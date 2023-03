Tạp chí âm nhạc

''In French Please'' (hiểu theo nghĩa Làm ơn hát tiếng Pháp) là tựa đề album của Salvatore Adamo vừa được phát hành vào tháng 03/2023. Trên album phòng thu thứ 26, nam danh ca người Bỉ gốc Ý chủ yếu thực hiện các bản phóng tác , chọn ra các giai điệu cực kỳ nổi tiếng của làng nhạc Anh-Mỹ mà ông cho là hay nhất, rồi ghi âm 14 bài chuyển ngữ sang tiếng Pháp.

Ý tưởng thực hiện nguyên một album phóng tác đã nhen nhúm trong đầu nam danh ca Adamo từ hơn một thập niên nay. Giai điệu đầu tiên được chuyển ngữ chính là nhạc phẩm ''I'm not in love'' của ban nhạc rock người Anh 10cc, nhưng vào thời bấy giờ, tác giả người Bỉ vẫn chưa thật sự cảm thấy vừa ý. Theo lời kể của Adamo, ông phải trau chuốt nhiều lần cách đặt ca từ mới tìm ra được những lời tiếng Pháp, tuy không hẳn trung thành 100% nhưng ít ra không làm sai ý tứ bản nhạc gốc.

Adamo chọn giai điệu hay rồi tự đặt lời Pháp

Tuyển tập ''In French Please'' có thể được chia thành hai mảng, mảng đầu tiên là những bản chuyển ngữ bám sát với nguyên tác, đó là hai trường hợp khá tiêu biểu ''Dust In The Wind'' (Poussière au vent) của nhóm Kansas cũng như giai điệu ''Harvest Moon'' (Sous la lune d'or) của Neil Young. Một cách tương tự, các nhạc phẩm như ''I'm not in love'' (Je dis pas que je t'aime) của 10cc hoặc ''Sorry seems to be the hardest word'' (Désolé est bien le mot qui tue) của nam danh ca kiêm tác giả Elton John là những bản chuyển ngữ, theo đánh giá cuả Adamo, đạt nhất trên album này.

Mảng thứ nhì là cách dịch lời thoát ý nhưng lại đẹp nhờ ca từ giàu chất thơ, còn âm thanh mượt mà với ý tứ. Trong nhạc phẩm ''Holding back the years'' chẳng hạn, thay vì dịch theo từng câu, Adamo lại chọn ra ý tưởng cốt lõi để rồi triển khai ra thành nhiều câu hầu tạo thêm trọng lượng nơi hình tượng. Thay vì chọn ý nghĩa đơn thuần thời gian lắng đọng ''Holding back the years'' Giữ lại những tháng năm, Adamo chấp bút đặt lời thành : Gió níu kéo bạt ngàn, cho ngưng nhịp thời gian. Trên album này, Adamo thật sự cho thấy cái tài phóng tác nổi trội của mình, vào lúc mà chất giọng của nam danh ca, sau khi gặp vấn đề về mặt sức khỏe, không còn nhiều phong độ như những năm về trước.

Tập nhạc ''In French Please'' cũng đánh dấu sự hội ngộ giữa tác giả Adamo với nhóm sản xuất của nam danh ca người Thụy Sĩ Stephan Eicher từng ăn khách trên thị trường khối Pháp ngữ vào những năm 1990 với nhạc phẩm ''Déjeuner en paix''. Theo lời Adamo, ông đã gặp đồng nghiệp người Thụy Sĩ cách đây hai thập niên, nhân kỳ một liên hoan ca nhạc tại Pháp, nhưng vào lúc bấy giờ, cả hai nghệ sĩ không có cơ hội làm việc chung.

Khối Pháp ngữ : Cuộc hội ngộ giữa các nghệ sĩ Bỉ và Thụy Sĩ

Cùng với nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng người gốc Hà Lan Reyn Ouwehand, nhóm sản xuất đã thực hiện các bản hòa âm tinh tế, vừa tầm với 14 tác phẩm kinh điển trích từ làng nhạc Anh Mỹ. Trên album này, Adamo cũng thực hiện vài bản song ca với những nghệ sĩ Pháp như Jane Birkin (gốc Anh), Gaëtan Roussel hay Daniel Auteuil ..... đây lần đầu tiên họ hợp tác ghi âm với nhau, cùng chia sẻ những cảm xúc mới về những giai điệu huyền thoại. Nam diễn viên Daniel Auteuil sau đó đã tham gia bộ phim tài liệu mang tựa đề "Ma vie, la vraie" của đạo diễn Patrick Jeudy, kể lại một số giai thoại cuộc đời của nam danh ca Adamo mà it ai được biết tới.

Nổi tiếng chủ yếu trong làng nhạc nhẹ, nam danh ca Adamo đã từ lâu ngưỡng mộ khá nhiều nghệ sĩ và tác giả Anh Mỹ cùng thời (như Bob Dylan hay Neil Young) hoặc trẻ hơn ông nhiều tuổi (Pearl Jam, Robert Palmer, Simply Red ….) Đa số các tác giả này đều xuất thân từ làng nhạc folk, soul hay rock và điểm chung cảu họ là sáng tác những giai điệu có khả năng trụ lại với thời gian.

Ở độ tuổi gần 80 (sinh nhật của ông là vào đầu tháng 11 năm 2023), Adamo có lẽ không còn cần phải chứng minh với ai bất cứ điều gì, ngoài việc sống theo ý mình. Cũng như tác giả từng nói, thay vì ngồi yên an hưởng những năm tháng còn lại trong đời, ông tìm động lực sống trong các dự án mới. Trong tâm hồn, sáng tác mãi tạo niềm vui cho giai điệu con tim càng thêm yêu đời.

