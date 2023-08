Tạp chí âm nhạc

Bộ phim tài liệu Searching for A sugar man (Đi tìm kẻ buôn ma túy, 2012) kể lại câu chuyện khó tin về nghệ sỹ người Mỹ gốc Mêhicô, Sixto Rodriguez. Ông là một nghệ sỹ vô danh trên nước Mỹ suốt thời gian dài. Tuy nhiên, khán giả của đất nước Nam Phi mới thổi bùng thành công của Sixto khắp toàn cầu và trên chính quê hương ông. (Phát lần đầu ngày 20/11/2021)

Ngược dòng lịch sử

Sixto Rodriguez luôn được so sánh là Bob Dylan phiên bản Mêhicô. Cùng theo đuổi dòng nhạc phản chiến, Sixto lại có số phận kém may mắn hơn hẳn Bob Dylan trên cùng quê hương nước Mỹ. Tuy nhiên, sự hâm mộ cuồng nhiệt Sixto tại Nam Phi và Úc đã đảo ngược thế cờ sau gần bốn thập kỷ.

Sixto Rodriguez sinh năm 1942 tại Detroit, bang Michigan, Mỹ trong gia đình cha mẹ gốc nhập cư Mêhicô. Khá thú vị, Sixto chỉ kém Bob Dylan 1 tuổi. Năm 1967, ông đã ra mắt đĩa đơn đầu tay I’ll Slip Awayvới nghệ danh Rod Riguez với hãng thu âm nhỏ. Sau đó, ông ký hợp đồng ghi âm với hãng Sussex Records và cho ra mắt hai album Cold Fact năm 1970 và Coming from Reality năm 1971. Âm nhạc Sixto giản dị, mộc mạc, tập trung vào số phận con người. Đặc biệt, tư tưởng phản chiến rất tương đồng với Bob Dylan. Tuy nhiên, doanh số thất vọng của hai album khiến cho hãng đĩa cắt hợp đồng. Sự việc xảy ra khi ông đang sản xuất album thứ ba. Sau đó, Sixto từ bỏ sự nghiệp âm nhạc, chuyển về quê nhà tại Detroit. Ông chấp nhận làm công nhân xây dựng chuyên phá dỡ, với thu nhập ít ỏi.

Mặc dù không mấy tiếng tăm tại quê nhà, các album phát hành trong thập niên 1970 của ông lại “lên hương” tại các quốc gia như Úc, New Zealand, Nam Phi. Có lẽ sự giản dị trong âm nhạc mang tới sự gần gũi với phần lớn cộng đồng nhập cư các nước nói trên. Đáng chú ý, hãng đĩa Blue Goose của Úc đã mua lại quyền xuất bản tác phẩm của Sixto và đóng gói thành một album hợp tuyển - At His Best.

Album tạo nên một cơn lốc xoáy tại Nam Phi và Úc. Tên tuổi Sixto lên như diều gặp gió khi ông còn được ví với Bob Dylan, Cat Stevens. Tại Nam Phi, âm nhạc của ông được chọn là chủ đề cho phong trào chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc sâu sắc. Sixto không thể ngờ rằng âm nhạc của mình lại truyền cảm hứng bất tận cho các nghệ sỹ khác đấu tranh phản đối chính quyền.

Duyên nợ với nước Úc và Nam Phi

Người Úc luôn tự hào đã khám phá ra Sixto trước cả Nam Phi và xứ sở cờ hoa. Nghệ sỹ Mỹ gốc Mêhicô có buổi biểu diễn đầu tiên tại Sydney, Úc năm 1979 và lần đầu tiên, ông biểu diễn trước 15.000 khán giả, con số tương đương suất diễn của ngôi sao rock Anh Quốc, Rod Stewart. Trước đó, Sixto chủ yếu biểu diễn tại quán bar và các câu lạc bỏ quy mô nhỏ. Bữa tiệc âm nhạc ở Sydney đã mở ra chân trời mới cho Sixto. Ông xúc động và choáng ngợp gần như không thốt lên câu nào, chỉ chú tâm vào biểu diễn. Album trình diễn này được ra mắt vào năm 1981, hai năm sau sự kiện. Đây cũng là lúc ông quay trở lại Úc với tour diễn thứ hai.

Nước Úc mới chỉ khám phá ra tài năng ẩn dật, còn Nam Phi mới là đất nước tạo ra bệ phóng nổi tiếng và thành công cho nam nghệ sỹ. Khá tình cờ, năm 1997, con gái lớn của Sixto vô tình phát hiện ra website tặng riêng cho cha mình. Họ vô cùng ngạc nhiên biết rằng tên tuổi Sixto Rodriguez rất thịnh hành tại quốc gia Nam Phi này. Khám phá này đã biến ước mơ âm nhạc của ông thành hiện thực. Năm 1998, Sixto tổ chức thành công 6 buổi biểu diễn tại Nam Phi trước hàng ngàn khán giả hâm mộ. Ngoài ra, bộ phim tài liệu Dead Men Don’t Tour : Rodriguez in South Africa (Người quá cố không lưu diễn : Rodriguez tại Nam Phi) năm 1998 được chiếu trên kênh truyền hình ABC Nam Phi vào năm 2001. Ông còn biểu diễn tại Thụy Điển trước khi quay lại Nam Phi năm 2001 và 2005. Sự yêu mến của khán giả Nam Phi đã khiến ông từ bỏ nghề xây dựng và trở lại con đường âm nhạc năm xưa.

Cuộc sống du ca

Sixto có ba con gái, đồng thời đã chia tay với người vợ thứ hai Konny Koscos. Cả gia đình ông luôn sát cánh bên ông trong những chuyến lưu diễn. Mặc dù khá nổi tiếng, ông vẫn sinh sống trong căn nhà khiêm tốn tại Detroit. Sixto không sở hữu tivi, điện thoại hay xe hơi. Con gái Regan buộc ông phải mua điện thoại di động cách đây 10 năm vì không thể đi tìm ông quanh khu nhà. Cô kể lại : “Cha tôi từng nói với tôi rằng có ba thứ cơ bản trên đời này : thức ăn, quần áo và mái ấm. Khi mà con sống tối giản ở mức đó, những thứ khác hoàn toàn vô nghĩa”.

Ông giản dị và sống với chân lý cho đi tất cả khi định chuyển hết số tiền mình có cho ba cô con gái và những người bạn thân. Một điểm thú vị nữa là Sixto còn suýt nhập ngũ tại Việt Nam. Mặc dù yêu hòa bình, ông từng đăng ký gia nhập quân đội tại thời kỳ căng thẳng chiến tranh Việt Nam. Ông nhớ lại : “Tôi yêu đất nước mình, nhưng tôi không tin tưởng chính phủ này. Tôi từng đánh nhau với em trai tôi vì vấn đề đó. Nhưng vì tôi đã kết hôn, trong khi lúc đó họ lại không nhận người đã lập gia đình”.

Đặc tính giản dị và du ca còn thể hiện trong các chuyến lưu diễn của ông. Sixto có hàng chục ban nhạc trong những live show các nhau, không cố định. Ông thích tự mình hát các ca khúc do bản thân sáng tác. Các nghệ sỹ trong các ban nhạc chỉ luyện tập trong vài giờ trước khi Sixto bay tới địa điểm trình diễn.

Những chuyện chưa bao giờ kể

Sixto là người khiếm thị do bị bệnh glucome về mắt. Căn bệnh ảnh hưởng lớn đến thị lực và tầm nhìn của ông. Do vậy, ông thường bước đi rất chậm rãi và nắm tay ai đó. Ông dường như tránh tiếp xúc với giới truyền thông. Kể cả bộ phim tài liệu Searching for a sugar man rất vất vả mới mời được ông tham gia vai chính.

Đạo diễn Thụy Điển Malik Bendjelloul khám phá ra tên tuổi của Sixto trong chuyến đi Nam Phi. Ông quyết định kể lại câu chuyện cuộc đời Sixto dưới góc nhìn khán giả hâm mộ tại Nam Phi. Đạo diễn đã phải đích thân tìm gặp Sixto ròng rã bốn lần trong bốn năm liên tiếp. Đến lần thứ tư, ông mới chính thức nhận lời tham gia bộ phim tài liệu. Đạo diễn Malik Bendjelloul cho rằng “Ông ấy hiểu được chúng tôi vất vả ra sao để thực hiện bộ phim và quyết định giúp đỡ”. Bộ phim tài liệu chiến thắng thuyết phục tại giải Oscar. Thậm chí, Sixto không tham dự lễ khai mạc và ngủ gật khi nghe tin bộ phim tài liệu về đời mình gây ngạc nhiên cho Ban giám khảo.

Ưu tiên hàng đầu của Sixto vẫn là những tour biểu diễn vòng quanh thế giới, tuy nhiên ông muốn sáng tác các ca khúc mới. Đối với kẻ du ca ở hiền gặp lành như Sixto, làng âm nhạc có thểm một ví dụ kinh điển về những nỗ lực cống hiến bền bỉ.

(Theo Rollingstone, Wikipedia, AllMusic)

