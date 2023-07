Tạp chí âm nhạc

Thành danh trong làng nhạc vào năm 2011, Elisa Tovati là một gương mặt khá kín đáo trong giới nghệ sĩ Pháp. Song song với nghề ca hát, cô còn đóng phim, kể cả điện ảnh và phim truyền hình. Tập nhạc mang chủ đề ‘‘Cinéma’’ vừa được phát hành là album phòng thu thứ 6 của Elisa kể từ hai thập niên qua.

Sinh trưởng trong một gia đình nha sĩ, Elisa từ nhỏ nuôi mộng trở thành diễn viên sân khấu. Cô bé Elisa lớn lên với những bộ phim mà cô từng có dịp xem với mẹ. Những giai điệu mà Elisa được nghe trong phim, thấm vào tâm hồn cô từ lúc nào không hay, kể cả nhạc phim trong truyện cổ tích "Peau d'âne" (Công chúa da lừa), phim về lứa tuổi học trò "Diabolo Menthe" hay nói về sự ngăn cách chia tay do định mệnh an bài như "La chanson d'Hélène" (Bài ca vĩnh biệt) song ca với Marc Lavoine. Bản nhạc này được trích từ phim "Les choses de la vie" với Romy Schneider và Michel Piccoli trong vai chính.

Nhạc phim ‘’Love Story’’ của tác giả Pháp Francis Lai

Đeo đuổi giấc mơ điện ảnh, Elisa Tovati vào năm 15 tuổi theo học lớp đào tạo diễn xuất Cours Florent. Nhờ vậy, cô được tuyển đóng phim ban đầu cho màn ảnh nhỏ rồi sau đó là màn ảnh lớn. Vai diễn đầu tiên là lúc Elisa được 17 tuổi, trong bộ phim "Macho" (1994) của đạo diễn Bigas Luna, bên cạnh nam diễn viên Javier Bardem, trước khi anh trở thành một diễn viên hàng đầu của làng điện ảnh Tây Ban Nha, cũng như người vợ là ngôi sao màn bạc Penelope Cruz.

Về phần Elisa Tovati, cô thành danh tại Pháp nhờ đóng một trong những vai nữ chính trong loạt phim ăn khách "La vérité si je mens" (2001). Còn trên đài truyền hình, Elisa xuất hiện trong các bộ phim hình sự nhiều tập của Pháp là Thanh tra "Navarro" hay loạt phim hài "Nos chers voisins".

Hơn một thập niên có mặt trong làng phim, Elisa Tovati chuyển sang ghi âm sau khi tham gia một bộ phim ca nhạc. Có lẽ cũng vì Elisa vừa đóng phim vừa đi hát, cho nên cô không cho phát hành nhiều album như một ca sĩ hoạt động chuyên hẳn về một ngành. Cứ khoảng 4 năm, Elisa mới cho ra mắt một album, đổi lại các tập nhạc thường được đầu tư kỹ lưỡng. Giọng ca Elisa ăn khách từ album thứ nhì với ca khúc chủ đề "Il nous faut" ghi âm với nam ca sĩ người Bỉ Tom Dice.

Qua album mang tựa đề "Elisa fait son cinéma", cô chọn những bản nhạc phim giàu cảm xúc, luôn đặt lên hàng đầu những giai điệu trữ tình, chỉ cần thoáng nghe qua là đủ làm hiện lên những hình ảnh khó quên. Album này bao gồm 17 bản nhạc, được chia thành hai mảng : những giai điệu kinh điển thường được phối rất mộc, trong khi các bản nhạc xưa lại được hòa âm theo nhạc pop tân thời.

Trong số các bài hát trên album này, giới yêu nhạc tìm thấy những tác phẩm quen thuộc từ nửa thế kỷ qua như ‘’Bilitis’’ hay "Love Story" (Chuyện tình), phim tình cảm Pháp mới hơn có ‘’L’un part l’autre reste’’ (Kẻ ở người đi), bộ phim nói về lứa tuổi học trò là "Diabolo Menthe" và nhất là ca khúc chủ đề của phim "La Boum" với thần tượng Sophie Marceau trong vai chính. Bản nhạc ‘’Reality’’ từng ăn khách qua giọng ca của Richard Sanderson.

Phiên bản tiếng Pháp của nhạc phim ‘’Top Gun’’

Elisa Tovati cũng tạo được dấu ấn riêng trong cách diễn đạt lại các bản nhạc phim nổi tiếng của nước ngoài trong nguyên tác hay qua các bản phóng tác tiếng Pháp. "Porque te vas" là bản nhạc chủ đề của bộ phim ăn khách"Cria Cuervos", từng đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo tại liên hoan Cannes năm 1976 và hai giải César cùng với Quả cầu vàng (Golden Globe) dành cho phim nước ngoài hay nhất. Riêng ca khúc chủ đề của bộ phim ‘’Top Gun’’ (Phi công siêu đẳng) từng ăn khách trong tiếng Anh qua phần trình bày của nhóm Berlin, nhạc phẩm "Take my breath away" từng được phóng tác sang tiếng Pháp với tựa đề “Le bleu des regrets" (Màu xanh hối tiếc). Người ghi âm đầu tiên trong phiên bản tiếng Pháp là ca sĩ Gérard Lenorman.

Với album ‘’Cinéma’’, Elisa Tovati cho thấy việc kết hợp hai bộ môn nghệ thuật âm nhạc và điện ảnh, tạo ra được sức mạnh có khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ. Trước khi có ca từ tiếng Pháp hay tiếng Anh, giai điệu chuyện tình ‘’Love Story’’ của tác giả Pháp Francis Lai không cần lời mà vẫn hay, không cần hiểu mà vẫn thấm.

Lối hát nhẹ nhàng tinh tế nhờ giọng gió của Elisa Tovati gợi lại nhiều khung trời hoài niệm với những bộ phim mà ta từng xem, nhưng đồng thời truyền thêm sức sống vào trong những giai điệu xuyên thế hệ, vượt thời gian. Khả năng diễn đạt cộng với lối hoà âm phối khí trau chuốt tạo ra bầu không khí đầy cảm xúc, âm thanh chẳng những quyến rũ mà còn giàu hình ảnh, những "thước phim" kỷ niệm đọng lại trong ký ức của biết bao người hâm mộ nghệ thuật thứ bảy.

Đối với Elisa Tovati, ban đầu chọn nghề diễn viên, việc dành nguyên một album cho nhạc phim, tựa như chọn một vai diễn mới, thích hợp với lối diễn đạt có chủ ý của mình : những giai điệu nhẹ nhàng du dương cho tâm hồn man mác trầm buồn, chưa đành dứt bỏ vấn vương.

