Tạp chí âm nhạc

(Ảnh minh họa) – Logo cuộc thi hát The Voice : The Voice là cuộc thi mang lại cho cả hai ca sĩ trẻ người Bỉ Mentissa và Antoine Delie cơ hội trở nên nổi tiếng tại Pháp.

Cách đây khoảng hai năm, Mentissa và Antoine Delie đều là những gương mặt xa lạ với công chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã gầy dựng được một lượng khách hâm mộ đông đảo trong giới yêu nhạc Pháp. Điểm chung giữa hai nghệ sĩ trẻ này là họ đều khởi đầu sự nghiệp tại Pháp, nhưng lại xuất thân từ vương quốc Bỉ.

Năm nay 23 tuổi, Mentissa Aziza sinh trưởng ở vùng Flandre Orientale, miền đông nước Bỉ. Từ khi còn nhỏ, Mentissa thích học múa và rất mê thế giới của cheerleeder cũng như nhạc kịch. Đến năm 12 tuổi, Mentissa mới bắt đầu đeo đuổi giấc mơ âm nhạc sau khi khám phá loạt phim truyền hình ''Glee'' (Ca đoàn trung học). Cho dù không được đào tạo tại nhạc viện, nhưng Mentissa đã thật sự gây bất ngờ khi ghi tên vào chương trình thi hát thiếu nhi The Voice Kids, phiên bản của Bỉ. Đây là lần đầu tiên, cô xuất hiện trên đài truyền hình và giành được giải quán quân chương trình này vào năm 14 tuổi.

Đến khi trưởng thành, Mentissa thực hiện bước kế tiếp khi tham gia vào cuộc thi hát The Voice năm 2021, nhưng lần này là phiên bản tiếng Pháp (mùa thứ 10). Sau khi gây nhiều ấn tượng tại các vòng loại kể cả thi giấu mặt và thi đấu tay đôi, Mentissa cuối cùng lọt vào vòng chung kết giữa năm 2021, trong đội của huấn luyện viên Viannet. Cho dù Mentissa đã không về đầu cuộc thi (giải nhất năm ấy đã về tay nữ ca sĩ Marghe), nhưng có thể xem nghệ sĩ trẻ tuổi người Bỉ đã thắng đậm, vì trước khi cuộc thi hát thực sự kết thúc, Mentissa đã giành lấy được hợp đồng ghi âm quan trọng đầu tiên trong đời.

Đối với một tài năng mới 22 tuổi, cuộc thi ''The Voice'' là một cơ hội, giúp cho Mentissa học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm quý báu, cũng như mang lại cho người nghệ sĩ trẻ này niềm tự tin. Nhờ vào sự chỉ bảo dìu dắt của ca sĩ kiêm tác giả Vianney, Mentissa đã ghi âm album đầu tay mang tựa đề ''La vingtaine'' (Lứa tuổi đôi mươi). Được phát hành vào cuối năm 2022, nhiều bài hát trích từ album này được giới phê bình đánh giá cao, bên cạnh các bản nhạc như ''Exceptionnel'' (Phi thường) hay là ''Petits Princes'' (Những vị hoàng tử bé), đáng ghi nhớ hơn cả vẫn là giai điệu ''Et Bam'' (Nhịp điệu trái tim).

Antoine Delie và tuyển tập vinh danh các tác giả người Bỉ

Cũng như Mentissa đang thực hiện vòng lưu diễn đầu tiên trong tháng này (02/2023) để giới thiệu album mới, một nghệ sĩ người Bỉ khác cũng hiện đang đi biểu diễn khắp nước Pháp để quảng bá cho album thứ nhì của mình. Năm nay 23 tuổi, Antoine Delie sinh trưởng ở thị trấn Baudour, gần Saint-Ghislain, vùng ngoại ô thành phố Mons, miền nam nước Bỉ. Từ thuở ấu thơ, Antoine cũng như người chị đã học đàn piano, thấm nhuần dòng máu nghệ thuật của gia đình. Ở trường, Antoine học hành rất chăm chỉ, luôn đứng nhất lớp, nhưng lại thường hay bị các bạn cùng lớp bắt nạt vì cái tính ''mít ướt'', con trai mà yếu đuối hay khóc như con gái.

Theo lời kể của Antoine, những năm tháng ấy khiến cho anh vốn đã thiếu tự tin lại càng thêm nhút nhát. Có lẽ cũng vì thế, anh ban đầu chọn nghề dạy học, cho đến cái ngày gia đình Antoine ghi tên anh vào cuộc thi The Voice năm 2020 (mùa thứ 9). Cho dù cũng như Mentissa, anh đã không đoạt giải nhất (giải đầu năm ấy về tay nam ca sĩ Abi Bernadoth), nhưng Antoine lại gây nhiều ấn tượng với các thành viên ban giảm khảo, khi trình bày lại các bản phóng tác tiếng Pháp ''Blinding Lights'' của The Weeknd hay ''Get Lucky'' của nhóm Daft Punk với Pharrell Williams.

Sau khi thành công với album đầu tay "Peter Pan" (Không bao giờ lớn) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Chimène Badi, Slimane hay Marc Lavoine … đầu năm nay, Antoine Delie trình làng tuyển tập thứ nhì. Nét độc đáo của album này là dành để vinh danh các nghệ sĩ người Bỉ xưa cũng như nay. Bên cạnh hai giọng ca quá cố là thần tượng Jacques Brel và ca sĩ Maurane, Antoine còn ghi âm lại các bản nhạc nổi tiếng của Lara Fabian, Axelle Red, và nhất là của nam ca sĩ Stromae. Cùng với đồng hương người Bỉ Angèle, Stromae hiện đang dẫn đầu danh sách các đề cử giải thưởng âm nhạc Victoires de la Musique năm nay của Pháp.

Nhạc phẩm trích đoạn đầu tiên từ album thứ nhì là bài ''C'est ma vie'', có cả hai bản phối theo lối pop điện tử và hoà âm mộc với đàn ghi ta Hawaï. Video ca nhạc của Antoine có sự tham gia của Adamo do đây là một bản nhạc nguyên tác của danh ca người Bỉ gốc Ý. Điểm chung giữa Mentissa và Antoine là cả hai đều có nhiều nhạc cảm. Đường đời sự nghiệp của hai gương mặt này chỉ mới bắt đầu, nhưng tư chất diễn đạt lúc nào cũng chững chạc, tràn đầy cảm xúc dạt dào.

