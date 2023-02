Tạp chí âm nhạc

Nhắc đến Michèle Torr, giới yêu chuộng nhạc Pháp nghĩ tới ngay một trong những giọng ca ăn khách nhất những năm 1970. Nhờ vào một lượng khách hâm mộ đông đảo, sự nghiệp của Michèle Torr cũng như hai bạn diễn Sylvie Vartan và Adamo đã trụ vững trong nhiều thập niên liền. Một bộ toàn tập vừa được phát hành trong tháng 02/2023 nhằm đánh dấu 60 năm sự nghiệp của danh ca người Pháp.

Quảng cáo

Mang tựa đề ''Intégrale Studio'', bộ toàn tập này gồm 22 album phòng thu mà Michèle Torr từng ghi âm trong đời (giai đoạn hoạt động 1964-2019), kể từ khi cô ký hợp đồng với hãng đĩa Mercury vào năm 1963. Với tổng cộng 465 bài hát ghi âm trong 7 thứ tiếng, Michèle Torr tuy không phải lúc nào cũng giành lấy vị trí quán quân, những lại có một chỗ đứng khá vững trong làng nhạc Pháp. Số nghệ sĩ Pháp từng thành danh vào những năm 1960, cho tới nay vẫn còn đi hát, giờ đây có thể được đếm đếm trên đầu ngón tay.

Giọng ca miền Provence trong ''Bức ảnh chụp của thế kỷ''

Sinh trưởng tại thị trấn Pertuis, vùng Provence, miền nam nước Pháp, Michèle Torr từ thời còn nhỏ đã thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của thân mẫu. Mẹ cô có một chất giọng thiên phú nhưng vì gia đình không chấp thuận, cho nên bà buộc phải từ bỏ nghề ca hát. Thế nhưng (cũng như trường hợp của hai cha con Serge Lama) giấc mơ sấn khấu này lại được truyền nối cho Michèle Torr. Cô bé học hát với mẹ ở nhà và kể từ năm lên 6 tuổi, cô đoạt giải thưởng đầu tiên nhân một cuộc thi hát dành cho các mầm non địa phương. Đến năm 14 tuổi, Michèle giành lấy hạng nhất với bản nhạc ''Exodus'' (Về miền đất hứa) nhân cuộc thi hát tổ chức tại thành phố Avignon. Giải nhì năm ấy chính là ca sĩ Mireille Mathieu. Cả hai đều thành danh vài năm sau trong làng nhạc Pháp.

Nhờ về đầu cuộc thi, Michèle Torr được mời lên thủ đô Paris, hát trong phần mở đầu đợt biểu diễn của thần tượng Jacques Brel tại nhà hát Olympia. Vào năm 16 tuổi (1963), cô ký hợp đồng ghi âm đầu tiên và chủ yếu ghi âm lại nhiều bản nhạc phóng tác từ các bài hát Anh Mỹ, trong đó có ''Only You'' (Loin de vous) của nhóm The Platters hay tình khúc ''It hurts to be sixteen'' (C'est dur d'avoir 16 ans) của Andrea Carroll. Thành danh vào lúc phong trào nhạc trẻ (yéyé) thập niên 1960 đang rộ lên tại Pháp, Michèle Torr sánh vai với nhiều thần tượng nhạc trẻ khác trước khi chuyển hướng, rẽ hẳn sang dòng nhạc nhẹ kể từ giữa thập niên 1970.

Điều đó giải thích vì sao Michème Torr có mặt trong tấm hình thường được gọi là ''Bức ảnh của thế kỷ'' do nhà nhiếp ảnh Jean-Marie Perrier thực hiện vào năm 1966 cho tạp chí ''Salut les copains'' (Thân chào các bạn), tập hợp 46 giọng ca trẻ nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Michèle Torr đứng ở hàng thứ tư bên cạnh Sheila (Bang Bang) và France Gall (Poupée de cire, poupée de son). Hai ca sĩ France Gall và Michèle Torr sinh cùng năm 1947, nhỏ hơn nam danh ca Christophe hai tuổi.

Christophe, dang dở mối tình đầu đời

Đứng trước mặt Michèle, có hai nam danh ca Claude François và Hervé Vilard. Trong quyển hồi ký ''La Couleur des mots'' (Sắc màu của ca từ), Michèle cho biết thời còn trẻ cô đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm sân khấu khi đi lưu diễn thường xuyên với hai nam ca sĩ này, cho dù Claude François thường có tính khí nóng nảy. Cũng nhân một chuyến lưu diễn ở miền nam nước Pháp, Michèle Torr gặp mặt nam danh ca Christophe. Từ mối quan hệ này, Michèle sinh đứa con trai đầu lòng, nhưng tình yêu của họ không được bền lâu. Chỉ vài năm sau, hai nghệ sĩ này đành phải chia tay nhau.

Tuy đánh mất mối tình đầu đời, nhưng bù lại Mihèle Torr tìm được một người bạn trung thành là nhạc sĩ Jean Albertini (1947-1996). Tác giả này đã viết bài ''La plage aux romantiques'' (Biển mộng mơ) cho Pascal Danel, ''Kiss Me'' (Hôn anh) cho C.Jérôme và nhất là đồng sáng tác nhạc phẩm ''Aline'' cho Christophe. Kể từ đầu những năm 1970 cho tới khi ông mất, nhóm sáng tác của Jean Albertini viết nhiều bài hát ăn khách cho Michèle Torr. Giai điệu quen thuộc nhất gắn liền với tên tuổi của giọng ca miền Provence vẫn là bản nhạc ''Emmène-moi danser ce soir'' (tạm dịch Dìu em vào điệu nhảy) lập kỷ lục số bán vào năm 1978.

Trong vòng nhiều thập niên, các album phòng thu do Michèle Torr phát hành đều ăn khách đều đặn và liên tục, tính đến nay, đã bán được hơn 30 triệu bản. Tuy ít khi nào chiếm hạng đầu thị trường đĩa hát, nhưng Michèle Torr gầy dựng được hình ảnh của một nghệ sĩ bình dị chân phương, dễ gần gũi với công chúng. Nhờ vào lượng fan hâm mộ trung thành, lịch biểu diễn của Michèle Torr với hơn 200 buổi mỗi năm, hầu như lúc nào cũng chật kín. Bộ toàn tập gồm 22 cuộn album CD mở đầu cho đợt trình diễn khắp nước Pháp. Đợt biểu diễn này sẽ kéo dài cho tới cuối tháng 10/2023 với buổi trình diễn lớn tại nhà hát Folies Bergères ở Paris quận 9. Lời tri ân tựa như một món quà, tình cảm của người hâm mộ như thể không bao giờ phai nhòa, họ chưa một lần lỗi hẹn dù đã 60 năm qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký