Tạp chí âm nhạc

Vào thời đại công nghệ tin học, Deezer là nền tảng âm nhạc trực tuyến hàng đầu của Pháp, không kém gì mạng Spotify của Thụy Điển hay Apple Music của Mỹ. Được thành lập vào năm 2007, thư viện âm nhạc của Deezer hiện có tới 90 triệu bài hát đủ loại, giúp cho mạng này đạt tới 400 triệu euro doanh thu trong năm qua. Do là một công ty Pháp, cho nên ưu thế của Deezer vẫn là nhạc Pháp.

Nhằm tạo thêm nét đặc thù, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến khác, mạng Deezer thường mời các tài năng mới cũng như giới nghệ sĩ độc lập cùng hợp tác ghi âm, để tạo ra những danh sách ca khúc chọn lọc (playlist) do Deezer độc quyền phát hành. Chẳng hạn như nhạc phẩm ''Sous le Vent'' của ban song ca Slimane và Vitaa (nguyên tác do Céline Dion và Garou trình bày) hoặc là giai điệu ''D'amour ou d'amitié'' (Tình yêu hay tình bạn) do nam ca sĩ Dadju, em trai của ca sĩ Gims, ghi âm lại trên tuyển tập ''Souvenirs d'enfance'' (Kỷ niệm tuổi thơ). Đây là bản phóng tác của một bài hát ăn khách của Céline Dion vào năm 1983, tức cách đây vừa đúng 40 năm.

Trên đà thành công này, mạng Deezer gần đây đã cho ra mắt tuyển tập chọn lọc mang tựa đề ''InVersions 80’s'', bao gồm khoảng 20 bản nhạc nổi tiếng của những năm 1980. Hai ca sĩ Pháp Camelia Jordana và Yseult từng thành công khi ghi âm lại giai điệu ''Heart of Glass'' của nhóm Blondie, lần này nhiều giọng ca Pháp xuất thân từ phong trào pop rock độc lập ''indie'' như các nhóm Feu! Chatterton, L'Impératrice hay La Femme đều nhận lời tham gia, tạo ra những bản phối mới hoàn toàn khác với các bản nhạc gốc. Các bài hát rất quen thuộc của Madonna, Whitney Houston, Prince, Toto, Simply Red hay Kim Carnes trên tuyển tập này không dễ nhận ra ngay do các nghệ sĩ trẻ thời nay phá cách từ giai điệu đến lối diễn đạt, hầu tạo ra nét tân thời trong màu sắc âm nhạc.

Joe le Taxi : bản phối mới cho Cánh chim địa đàng

Trong số các nghệ sĩ trẻ hát tiếng Pháp thành danh vào những năm 1980, (ngoài Céline Dion đến từ vùng Québec, Canada) có thần tượng nhạc trẻ Vanessa Paradis, còn được mệnh danh là Cánh chim địa đàng. Thành danh vào năm 1987 nhờ nhạc phẩm ''Joe Le Taxi'', Vanessa sau đó đã trở thành một ngôi sao sáng trong cả ba lãnh vực ca nhạc, điện ảnh và thời trang. Giai điệu ''Joe Le Taxi'' chiếm hạng đầu thị trường châu Âu, Canada, Nhật Bản và đứng hạng ba trên thị trường Anh Quốc. Bản nhạc tiếng Pháp sau này sẽ co nhiều phiên bản phóng tác sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Trong số các bản ghi âm tiếng Pháp gần đây nhất có phiên bản nhóm Feu ! Chatterton, ca sĩ Việt Nam chuyên hát tiếng Pháp Thùy Dung, ca sĩ người Ba Lan Juli Chan hay bản phối của tay hòa âm người Brazil Rohaum.

Nghe danh sách InVersions 80's, người dùng Deezer có thể khám phá lại những bản nhạc thành công nhất của thập niên 1980 với nhịp điệu hoàn toàn mới. Tuyển tập này cũng tạo thêm cơ hội cho dòng nhạc độc lập tỏa sáng. Việc mời các nghệ sĩ không thuộc dòng chính (mainstream), tự sản xuất đĩa hát chứ không có hợp đồng ghi âm với các hãng đĩa lớn, dường như đang trở thành một trào lưu thời thượng. Các nghệ sĩ ''indie'' tự do hơn, do không bị ràng buộc theo hợp đồng. Nhưng bên cạnh đó, còn có yếu tố kinh doanh. Cũng như các bộ phim độc lập, ngân sách thấp nhưng lại có khả năng thu lợi cao, mạng Deezer không cần đầu tư nhiều vào quảng cáo, mà vẫn hút được thêm nhiều khách, nhất là giới trẻ hiện thời.

Tại Pháp, Deezer từng thành công với hai tuyển tập ''Souvenirs d'enfance / Souvenirs d'été'' ( Kỷ niệm tuổi thơ / Kỷ niệm mùa hè). Còn trên thị trường Anh Mỹ, trong năm 2022 vừa qua, dự án ghi âm ''InVersions'' của Deezer đã quy tụ nhiều nghệ sĩ độc lập từ nhiều nơi trên thế giới. Nền tảng trực tuyến này đã triệu mời các nghệ sĩ được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Trong số này có Arlo Parks, từng đoạt giải tài năng mới nhân kỳ trao giải Brit Awards và từng ghi âm lại bản nhạc ''Ta Reine'' của ca sĩ người Bỉ Angèle. Ca sĩ kiêm tác giả BENEE cũng gây ngạc nhiên khi thực hiện bản phối mới cho nhạc phẩm ''Back To Black'' của Amy Winehouse.

Còn trên danh sách phiên bản mới của những bản nhạc thập niên 1980 (InVersions 80's), Deezer đã mời 15 gương mặt trẻ kể cả các tài năng mới của Pháp cũng như những nghệ sĩ xuất thân từ làng nhạc indie quốc tế, chẳng hạn như ca sĩ Boy người Na Uy, ca sĩ nhạc pop Cuco người gốc Mexico hay ngôi sao mới của làng nhạc RnB Cautious Clay, mỗi nghệ sĩ chọn một bài hát mà họ cho là tiêu biểu nhất của thập niên 1980.

Thế hệ nghệ sĩ trẻ vinh danh các bậc đàn anh

Tuy chủ yếu hát bằng tiếng Pháp, nhưng nhóm La Femme ghi âm ''Like a prayer'' của Madonna, vào lúc nữ hoàng nhạc pop chuẩn bị lên đường lưu diễn thế giới để kỷ niệm 40 năm sự nghiệp ca hát. Về phần mình, ban nhạc Pháp L’Impératrice ghi âm lại bản nhạc ''I Wanna Dance With Somebody'' của Whitney Houston. Bên cạnh các ca sĩ Pháp còn có ban nhạc trứ danh CSS của Brazil, phiên bản ''Buffalo Stance'' (của ca sĩ Neneh Cherry) nổi bật nhờ cách dùng bộ gõ. Về phần mình, Benny Sings, với giọng ca nhẹ nhàng, nhưng không kém phần ấm áp khoác màu sắc tươi tắn mượt mà trên giai điệu ''Dancing in the Dark''của Bruce Springsteen.

Ngôi sao sáng trêm vòm trời ca nhạc Anh quốc, Holly Humberstone trình bày một phiên bản rất mộc "I will Die 4U" của Prince, chỉ với giọng ca và tiếng nhạc đệm bằng đàn piano, trong khi Laura Mvula, tài năng từng đoạt giải thưởng cao quý của Anh Ivor Novello, đã dùng nhiều nhạc khí để ghi âm lại "Africa", giai điệu bất tử của nhóm Toto. ''Africa'' không những là một tác phẩm cực kỳ ăn khách của thập niên 1980, mà còn có lối tiếp cận âm thanh hợp với mọi thời, một bản nhạc phát hành cách đây 40 năm (1982), nhưng thoạt nghe cứ tưởng chừng như mới được sáng tác cho thời nay.

Thông qua những phiên bản mới cho những ca khúc nổi tiếng những năm 1980, mạng Deezer tạo cơ hội cho giới trẻ khám phá những giai điệu với thời gian đã trở thành kinh điển, nói cách khác các bài hát này trong thư viện âm nhạc đã thuộc vào hàng di sản. Việc bắc cầu nối giữa hai thế hệ nuôi dưỡng hiện tượng ''Bohemian Rhaposdy'' của ban nhạc Queen. Chưa bao giờ bài hát này lại ăn khách nhiều như bây giờ, sau thành công của bộ phim cùng tên (phát hành vào cuối năm 2018) kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Freddie Mercury, cũng như nhờ vào các giọng ca trẻ Adam Lambert người Mỹ hay Angelina Jordan người Na Uy, tuy còn non tuổi đời, nhưng tâm hồn lại thấm thía nỗi đau kiếp người.

Tuyển tập InVersions 80’s

L’Imperatrice – I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) [Whitney Houston]

Feu! Chatterton – Joe Le Taxi [Vanessa Paradis]

La Femme – Like A Prayer [Madonna]

Benny Sings – Dancing in the Dark [Bruce Springsteen]

Boy Pablo – Don’t You Want Me [Human League]

Roosevelt – Feels Like Heaven [Fiction Factory]

Holly Humberstone – I Would Die 4 U [Prince]

Wolf Alice – More Than This [Roxy Music]

CSS – Buffalo Stance [Neneh Cherry]

Cautious Clay – Holding Back the Years [Simply Red]

Milky Chance- Tainted Love [Soft Cell]

Laura Mvula – Africa [Toto]

Juan Pablo Vega – Wicked Game [Chris Isaak]

Boy – Bette Davis Eyes [Kim Carnes]

Lido Pimienta – Orinoco Flow [Enya]

