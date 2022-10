Tạp chí đặc biệt

Người dân CH Séc quyên tiền mua xe tăng cho Ukraina để tặng lại Putin. Phần Lan lên kế hoạch xây rào chắn ở biên giới với Nga. Tại Hoa Kỳ, một báo cáo cho thấy nhiều cầu thủ nữ bị quấy rối, lạm dụng tình dục. Nhiều thành phố lớn ở Pháp tẩy chay World Cup 2022 ở Qatar vì tình trạng nhân quyền. Trên đây là những chủ đề chính của tạp chí thế giới đó đây tuần này.

Chiến dịch mang một cái tên châm biếm“Quà tặng cho Putin”, nhằm gây quỹ cho chiến trường Ukraina, đã thu hút sự tham gia của nhiều cá nhân cũng như tổ chức, doanh nghiệp. Hôm 03/10, số tiền quyên góp đã đủ để mua một chiếc xe tăng hiện đại loại T73 Avenger, nhằm gửi cho quân Ukraina chống lại lực lượng của tổng thống Nga Vladimir Putin. Cộng Hòa Séc, thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên Hiệp Châu Âu, đã tích cực giúp đỡ Ukraina kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Từ Praha, thông tín viên RFI Alexis Rosenzweig cho biết thêm về chiến dịch này:

“Xe tăng T-73 Avenger do Liên Xô sản xuất, nhưng đã được hiện đại hoá và được đặt tên là “Tomas”. Loại xe này trở thành một trong những biểu tượng mới về tình đoàn kết giữa CH Séc và Ukraina đang bị xâm lược.

Hơn một triệu rưỡi euro đã được quyên góp từ trang mạng với tên gọi “Quà tặng cho Putin – vũ khí cho Ukraina”. Trang mạng này cho phép gửi tiền vào thẳng tài khoản của đại sứ Ukraina ở Praha. Lần này, dưới sự bảo trợ của bộ Quốc Phòng CH Séc, các khoản quyên góp được nêu rõ là để mua xe tăng Tomas, có thiết bị quan sát vào ban đêm và được trang bị đạn pháo và drone.

Vào mùa xuân vừa qua, Praha đã gửi các xe tăng do Liên Xô sản xuất cho Ukraina. Còn xe Tomas là quà tặng từ hơn 10 ngàn cá nhân và từ các công ty lớn của CH Séc. Xe tăng sẽ được gửi đến Ukraina vào tháng sau. Đại sứ Ukraina ở Séc cho biết đã nhận được tổng cộng 9 triệu euro nhằm để hỗ trợ các binh lính đang cố gắng đẩy lùi quân xâm lược Nga.

Hôm 21/08, đông đảo người dân CH Séc đã quyên góp số tiền mang tính biểu tượng 1968 Koruna (khoảng 80 euro) để đánh dấu kỷ niệm cuộc cách mạng “Mùa xuân Praha” bị đàn áp bởi các xe tăng do Matxcơva chỉ huy.”

Phần Lan muốn xây tường ở biên giới với Nga

Sau khi đóng cửa biên giới với du khách Nga có visa Schengen vào ngày 29/09 vừa qua, Phần Lan tiếp tục đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn với láng giềng có chung 1300 km đường biên giới. Helsinki lên kế hoạch xây dựng tường ở biên giới với Nga tại nhiều khu vực. Mặc dù vẫn chưa có báo cáo về việc người Nga vượt biên trái phép, nhưng cuộc chiến ở sườn đông châu Âu khiến Phần Lan lo ngại phải đối mặt với cuộc di cư ồ ạt từ Nga vào lãnh thổ nước mình. Thông tín viên RFI tại Bắc Âu, Carlotta Morteo tường trình :

“Dài 1300 km, đường biên giới vô hình xuyên qua rừng rậm băng giá và tuyết phủ gần như cả năm phân định ranh giới giữa Phần Lan và Nga. Không thể và dường như là vô ích nếu muốn dựng tường trên toàn bộ đường biên giới này. Do đó chỉ có thể xây tường chắn trên 260 km. Nhà chức tránh Phần Lan cho rằng các hàng rào gỗ hiện tại có quá nhiều lỗ nhỏ và sẽ thay thế chúng bằng các rào chắn được giám sát tốt hơn và không thể leo qua dễ dàng.

Đề xuất này do lực lượng biên phòng đưa ra. Thủ tướng Sanna Marin đã bật đèn xanh hôm 03/10, nhưng cũng tuyên bố muốn có đồng thuận từ phía Quốc Hội, vì công trình này có thể tốn kém và kéo dài nhiều năm. Thách thức của Phần Lan là giảm thiểu nguy cơ an ninh do một cuộc di cư ồ ạt hoặc các phương pháp chiến tranh hỗn hợp từ Nga. Các chuyên gia về quan hệ quốc tế ước tính rằng quyết định này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Phần Lan và Nga. Về phần mình, thủ tướng Phần Lan đáp lại rằng “chiến tranh đang xảy ra ở châu Âu và tình hình không thể căng thẳng hơn nữa”.

Phụ nữ Ý có nguy cơ bị tước quyền phá thai

Vẫn về thời sự châu Âu, đảng cực hữu Huynh Đệ Ý ( Fratelli d’Italia), dưới sự lãnh đạo của bà Giorgia Meloni, đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào cuối tháng 9. Mặc dù loại bỏ quyền phá thai không nằm trong chương trình tranh cử, nhưng chính trị gia cực hữu này đã nhiều lần tỏ thái độ phản đối việc phá thai. Điều này có thể đe dọa quyền phá thai của phụ nữ ở Ý. Nhiều phụ nữ có nguy cơ mất quyền quyết định có sinh con hay không và có thể phải ra nước ngoài nếu muốn phá thai. Từ Roma, thông tín viên RFI Anne Treca giải thích thêm :

“Theo đạo luật 1978, Ý cho phép phá thai khi quá trình mang thai gây nguy hiểm cho thể chất và tâm lý của người mẹ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là phụ nữ tự động có quyền phá thai. Bác sĩ có quyền phản đối nếu thấy không đúng lương tâm. Trên thực tế, khoảng 60 đến 70 % bác sĩ phụ khoa từ chối thực hiện phá thai, trong khi nhiều bệnh viện không có các dịch vụ phù hợp.

Năm 1989, thuốc phá thai được phép sử dụng đối với phụ nữ bắt đầu mang thai đến tuần thứ 7. Thế nhưng, một số vùng lại không phân phối loại thuốc này. Vì những lý do này, tùy theo trường hợp, nhiều phụ nữ gặp khó khăn khi muốn đi phá thai trong thời gian khuyến nghị. Họ thường phải đi đến những vùng khác hoặc ra nước ngoài. Luật này đã không được thực thi đúng. Về phần mình, bà Giorgia Meloni đã tuyên bố phản đối phá thai. Trong chương trình tranh cử, bà bảo đảm sẽ không thay đổi luật, nhưng bà ủng hộ các biện pháp ngăn ngừa phá thai, được quy định trong luật 1978.

Đối với các tổ chức nhân quyền, đây giống như là bước đầu tiên đi đến lệnh cấm phá thai hoặc cấm dưới một hình thức khác.

Ở Ý, các dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính địa phương. Tại Liguria, gần với biên giới Pháp, đảng Fratelli d’Italia của bà Giorgia Meloni vừa từ chối tham gia biểu quyết một luật của vùng nhằm bảo đảm quyền phá thai. Tại Piemonte, đảng Fratelli d’Italia muốn hỗ trợ tài chính cho các phong trào chống phá thai. Tại một vùng khác, một nghị sĩ bảo thủ đã ngăn cản việc phân phối thuốc phá thai, đặc biệt là trong các phòng khám tư. Như vậy phải chăng đảng hậu phát xít đã có một chiến lược cấm phá thai?”

Pháp tẩy chay World Cup 2022

Trong tuần vừa qua, một sự kiện đáng chú ý khác đó là nhiều thành phố lớn ở Pháp như Paris, Lyon hay Marseille lần lượt thông báo không bố trí các khu vực dành cho người hâm mộ xem trực tiếp các trận đấu World Cup 2022 như thường lệ. Giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay do Qatar tổ chức đã vấp phải nhiều phản đối và nhiều lời kêu gọi tẩy chay vì lý do nhân quyền từ năm 2021. Quốc gia vùng Vịnh này bị cáo buộc không bảo đảm điều kiện an toàn lao động cho công nhân trên các công trường xây dựng nhằm phục vụ sự kiện này.

Tại Paris, trong các giải đấu lớn, khu vực dành cho người hâm mộ đến theo dõi trực tiếp các trận đấu thường được tổ chức ở dưới chân tháp Eiffel, được bố trí các màn hình TV khổng lồ. Phó thị trưởng thành phố Paris, Pierre Rabadan, phát biểu trước báo chí hôm 04/10 :“Chúng tôi quan tâm đến điều kiện về xã hội và môi trường đằng sau sự kiện này và Qatar không phải là một hình mẫu đại diện cho những sự kiện lớn mà Paris muốn quảng bá.”

Tờ nhật báo Anh The Guardian cho biết kể từ khi Qatar giành được quyền đăng cai World Cup năm 2010, hơn 6.500 lao động nhập cư đã chết, hầu hết do điều kiện lao động khắc nghiệt. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (OIT), chỉ riêng trong năm 2020, 50 người đã thiệt mạng và 500 người bị thương khi làm việc tại các công trình phục vụ cho World Cup.

Trước đó, vào năm 2021, đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy cũng đã lên tiếng tẩy chay Qatar bằng cách thay áo đội bóng thành màu đen – màu để tang cho những lao động thiệt mạng trên các công trường ở Qatar.

Nhiều nữ cầu thủ bóng đá ở Mỹ bị quấy rối, lạm dụng tình dục

Nhìn sang châu Mỹ, báo cáo do bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và công ty luật King & Spalding thực hiện trong vòng một năm được công bố vào ngày 03/10 đã làm rúng động làng thể thao Hoa Kỳ. Báo cáo dài 172 trang, mô tả chi tiết tình trạng các huấn luyện viên quấy rối, lạm dụng tình dục các nữ cầu thủ bóng đá, thuộc Liên đoàn bóng đá nữ Bắc Mỹ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng các lãnh đạo trong ngành phớt lờ và không có hành động gì mặc dù đã có nhiều khiếu nại. Từ Washington, thông tín viên RFI Guillaume Naudin đưa thêm thông tin chi tiết về nội dung của báo cáo:

“Cuộc điều tra đưa ra những kết luận đau lòng, phẫn nộ và vô cùng đáng lo ngại”, theo lời của chủ tích Liên đoàn bóng đá Mỹ Cindy Parlow. Bà cũng là người đã yêu cầu thực hiện báo cáo này vào năm ngoái trong cuộc họp báo khi nhậm chức, sau khi người tiền nhiệm của bà rời khỏi vị trí chủ tịch. Báo cáo này được giao cho một cựu quan chức cấp cao của bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, xác nhận các cáo buộc về các hành vi sai trái, quấy rối và tấn công tình dục của nhiều huấn luyện viên đối với nhiều nữ cầu thủ trong các câu lạc bộ, dù là trong các đội tuyển hàng đầu, hay các đội bóng đá trẻ.

Báo cáo đưa ra những tiết lộ mới và nhắm vào 3 huấn luyện viên cụ thể. Kể từ đó, 3 người này đã bị tước bằng. Ngoài ra, báo cáo cũng khẳng định rằng các câu lạc bộ đã cố tình cản trở điều tra. Báo cáo kết luận rằng các hành vi sai trái và hành hung xảy ra khắp nơi và có hệ thống, ở cấp cao nhất của bóng đã nữ chuyên nghiệp. Các cơ quan và các lãnh đạo của đội bóng đã nhiều lần bỏ qua các lời cảnh báo hoặc trừng phạt các huấn luyện viên lạm dụng nữ cầu thủ. Cuối cùng, báo cáo đưa ra các khuyến nghị cho tương lai. Từ nay, các lãnh đạo sẽ quyết định điều nào sẽ được áp dụng.”

