Tạp chí âm nhạc

Đầu năm 2023, liên đoàn ngành xuất bản đĩa hát SNEP của Pháp công bố danh sách các album bán chạy nhất trong năm 2022. Bản xếp hạng được thực hiện với các số liệu của các mạng thông tin Purecharts, hay của các nền tảng âm nhạc trực tuyến. Trên các danh sách chuyên đề của các mạng như Deezer và Spotify, ăn khách nhất về phía các nghệ sĩ Pháp vẫn là Orelsan, Jul, Stromae, Clara Luciani ….

Cứ vào đầu năm, liên đoàn SNEP tổng kết các sinh hoạt âm nhạc trong năm 2022, bao gồm danh sách những album hay nhất. Thật không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, khi gương mặt thành công nhất chính là Orelsan. Album gần đây nhất của Orelsan đề tựa "Civilisation" đat mức đĩa kim cương, xấp xỉ một triệu đĩa hát. Hạng nhì về tay nghệ sĩ Stromae. Trong thời gian qua, anh đã bán được 400.000 bản của album thứ ba "Multitudes'' (Vô số), đánh dấu ngày anh xuất hiện trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Album này khá thành công nhưng không ngoạn mục bằng album trước "Racine Carrée", từng tạo ra làn sóng thần với 2,5 triệu album bán chạy tại Pháp.

The Weeknd, nghệ sĩ quốc tế ăn khách nhất

Về phía các nữ nghệ sĩ, ngôi sao người Bỉ Angèle thành công với tập nhạc "Nonante-Cinq" cũng như Juliette Armanet sau phần tái bản tập nhạc "Bruler le Feu". Một gương mặt nữ khác thành công không kém trên bảng xếp hang là Clara Luciani. Gần đây, cô đã cho tái bản album "Coeur" (Trái Tim) với 4 bài hát bổ sung, đều là các bản nhạc disco phóng tác sang tiếng Pháp. Tuyển tập này chiếm hạng 5 trong số các album nhạc Pháp bán chạy nhất cuối năm 2022, đầu năm 2023.

Cũng theo các số liệu của mạng Purecharts, trong 100 album hàng đầu của năm 2022, khoảng 3 phần tư là các đĩa nhạc của Pháp. Trong Top 20, có ba nghệ sĩ quốc tế thành công rực rỡ. Đó là The Weeknd với tập nhạc "Dawn FM". Kế theo sau là Ed Sheeran nhờ vào album "Equals". Adele cũng thành công mặc dù tập nhạc ''30'' đã được phát hành vào cuối năm 2021, nhưng diva người Anh vẫn tiếp tục ăn khách một cách đều đặn. Ngoài Top 20, có các tên tuổi lớn như Beyoncé, Harry Styles, Coldplay, Elton John ...... hầu hất đều nhận đề cử giải Grammy năm 2023.

Còn theo ghi nhận của mạng Deezer, trào lưu thịnh hành nhất trong những năm gần đây vẫn là âm thanh thành thị. Tại Pháp, các ca sĩ nhạc rap như Jul và Naps đều ngự trị trên đỉnh cao. Ngay cả dòng nhạc pop cũng bị chi phối bởi các âm thanh thành thị qua các giọng ca như Gims, Soprano, Dadju, Soolking. Các tên tuổi ăn khách khác như Aya Nakamura, Vitaa, Slimane, Kendji hay Keen'V bổ sung cho lớp nghệ sĩ dẫn đầu phong trào nhac pop thành thị ….

Nhạc rap và trường phái âm thanh thành thị

Về phía các nghệ sĩ thuộc dòng nhạc pop điện tử French Touch của Pháp, bộ ba dẫn đầu các danh sách theo thứ tự vẫn là nhóm Daft Punk (dù đã chia tay), nhạc sĩ hòa âm David Guetta và gần đây hơn nữa là DeeJay Snake. Sau ba lần được giới chuyên nghiệp bình chọn làm tay hòa âm DeeJay xuất sắc nhất thế giới, nhà sản xuất David Guetta vào năm 55 tuổi tiếp tục ngự trị làng nhạc nhảy (dance music) với 2 giải Grammy, hơn 10 triệu album và 65 triệu đĩa đơn bán chạy trong hai thập niên sự nghiệp (2002-2022).

David Guetta dẫn đầu dòng nhạc điện tử French Touch

Trong năm nay, David Guetta hợp sức cùng lúc với hai tên tuổi lớn là Shakira và nhóm Black Eyed Peas. Dĩ nhiên bản nhạc ''Don't you worry'' với giai điệu tươi tắn lạc quan làm cho người nghe nhớ lại bản nhạc ăn khách trước đây của nhom Black Eyed Peas là ''I Gotta Feeling''. Nhịp điệu trẻ trung yêu đời ...... giai điệu dễ lọt tai chính là hai yếu tố giúp cho bài hát này thành công, bên cạnh nhiều bản nhạc khác thuộc dòng âm thanh ''happy sound'' hay feel good tạo cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng vui tươi ( ''Can't stop the feeling'' của Justin Timberlake, ''Uptown Funk'' của Bruno Mars, "Cold cold heart" của Elton John song ca với Dua Lipa, ''Get Lucky'' với Pharell Williams và nhất là ''I feel it coming'' của The Weeknd hợp tác với bộ đôi huyền thoại Daft Punk của Pháp.)

Imagine, tuyên ngôn hòa bình cho năm mới

Trong số những bài hát được nghe nhiều nhất …. Danh sách các bài hát không chỉ đơn thuần là để giải trí mà còn là dịp để ngồi lại với nhau, để cùng chia sẻ tình thương, để nghĩ tới những ai ít có may mắn tận hưởng những giây phút an lành.

Theo mạng Deezer, không phải ngẫu nhiên mà trong năm nay, vào lúc xung đột tại Ukraina vẫn còn tiếp diễn, các giai điệu tượng trưng cho hòa bình đã được nhiều thính giả yêu cầu trên mạng. Trong mùa Noël vừa qua, một trong những bản nhạc được ghi âm lại nhiều nhất vẫn là ''Happy Xmas'' (War is over) "Giáng Sinh hạnh phúc, chiến tranh đã kết thúc". Còn nhân dịp năm mới, chính giai điệu ''Imagine'' lại trở nên nổi bật. Cả hai bài hát đều hay, nhưng hơn bao giờ hết ''Imagine'' lại càng có tác dụng của một bản tuyên ngôn hòa bình. Giấc mơ thoạt nhìn đơn giản của tác giả John Lennon thuở nào lại tạo ra nhiều âm vang nhức nhối. John Lennon tự xưng mình là kẻ mộng mơ, nhưng bài hát lại toát lên sức mạnh thuyết phục nhờ tầm nhìn xa của tác giả.

Trên thế giới này, có lẽ rất nhiều người đều cầu mong xung đột giao tranh sẽ chấm dứt và hòa bình sẽ sớm trở lại trong năm nay. Cho dù người nghệ sĩ nay đã mất đi nhưng khát vọng vĩ đại về một thời bình tương lai, vẫn tồn tại trong lòng người mến mộ, ngọn nến hy vong lẻ loi nhưng vẫn sáng mãi dù bất tận đêm dài.

