm lại nhạc phẩm "Je reviens te chercher", một giai điệu rất nổi tiếng của Gilbert Bécaud.

Thành công này mở đường cho Anne Sila thực hiện bước kế tiếp, hội tụ các bản nhạc quen thuộc nhất của hai thập niên 1960 và 1970 trên cùng bộ sưu tập giàu cảm xúc với chủ đề ''madeleine''. Bánh madeleine của Pháp là một loại bánh bông lan (công thức làm bánh do cô Madeleine Paulmier hoàn chỉnh vào thế kỷ XVIII). Sau này văn hào người Pháp Marcel Proust, mà năm nay (2022) nước Pháp kỷ niệm 100 năm ngày giỗ, trong tác phẩm ''Đi tìm thời gian đã mất'' (À la recherche du temps perdu) có đoạn tuyệt hay viết về mùi hương của chiếc bánh madeleine.

Một ngày mùa đông u ám, khi cảnh vật bên ngoài phản ánh nỗi buồn nội tâm, nhân vật Marcel trong truyện bỗng dưng xao xuyến rung động khi nhấp ngụm trà hoa chanh với chiếc banh madeleine, mùi vị chiếc bánh quyện hương trà, xua tan nỗi buồn hiện tại, đưa nhân vật tìm về bao kỷ niệm tuổi thơ trong sáng an lành. Cũng từ đó, thành ngữ chiếc bánh ''madeleine của Proust'' trở thành một hình ảnh rất quen thuộc của người Pháp. Anne Sila khơi gợi cùng lúc hai giác quan : chỉ cần duy nhất một mùi hương mà chợt làm sáng lại miền ký ức mờ sương, chỉ cần một giai điệu mà bỗng dưng hiện về bao lưu luyến vấn vương, bao kỷ niệm nhớ thương.

