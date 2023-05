Tạp chí âm nhạc

Theo thăm dò dư luận tại Pháp, trên danh sách các nhân vật nổi tiếng, Jean-Jacques Goldman là gương mặt được nguời Pháp yêu chuộng nhất. Ca sĩ kiêm tác giả thường đứng đầu bảng xếp hạng này trong vòng một thập niên liền, cho dù ông đã giải nghệ sân khấu từ năm 2016. Một gương mặt khác, cũng nổi tiếng trong giới nghệ sĩ nhưng lại ít được công chúng biết đến, đó là Robert Goldman, em trai của Jean-Jacques Goldman.

Năm nay vừa tròn 70 tuổi, Robert Goldman đồng sáng lập công ty sản xuất âm nhạc (JRG Productions) với Jean-Jacques từ giữa những năm 1980. Ông ban đầu vào nghề với tư cách là manager, quản lý các hợp đồng ghi âm và biểu diễn của người anh ruột. Cả hai anh em nhà Goldman đều từng được đào tạo về nhạc cổ điển trong hơn 10 năm, họ ban đầu học đàn piano và violon, trước khi chuyển sang đàn ghi ta khi đến tuổi trưởng thành vì cả hai anh em muốn đeo đuổi nghề sáng tác nhạc pop rock.

Ngoài cơ sở âm nhạc vững chắc, Robert còn là một nhà quản lý xuất sắc. Tuy nhiên, sau một thời gian dài hơp tác với anh trai (1981-1995), Robert Goldman vào giữa những năm 1990 tạm ngưng công việc điều hành và tổ chức các đợt biểu diễn trong gần hai năm, hầu dành thêm thời gian cho đam mê sáng tác cá nhân.

Vào nghề cầm bút khi đồng sáng tác cho Céline Dion

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1995, Robert cùng với Jean-Jacques sáng tác nhạc phẩm "Je sais pas" (phiên bản tiếng Anh là ''I don't know'') cho giọng ca thần tượng người Canada Céline Dion. Nhạc phẩm này chiếm hạng đầu thị trường Pháp và nhiều nước châu Âu trong nhiều tuần lễ liên tục. Còn tập nhạc hợp tác (D'eux) giữa Jean-Jacques Goldman với Céline Dion đánh dấu sự hội tụ giữa hai tài năng lớn, trở thành album ăn khách nhất khối Pháp ngữ từ trước tới nay, với hơn 10 triệu bản được bán trên toàn thế giới.

Thành công này khuyến khích Robert Goldman theo đuổi nhiều hơn nữa nghề sáng tác solo, soạn nhạc một mình thay vì làm việc theo nhóm, tránh bị che khuất bởi cái bóng quá lớn của người anh ruột. Robert Goldman lấy nghệ danh là J.Kapler và bắt đầu viết nhạc cho nhiều nghệ sĩ trứ danh trong đó có Florent Pagny (Une place pour moi), Michel Sardou và Chimère Badi (Le chant des hommes) hay là Yannick Noah (Simon Papa Tara, La Voix des Sages .....)

Trong số các nhạc phẩm ăn khách nhất của Robert Goldman có giai điệu ''Parle moi'' từng giúp cho Isabelle Boulay sau bang Québec chinh phục thị trường Pháp. Còn nữ ca sĩ người Úc Tina Arena lập kỷ lục số bán với nhạc phẩm "Aller plus haut". Cả hai tài năng này tạo cơ hội cho ngòi bút sáng tác của Robert Goldman vươn lên một tầm cao mới.

Nổi tiếng nhờ soạn giai điệu nhưng vẫn giữ kín tên thật

Có thể thấy khi chọn bút danh J. Kapler, Robert Goldman đã không muốn đặt mình về phía trước, nhưng dù muốn hay không do làm việc chung với nhau trong một thời gian dài, cho nên phong cách của Robert vẫn ít nhiều thấm nhuần ảnh hưởng của người anh trai, Robert cố gắng tạo cho mình một nét gì đó riêng biệt và đeo đuổi lối sáng tác nhạc pop rock giao hưởng nhằm tạo thêm nét hoành tráng, đôi khi hùng hồn cường điệu, một nét rất hợp với các giọng ca khoẻ khoắn như nam danh ca Michel Sardou hay tiếng hát Natasha Saint Pier nhân cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision năm 2001 qua giai điệu ''Je n'ai que mon âme'' (All I have is my soul /Ta chỉ còn có linh hồn).

Robert Goldman hiện là một trong những nhà sản xuất của chương trình biểu diễn gây qũy từ thiện của đoàn nghệ sĩ Les Enfoirés. Tuy vậy, ông vẫn rất kín đáo và hầu như không bao giờ xuất hiện trên truyền hình. Điều đó giải thích vì sao mãi đến những năm gần đây công chúng mới phát hiện là trong gia đình Goldman, có đến hai tác giả ăn khách và lúc đầu không ai biết nhạc sĩ nào ẩn mình đằng sau nghệ danh J. Kapler. Chỉ nhân đợt biểu diễn gây qũy giúp đỡ các Quán ăn tình thương (Les Restos du Coeur) thì lúc ấy, danh tính của Robert Goldman mới được tiết lộ.

Trong vòng hai thập niên liền, Robert Goldman (J. Kapler) đã sáng tác gần 80 bài hát (tiếng Anh và Pháp) cho 24 ca sĩ kể cả Pháp, Canada, Úc và Thụy Sĩ. Có ít nhất 10 giai điệu trong số những tựa bài hát này đều thành công rực rỡ trên thị trường châu Âu. Tuy là tác giả của nhiều giai điệu ăn khách, nhưng Robert GoGoldman vẫn giữ nguyên lối sống kín đáo khiêm nhường, không thích phô trương. Có lẽ cũng vì ông hầu như không bao giờ xuất hiện trước công chúng, cho nên ít có người nào biết mặt ông, ngoại trừ những ai đã từng làm việc chung. Khi đi dạo ở ngoài phố, Robert Goldman cho biết ông bớt gặp phiền toái do ông không dễ nhận diện như đa số người nổi tiếng.

