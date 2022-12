Tạp chí âm nhạc

Tại Pháp, Patrick Fiori là một gương mặt khá quen thuộc, do anh thành danh cùng thời với Garou trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Trong vòng hơn hai thập niên, anh đã cho phát hành 11 album phòng thu, hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu kể cả Johnny Hallyday và Jean-Jacques Goldman. Tuyển tập vừa được trình làng cuối năm, tập hợp các bản ghi âm quan trọng nhất của nam danh ca người Pháp.

Mang tựa đề ''Patrick Fiori : La Sélection'', album chọn lọc là một bộ đĩa ba CD, gồm tổng cộng 35 bài hát ghi âm trong giai đoạn gần 20 năm hát solo, kể từ năm 2000 trở đi (cho tới năm 2019). Patrick Fiori nổi tiếng vào cuối năm 1998 nhờ diễn một trong những vai chính trong vở nhạc kịch ''Notre-Dame de Paris'' của hai tác giả Luc Plamondon và Richard Cocciante. Nhạc phẩm chủ đề ''Belle'' (Tuyệt sắc) được Patrick Fiori ghi âm cùng với Garou và Daniel Lavoie lập kỷ lục số bán với gần 3 triệu bản và từng được công chúng bình chọn làm ca khúc hay nhất thập niên 2000. Thế nhưng có lẽ vì lý do tác quyền, cho nên bài hát này lại không xuất hiện trên bộ đĩa chọn lọc.

Quan hệ hợp tác lâu dài với tác giả Goldman

Trên ba cuộn CD, hai tập đầu bao gồm những bản nhạc nguyên tác quan trọng, trong đó có những sáng tác do Jean-Jacques Goldman từng viết cho Patrick Fiori từ năm 2002 đến năm 2017. Tuy mỗi album chỉ gồm vài ca khúc của Goldman, nhưng tính tổng cộng hai nam nghệ sĩ đã hợp tác với nhau trong 7 album liên tục. Chỉ riêng về điểm này, có thể xem Patrick Fiori là nghệ sĩ có nhiều cơ hội trình bày những sáng tác qaun trọng (Les gens qu'on aime, 4 mots sur un piano, Chez Nous ….) của tác giả Jean-Jacques Goldman, chỉ sau thần tượng người Canada Céline Dion.

Tập nhạc thứ ba quan trọng không kém trên bộ đĩa CD, chủ yếu bao gồm các bản song ca hay các nhạc phẩm phóng tác. Album này phản ánh các dự án hợp tác của Patrick Fiori với nhiều nghệ sĩ khác, kể cả Tina Arena ''Un autre univers'', Francis Cabrel ''L'encre de tes yeux'', Roch Voisine ''Je resterai là'', Gérard Lenorman ''Les matins d'hiver'', Chico and the Gypsies ''My Way'' trong tiếng Tây Ban Nha nhân 20 năm sự nghiệp của ban nhạc du mục. Bên cạnh đó, Patrick Fiori còn tham gia rất nhiều album chuyên đề, vinh danh các nghệ sĩ đàn anh như Charles Aznavour ''Hier encore'', Jean Ferrat ''Que serais-je sans toi'' và nhất là Joe Dassin ''Le café des trois colombes'' (Quán ba cánh bồ câu) có thể bổ sung cho album gần đây của nam danh ca Garou, dành cho Joe Dassin nghệ sĩ quá cố người Mỹ chuyên hát tiếng Pháp.

Giọng ca sáng giá từ nhạc kịch đến nhạc phim

Sinh tại Marseille miền nam nước Pháp, Patrick Fiori (tên thật là Patrick Chouchayan) có hai dòng máu, thân phụ anh là người Armenia, còn mẹ anh đến từ đảo Corse. Thời thơ ấu, anh sống với gia đình bên ngoại tại thành phố Ajaccio. Patrick mê ca hát từ thuở lên 5, bắt đầu biểu diễn trên sân khấu từ năm 12 tuổi trong vở nhạc kịch ''La Légende des Santonniers'' (nói về các thợ thủ công chuyên nắn tượng đất sét vùng Provence). Patrick Fiori tự luyện giọng ca đầy năng khiếu từ năm lên 9, điều đó giải thích vì sao khi nhận lời ngồi ghế giám khảo trong chương trình ''The Voice Kids'' kể từ năm 2015, anh trở thành một huấn luyện viên cừ khôi, giúp cho nhiều giọng ca tí hon đoạt giải nhất (gần đây nhất là Raynaud Sadon nhân mùa thứ 8 trong năm 2022).

Đến năm 14 tuổi, Patrick Fiori chọn tên của mẹ anh làm nghệ danh khi bắt đầu đi hát trong các quán nhạc : trong thổ ngữ đảo Corse, Fiori có nghĩa là ''bông hoa'', dễ đọc và dễ nhớ hơn là họ của bố anh. Chính với hình tượng của ''quê mẹ'' là đảo Corse (Mama Corsica), Patrick Fiori đại diện cho nước Pháp nhân cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision năm 1993. Tuy chỉ về hạng tư trong số 26 thí sinh tham gia, nhưng giọng ca của anh thực sự thu hút sự chú ý của giới chuyên nghiệp. Đến năm 1998, khi giọng ca này đăng quang nhờ vai diễn Phoebus trong Nhà thờ Đức Bà Paris, Patrick Fiori thực ra đã có hơn 10 năm tay nghề.

Từ năm 2002 trở đi, khi bắt đầu hợp tác với Goldman, anh tìm thấy một ngòi bút sáng tác có tầm cỡ hàng đầu giúp anh phát huy toàn bộ sở trường, nhờ có chất giọng tenor khỏe khoắn, anh có thể sánh ngang hàng với những danh ca cùng đứng chung sân khấu như Hallyday, Bruel hay Pagny. Ngoài âm vực rộng, chất giọng của Patrick Fiori còn có nhiều âm sắc phong phú, hợp với nhiều thể loại từ dân ca truyền thống, bán cổ điển, dòng nhạc La tinh hay nhạc phim trữ tình (''The Godfather'', ''Les Parapluies de Cherbourg'' ''Borsalino'' hoặc ''Jeux Interdits'').

Ca sĩ gốc Armenia nổi tiếng nhất sau Aznavour

Song song với sự nghiệp ca hát, Patrick Fiori còn tham gia vào rất nhiều chương trình biểu diễn từ thiện, quan trọng nhất vẫn là các đợt lưu diễn có ghi âm và thu hình nhằm gây qũy tài trợ các Quán ăn tình thương (Les Restos du Coeur). Trong vòng hơn hai thập niên qua, anh hầu như đã không hề bỏ lỡ một buổi trình diễn nào, yếu tố này giải thích vì sao anh có quan hệ gắn bó với tác giả Jean-Jacques Goldman, người đã từng viết ca khúc chủ đề đầu tiên vào năm 1986 hầu quyên tiền giúp đỡ hiệp hội Les Restos du Coeur, theo yêu cầu của nhà sáng lập Coluche. Các hiệp hội khác cũng được anh quan tâm, có liên quan đến trẻ em các gia đình nghèo trên đảo Corse cũng như quỹ cứu trợ người di cư Armenia.

Nếu như trong mắt đa số khán giả Pháp, tên tuổi của Patrick Fiori luôn được gắn liền với đảo Corse, tiêu biểu qua sự thành công của hai album chuyên đề ''Corsu Mezu Mezu'' hợp tác với nhiều nghệ sĩ chuyên hát đân ca đến từ hòn đảo này, thì đổi lại đối với giới chuyên về hoạt động từ thiện cũng như thành phần người hâm mộ từng theo dõi anh từ nhiều năm qua, Patrick Fiori nay có lẽ là nam ca sĩ hàng đầu gốc Armenia hát tiếng Pháp rất trội, anh xứng đáng kế thừa bậc thầy Aznavour từ khi danh ca người Pháp gốc Armenia nổi tiếng nhất thế giới, đã vĩnh biệt cõi đời.

