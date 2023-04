Tạp chí âm nhạc

Sau nhiều năm vắng bóng, nữ ca sĩ Tina Arena chuẩn bị trở lại dưới ánh đèn sân khấu Paris. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Pháp trong tuần qua, Tina hẹn gặp lại khách hâm mộ tại Pháp trên sân khấu nhà hát Pleyel. Đợt trình diễn vào mùa thu năm 2023 cũng đánh dấu 25 năm sự nghiệp quốc tế của cô ca sĩ người Úc, từng hợp tác với hai anh em tác giả Jean-Jacques Goldman.

Sinh trưởng tại vùng ngoại ô Melbourne trong một gia đình người Ý nhập cư, Tina Arena từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Cô bé bắt đầu đi hát trong nhiều năm liền kể từ năm 7 tuổi, trong chương trình truyền hình Úc "Young Talent Time", (phỏng theo mô hình của Mickey Mouse Club) dành cho các ca sĩ mầm non, từ năm 1974 đến năm 1983.

Sau khi đậu bằng tú tài, Tina cho phát hành đĩa đơn đầu tiên "Turn Up the Beat" vào năm 17 tuổi, nhưng đĩa hát này lại không gặt hái được thành công. Để kiếm sống, Tina đi hát ban đêm trong các quán nhạc phòng trà, còn ban ngày cô tìm các hợp đồng thu thanh nhạc quảng cáo.

Thành danh nhờ ghi âm với em trai tác giả Goldman

Chính với album phòng thu đầu tay "Strong as Steel", phát hành năm cô 22 tuổi (1990), Tina Arena đã giành lấy được đĩa vàng đầu tiên trong làng giải trí. Thành công này giúp Tina thực hiện giai đoạn kế tiếp, từng bước gầy dựng một sự nghiệp quốc tế.

Năm 1998, cô ghi âm với nam ca sĩ người Mỹ Marc Anthony bản song ca "I Want to Spend My Lifetime Loving You", bài hát chủ đề của bộ phim "The Mask of Zorro" (Mặt nạ hiệp sĩ Zorro) do James Horner và Will Jennings sáng tác. Nhờ về hạng ba trên thị trường châu Âu (Pháp, Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ), Tina có thêm nhiều cơ hội vươn ra biển lớn.

Năm 1999, nhạc phẩm "Aller plus haut" (Nhắm tới đỉnh cao) giúp cho Tina giành lấy vị trí quán quân tại nhiều nước trong khối Pháp ngữ. Bản nhạc này do Robert Goldman, em trai của Jean-Jacques Goldman, sáng tác cho Tina Arena, đạt mức đĩa bạch kim tại Pháp. Nhờ vào sự gửi gắm của ông, mà sau đó Tina có dịp gặp mặt Jean-Jacques Goldman và ghi âm lại nhạc phẩm ''Comme Toi'' (2003), nhằm gây quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo.

Sau khi thành danh nhờ nhạc phẩm "Aller plus haut", Tina được mời gia nhập đoàn diễn viên quốc tế (Anh, Pháp. Canada, Úc) để đóng vai Esméralda trong vở nhạc kịch ''Notre-Dame de Paris'' của hai tác giả Richard Cocciante và Luc Plamondon, khi tác phẩm này ra mắt khán giả Luân Đôn. Nhờ vậy cô nhận được nhiều đề cử quan trọng trong đó có giải thưởng âm nhạc Pháp "Victoires de la musique" cũng như Giải thưởng âm nhạc NRJ dành cho tài năng quốc tế xuất sắc nhất trong năm. Sau thành tích này, Tina Arena được mời biểu diễn nhân buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Sydney 2000.

Ca sĩ Úc ba lần đoạt giải nhất thị trường Pháp

Trong vòng một thập niên liền, kể từ năm 2001 trở đi, Tina liên tục ghi âm và đi biểu diễn, xen kẽ các dự án thu thanh tiếng Anh hay tiếng Pháp. Tổng cộng, Tina đã cho phát hành khoảng 15 album phòng thu. Một trong những tuyển tập ăn khách nhất tại Úc vào năm 2007 là album "Songs of Love & Loss" (Ca khúc về Tình yêu và mất mát). Trong khi tại châu Âu, cô là một trong những nghệ sĩ nước ngoài hát tiếng Pháp, lập thành tích 3 lần chiếm hạng nhất thị trường Pháp (Aller plus haut, Les 3 cloches & Aimer jusqu'à l'Impossible).

Trả lời câu hỏi vì sao cô lại ít xuất hiện trước công chúng từ năm 2014 trở đi, Tina cho biết là cô tạm ngưng sân khấu để có thời gian lập gia đình. Vào năm 2000, Tina Arena đã gặp người bạn đời (Vincent Mancini), trong một buổi tiệc ở Luân Đôn, kết thúc đợt trình diễn của vở nhạc kịch Notre-Dame ở Paris tai vương quốc Anh. Hai người yêu nhau và quyết định lập gia đình, Tina sinh con đầu lòng cuối năm 2005, tên là Gabriel. Cùng với gia đình, Tina sống ở nhiều nơi kể cả Úc, Anh và Pháp. Từ năm 2011, cô chủ yếu sống ở Melbourne để được gần gũi với cha mẹ, đồng thời cô bớt đi diễn để lo cho con mình ăn học tới nơi tới chốn.

Sở dĩ Tina vắng mặt trong làng nhạc là vì cô giành ưu tiên cho gia đình , chứ không phải vì cô mất hợp đồng ghi âm. Một cách đơn giản, cô muốn dành thời gian để chăm sóc cho chồng con. Thỉnh thoảng, Tina nhận lời mời đi hát để không xao lãng tay nghề. Tina Arena từng đóng vai "Eva Peron" trong vở nhạc kịch "Evita" tại nhà hát lớn Sydney Opera năm 2018. Tina cũng từng thành công tại Pháp nhờ biểu diễn với một dàn hợp xướng (vào cuối năm 2011), nhạc phẩm "Don't Cry for Me Argentina", trích từ vở nhạc kịch ''Evita''.

Do ít xuất hiện trước công chúng, cho nên Tina Arena đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi nhận trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Pháp. Lần tái ngộ với khán giả Paris vào mùa thu năm nay hứa hẹn nhiều giây phút xúc động bồi hồi. Tina Arena nằm trong số những ca sĩ hiếm hoi đến từ nước ngoài (Petula Clark, Jean Manson, Mort Shuman, Joe Dassin…) khi hát nhạc tình tiếng Pháp, lại biết diễn đạt rất trội bao nỗi mất mát thiệt thòi.

