Tạp chí đặc biệt

Lobby khí hậu : Những kẻ núp bóng các “ông lớn” dầu khí để gieo rắc hoài nghi

Phần âm thanh 09:32 Phần âm thanh 09:32

Ảnh minh họa vận động hành lang © Canva

Chi Phương 13 phút

Hội nghị khí hâụ COP26, diễn ra tại Glasgow, Scotland, đã khép lại ngày 13/11/2021, chậm hơn một ngày, do các quốc gia không tìm được đồng thuận về vấn đề khí thải carbon, nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu. Thay vì “cắt bỏ”, lãnh đạo 196 quốc gia chỉ “giảm” lượng khí thải CO2. Mục tiêu xa vời so với đề xuất ban đầu là “loại bỏ dần than đá và các đầu tư dành cho nhiên liệu hoá thạch”.