Tạp chí đặc biệt

Thụy Sĩ do dự trong việc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Nga, tỷ lệ cử tri vắng mặt tăng kỷ lục là do mất niềm tin vào chính trị tại Pháp, Tây Ban Nha xây dựng trạm tránh nóng, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS thông báo tạm ngừng hoạt động vô thời hạn, đó là những chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này.

Khủng hoảng Ukraina đã khiến Thụy Sĩ bước ra khỏi vỏ bọc “trung lập” duy trì từ hàng trăm năm qua để tố cáo hành động xâm lược của Nga. Quốc gia này cũng tham gia cùng phương Tây trừng phạt chế độ của tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Thuỵ Sĩ vẫn còn chần chừ trong việc thi hành các trừng phạt mà phương Tây đưa ra để tránh làm tổn thất lợi ích của các nhà tài phiệt ở nước này.

Cụ thể là trong ngành kinh doanh than đá. Theo Public Eye, một tổ chức phi chính phủ chuyên về điều tra, Thụy Sĩ đã “âm thầm” trở thành trung tâm giao dịch than đá của Nga từ 20 năm qua. Thung lũng than Zug tập trung các tập đoàn khai thác than lớn nhất của Nga, ví dụ như SUEK của nhà tài phiệt Andrei Melnichenko. Trong khi đó, lệnh cấm vận đối với than đá của Nga được áp dụng từ 4/2022. Chính phủ Thụy Sĩ không rõ công ty nào có trụ sở hoặc ai sở hữu công ty trên chính lãnh thổ của mình.

Thông tín viên RFI, Jérémy Lanche từ Geneve cho biết thêm :

“Đây là một trong những bang nhỏ nhất ở Thụy Sĩ và cũng là một trong những bang giàu nhất. Bang Zug giàu có như vậy là nhờ vào các ưu đãi về thuế cấp cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nguyên liệu thô đặt trụ sở tại đây. Một số doanh nghiệp thuộc về các nhà tài phiệt hoặc các doanh nhân bí ẩn.

Theo điều tra viên ở tổ chức Public Eye, Andria Budry, ngay cả chính quyền cũng không muốn biết họ là ai : “Diễn giải của bộ Tài Chính Thụy Sĩ (SECO)là nói rằng : hãy cẩn thận, đó không phải là những doanh nghiệp Nga mà là doanh nghiệp Thụy Sỹ. Họ cũng không biết ai là chủ nhân thật sự của các doanh nghiệp này và cũng không tiến hành điều tra. Tôi cho rằng đó là sự thiếu quyết tâm về chính trị.”

Theo tổ chức phi chính phủ Public Eye, Thụy Sĩ đàm phán 75 % kim ngạch xuất khẩu than đá Nga từ lãnh thổ Thụy Sĩ. Thị trường này sẽ không thể tiếp tục hoạt động sau 31/08 và khi các trừng phạt được đưa ra mới đây có hiệu lực. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của lĩnh vực này đó là sự mơ hồ và thái độ của chính quyền không vội vàng truy tìm các nhà tài phiệt, không gì có thể bảo đảm rằng các giao dịch trong bóng tối có thể chấm dứt ngày một ngày hai. Bà Adria Budry cho biết thêm:

“Dẫu sao thì đây là một quốc gia mà chỉ một ngày sau khi các lệnh trừng phạt được đưa ra, bộ Kinh Tế ngay lập tức tuyên bố không tin vào tính hiệu quả của trừng phạt. Thụy Sĩ đang cố gắng giữ gìn lợi ích của Nga trên chính lãnh thổ của mình. Trường hợp xấu nhất đó là khả năng Thụy Sĩ đồng phạm với các doanh nghiệp Nga”.

Liên quan đến dầu lửa của Nga, Thụy Sĩ cũng tích cực đàm phán. Các doanh nghiệp nước này hiện có thời hạn đến cuối năm nay để tiếp tục bán dầu lửa Nga, trước khi mà hoạt động thương mại này bị cấm.”

Pháp : Cử tri mất niềm tin vào chính trị, không đi bầu cử

Tại Pháp, sự kiện được công luận quan tâm đó là kỳ bầu cử cử Quốc Hội mà vòng hai sẽ diễn ra ngày mai, 19/06/2022. Tại vòng một, liên minh Ensemble ! ( Đồng Lòng! ) của tổng thống Macron dẫn đầu với tỷ lệ sít sao so với liên minh cánh tả của Melenchon, về thứ ba là đảng cực hữu của bà Marine Le Pen. Tuy nhiên, đảng giành được tỷ lệ cao nhất tại vòng một trên thực tế lại là “đảng của cử tri không đi bầu”, chiếm gần 53%. Tức là cứ hai người Pháp thì có một người đã không đi bầu cử. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay trong nền Đệ Ngũ Cộng Hoà.

Theo giám đốc tư vấn tại viện thăm dò Odoxa, ông Erwan Lestrohan, điều này cho thấy người dân Pháp không còn tin vào nền dân chủ. Và cuộc bầu cử duy nhất được quan tâm, đó là bầu cử tổng thống. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông nói: “ Sự mất lòng tin vào chính trị đối với bầu cử có thể đặt ra vấn đề về tính chính đáng của các nghị sỹ, khi họ được bầu ra bởi chưa tới 50 % dân Pháp. Điều này chỉ ra rằng những cử tri không được huy động đi bầu cử và phe đối lập cũng đã không huy động một cách mạnh mẽ ở các khu vực bầu cử, trong chế độ bán tổng thống, tức là chế độ chính trị một nửa là của tổng thống, một nửa là nghị viện.”

Theo thăm dò của Viện Ipsos-Sopra Steria, đa số những cử tri dưới 60 tuổi đều không đi bầu tại vòng một, tỷ lệ cử tri vắng mặt ở độ tuổi từ 25-34 là cao nhất, lên đến 71 %. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cũng có khác biệt tùy theo tầng lớp xã hội. Đa số những cử tri thuộc tầng lớp bình dân hoặc có hoàn cảnh khó khăn không đi bầu. Những người Pháp kiếm được ít hơn 1.250 euro ròng mỗi tháng là những người bỏ phiếu ít nhất (61% vắng mặt).

Theo France Info, những người lớn tuổi (baby boomer) và có điều kiện thường ít khi vắng mặt trong các cuộc bầu cử, vì họ vẫn tin vào chính trị. Họ thường bầu cho cánh hữu, điều này giải thích lý do tại sao liên minh đảng Ensemble ! của Macron lại giành được nhiều phiếu bầu.

Tại vòng một của kỳ bầu cử Quốc Hội, số người không đi bầu đông đảo như vậy là vì nhiều người mất niềm tin và thấy xa cách với đại diện của các đảng. Gần 70 % người trẻ từ 18-24 tuổi tin rằng các chính khách tham nhũng. Ngoài ra, cuộc bầu cử lập pháp không thu hút được sự quan tâm của cử tri, vì không thực sự bầu ra một người lãnh đạo như trước những năm 1997. Thêm vào đó là việc thiếu các cuộc tranh luận giữa các đảng trong kỳ tranh cử.

Barcelona xây dựng trạm tránh nóng

Trong tuần này, nhiều nước châu Âu phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực điểm. Thành phố biển Barcelona, Tây Ban Nha, vốn đã quen với thời tiết nóng, cũng đã đưa ra biện pháp đối phó với đợt nắng đầu hè này: Xây dựng các “trạm tránh nóng ” (refuges climatiques). Thông tín viên RFI Elise Gazengel từ Barcelona tường trình :

“Barcelona triển khai xây dựng các trại tị nạn khí hậu, người dân của thành phố có thể đến đó để nghỉ giải lao tránh nóng vài giờ. Năm nay, các khu vực này mở cửa vào thứ Hai tuần này, sớm hơn dự kiến. Theo phó thị trưởng Barcelona, bà Eloi Badia, tình trạng khẩn cấp khí hậu cũng là một vấn đề về sức khoẻ : “Các đợt nắng nóng này là một trong hiện tượng được nhìn thấy rõ nhất của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, đây cũng là chủ đề mà chúng tôi quan ngại. Bởi vì, theo số liệu của cơ quan y tế Barcelona, chúng tôi có thể ước tính rằng 150 người chết mỗi năm đều có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với tình trạng nhiệt độ tăng cao.”

Các trường học, thư viện, công viên hay bảo tàng, tổng cộng có đến 200 không gian “làm mát” để người dân có thể đến “nghỉ mát” khoảng 10 phút. Mỗi người có chỗ ngồi, uống nước và làm mát. Biện pháp đã được điều chỉnh theo các năm khi mùa hè càng ngày càng nóng. Phó thị trưởng Barcelona giải thích thêm : “Ban đầu, khi chúng tôi triển khai các trạm tránh nóng, số lượng không nhiều và chỉ mở ra vào lúc nắng nóng cực điểm. Nhưng hiện giờ chúng tôi đã mở ra nhiều không gian hơn và mở cửa suốt mùa hè”.

Nhóm nhạc BTS tạm ngừng hoạt động

Vào tuần trước, nhóm nhạc BTS đã cho ra mắt một album mới, kể lại hoạt động của nhóm từ 9 năm qua. Và vào thứ Ba tuần này, họ thông báo sẽ tạm dừng hoạt động trong một thời gian, và không rõ đến khi nào mới tái ngộ khán giả. Điều này đã khiến đội quân hùng hậu những người hâm mộ nhóm nhạc K-Pop không khỏi đau lòng.

Thông tín viên RFI Nicolas Rocca từ Seoul tường trình :

“Trong một video, 7 thành viên của nhóm hội tụ quanh một bàn ăn và thông báo tin này. Trưởng nhóm BTS Kim Nam Joon giải thích : “Vấn đề với K-Pop và hệ thống thần tượng không cho phép người ta có thời gian để suy nghĩ chín chắn. Bạn sẽ phải tiếp tục sản xuất âm nhạc và luôn phải làm gì đó. Tôi cũng có rất nhiều điều muốn tâm sự như là một cá nhân riêng biệt, nhưng không có gì để nói với tư cách là một nhóm, bởi tôi có cảm giác như là mọi thứ đều đã được nói rồi.”

Các chuyến lưu diễn, đại dịch và những khó khăn trong việc chung sống với nhau từ 10 năm, đó là những lý do mà 7 ngôi sao đã đưa ra để giải thích cho cuộc "nghỉ giải lao" này mà chưa đi đến mức giải tán nhóm nhạc. Thành viên trẻ tuổi nhất của nhóm, Jungkook, cho biết : “Mỗi người chúng tôi sẽ dành thời gian cho riêng mình để có những niềm vui và các trải nghiệm mới”. Nhưng chúng tôi hứa sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, trưởng thành hơn bây giờ”.

Rất khó để đưa ra những dự báo cũng như để biết được khi nào thì nhóm nhạc có thể xây dựng các dự án chung trong tương lai, khi mà thành viên lớn tuổi nhất nhóm, Kim Seok Jin, sắp chạm ngưỡng 30 tuổi. Trừ trường hợp miễn trừ đặc biệt, anh sẽ phải bắt đầu thi hành nghĩa vụ quân sự trong 18 tháng, trước cuối năm 2022.”

