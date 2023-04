Tạp chí âm nhạc

Trong thời gian gần đây, có khá nhiều bản nhạc ''xưa'' ăn khách trở lại nhờ các bản phối mới. Nhờ vào công nghệ âm thanh hiện đại, các nhạc sĩ thời nay có thể đơn thuần chọn ghi âm lại toàn bộ bài hát hoặc chỉ lấy một phần trích đoạn của bản nhạc. Tuần này là đúng ba năm ngày giỗ của nam danh ca Christophe, cho nên cũng có khá nhiều bản cover được phát hành nhân dịp này.

Ban song ca Nusky & Vaati cho tái bản nhạc phẩm ''Succès Fou'' mà nhóm này từng có dịp ghi âm với nam danh ca Christophe khoảng một năm trước khi ông qua đời. Trong nguyên tác, bản nhạc này từng được Christophe phát hành vào năm 1983, tức cách đây vừa đúng 40 năm. Trong phiên bản hòa âm mới, Christophe chủ yếu ghi âm lại phần điệp khúc. Nhóm Nusky & Vaati thực hiện một bản phối theo phong cách đặc trưng''ambient'' (chill out) : tiết tấu chậm rãi, giai điệu khoan thai, tuy chưa hẳn nhạc hòa tấu không lời, nhưng vẫn làm cho tinh thần người nghe thêm thư giãn thoải mái. Về phần mình, nhóm sản xuất C'Mouvoir hợp tác với nghệ sĩ Pháp Sam L.C để cùng thực hiện một bản phối sôi động, dồn dập cho nhạc phẩm ''Les Marionnettes'' (Những con múa rối), một trong những bản nhạc tủ của nam danh ca quá cố người Pháp Christophe, phát hành vào năm 1966.

Trên các mạng âm nhạc trực tuyến, có nhiều bài hát gọi là mới, nhưng khi nghe qua bạn lại cảm thấy khá quen thuộc như trường hợp gần đây của bài ''Cold Heart'' do Dua Lipa song ca với Elton John. Cảm giác quen thuộc không chỉ là một ấn tượng mà lại là thực tế, do nhóm hòa âm người Úc Pnau thực hiện nhạc phẩm ''Cold Heart'' qua việc kết hợp hai bài hát ăn khách trước đây của Elton John là ''Rocket Man'' và ''Sacrifice'' thành một bản nhạc duy nhất. Dù có thích bản gốc nhiều hơn là nghe phóng tác, cũng phải công nhận rằng cách sử dụng một phần bài hát, dùng trích đoạn thay vì toàn bộ giai điệu tạo thêm nét khác lạ trong cấu trúc, tạo điểm nhấn trong phần điệp khúc.

Các đoạn nhạc ngắn thịnh hành trở lại nhờ TikTok

Theo đánh giá của trang thông tin âm nhạc Rhapsody của Pháp, hiện đang có xu hướng sử dụng một phần giai điệu như thể để tạo thêm điểm nhấn, mài thành ''mũi nhọn'' hầu nhắm trúng đối tượng. Các đoạn nhạc ngắn như vậy lại hợp với các đoạn reel trên Facebook hoặc video clip trên TikTok. Không phải ngẫu nhiên mà các giai điệu ''gọn gàng'' dễ nhớ, dùng làm nhạc minh họa lại trở nên cực kỳ phổ biến, lan truyền rất nhanh trên các mạng xã hội.

Trào lưu này thịnh hành không những tại Pháp mà còn lan rộng sang khắp châu Âu. Tuy không hẹn nhưng nhiều nhà sản xuất quốc tế đều cùng lao vào khai thác lãnh vực này. Tay hòa âm Kygo người Na Uy khoác áo mới cho tình khúc kinh điển "What's Love Got With It" (ăn khách vào năm 1984) của huyền thoại nhạc rock Tina Turner. Gần đây hơn nữa, Kygo đã phối lại bản song ca ''Say Say Say'' của Paul McCartney và Michael Jackson.

Ban nhạc người Đức TwoColors thực hiện bản phối mới cho nhạc phẩm ''Lovefool'' của nhóm Thụy Điển The Cardigans (năm 1996) từng được chọn làm nhạc nền của bộ phim "Chuyện tình Romeo & Juliette" với nữ diễn viên Claire Danes và thần tượng Leonardo DiCaprio trong vai chính. Phiên bản lần này của nhóm TwoColors có nhiều âm thanh pop điện tử hơn. Các bản nhạc pop hòa âm đến từ Na Uy, Hà Lan hay Đức hợp hơn với thị hiếu người nghe ở Bắc Âu cũng như Anh Mỹ.

Các tay hòa âm nhạc pop nổi tiếng vùng Địa Trung Hải

Thành danh nhờ biết tận dụng mạng xã hội TikTok, nhóm Surf Mesa với ca sĩ Emilee Flood ghi âm lại nhạc phẩm "Can't take my eyes off you", một bản nhạc từng được nhiều nghệ sĩ như The Supremes, Gloria Gaynor, Boys Town Gang, Muse hoặc Lauryn Hill ghi âm lại sau bản gốc kinh điển của Frankie Valli. Về phần mình, ban nhạc B.E.P (Black Eyed Peas) hợp tác với ca sĩ nhạc rap Ozuna người Puerto Rico trên nhạc phẩm ''Mamacita''. Bản nhạc này nghe rất quen thuộc do giai điệu dùng kỹ thuật sampling để lọc ra nhiều mẫu âm thanh từ nhạc phẩm "La Isla Bonita"của Madonna, từng được phát hành vào năm 1986.

Về phía các nghệ sĩ miền nam châu Âu hay đến từ Địa Trung Hải, đa phần đều chọn làm sống lại các giai điệu La Tinh kể cả Demis Roussos phía Hy Lạp, Dalida của Pháp, Domenico Modugno của Ý và nhất là Julio Iglesias của Tây Ban Nha. Tuy không hẹn nhưng nhiều tay hòa âm đều lấy trích đoạn từ tủ nhạc phong phú của giọng ca đào hoa rồi thực hiện nhiều bản phối với âm thanh trau chuốt, mượt mà. Phía Hy Lạp có tay hòa âm Dim Zach (Anh I love her), đến từ Liban có tay hòa âm gốc Ý Petro Panayoti (Hey), phía Pháp có deejay Doumea (Vous les femmes). Giới hâm mộ tinh ý có thể nhận thấy ngay là bản phối ''Hey'' sử dụng lối hòa âm của nhạc phẩm ''True'' của ban nhạc người Anh Spandau Ballet.

Điểm chung giữa các nghệ sĩ này là tuy họ đều là những tài năng trẻ của làng nhạc pop điện tử (hầu hết đều chưa ngoài 35 tuổi), nhưng lại rất ngưỡng mộ các giọng ca huyền thoại của những thập niên trước. Những bản hit cũ, những giai điệu từng vang bóng một thời, bây giờ lại thịnh hành trên các mạng xã hội. Thực ra các bài này thường được sử dụng trong phim truyện hay quảng cáo, chứ các lễ hội tiệc cưới có khiêu vũ ngoài trời, thì lứa tuổi đôi mươi ít khi nào nghe nói tới.

