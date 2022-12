Tạp chí đặc biệt

Tại Trung Quốc, từ khi các cuộc biểu tình chống chính sách Zero Covid bùng nổ ở nhiều địa phương, cho dù dịch bệnh vẫn lây lan mạnh, nhưng các địa phương, kể cả thủ đô Bắc Kinh, đã nối đuôi nhau thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt từng được duy trì suốt gần 3 năm qua.

Chính sách Zero Covid tại Trung Quốc tiến đến hồi kết, tuy nhiên, sự nới lỏng quá đột ngột các quy định phòng chống dịch lại khiến nhiều người dân lo ngại, dù đúng là họ mong mỏi trở lại cuộc sống bình thường sau gần 3 năm sống chung với Zero Covid. Theo ghi nhận của thông tín viên Stéphane Lagarde và Louise May ngày 05/12/2022 tại Bắc Kinh, người dân đã nghĩ ra đủ cách để tự bảo vệ bản thân và đề phòng dịch bùng phát trở lại :

« Những người sử dụng tàu metro sáng hôm nay ở Bắc Kinh có ánh mắt lo lắng và cảm giác như đang bước vào một cuộc phiêu lưu không có mạng lưới bảo vệ an toàn. Không cần xuất trình kết quả xét nghiệm Covid khi vào bến tàu, nữ công chức trẻ tuổi này cảm thấy hơi e ngại. Cô nói : « Tôi thấy hơi sợ. Có rất nhiều người sử dụng phương tiện giao thông công cộng và Covid-19 còn lâu mới biến mất. Hiện giờ, rất nhiều người đang tích trữ dược phẩm, những loại thuốc hạ sốt. Làm như vậy để nếu như cảm thấy không khỏe thì chúng tôi có thể tự chữa trị ở nhà ».

Tự chữa trị ở nhà, các phương tiện truyền thông Nhà nước trong những ngày qua đã tích cực đưa ra những thông điệp trấn an người dân là biến chủng Omicon đỡ nguy hiểm hơn so với các biến chủng trước đây.

Người đàn ông này là nhân viên làm việc trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Khi đi đến chỗ làm, anh đeo một đôi kính bảo hộ chuyên sử dụng trong các phòng thí nghiệm để tự bảo vệ bản thân mình. Anh vẫn chưa cảm thấy yên tâm lắm về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Người nhân viên này nói : « Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải tự bảo vệ mình khi mà giờ đây cuộc sống xã hội được mở trở lại. Có đông người hơn trên đường phố và trong các phương tiện giao thông công cộng. Chẳng hạn như tôi, trước đây tôi chưa từng đeo loại kính bảo hộ này. Nhưng bây giờ thì tôi làm vậy đấy, bởi xét nghiệm Covid không còn là điều bắt buộc nữa. Chúng tôi có nhiệm vụ phải tự xoay xở một mình để bảo vệ bản thân chúng tôi khỏi nhiễm virus corona ».

Một điểm mới khác nữa là người dân không còn bắt buộc thông báo danh tính khi đi mua thuốc aspirin, tức là tránh được nguy cơ bị đánh dấu trong chứng nhận y tế chỉ vì trong đơn thuốc có thuốc hạ sốt hoặc thuốc giảm đau. Và kết quả là, cũng như nhiều bạn bè, vị giám đốc bán hàng này đã quyết định mua thuốc dự phòng, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại « như ở nước ngoài ». Anh nói : « Tôi đã mua thuốc để tăng cường sức đề kháng chống virus. Ngay cả khi chúng tôi còn trẻ, chúng tôi cũng cần tăng cường khả năng miễn dịch. Tôi đã uống thuốc đề phòng sốt và điều trị cảm cúm thông thường. Trái lại, tôi không tìm thấy các loại thuốc cổ truyền điều trị Covid-19 ».

Theo thông tín viên RFI từ Bắc Kinh, còn có một kiểu đề phòng khác : Hàng xóm láng giềng hoặc các thành viên trong gia đình rủ nhau cùng đi xét nghiệm. Ở Bắc Kinh, mọi người đều biết rằng ở các điểm xét nghiệm, 10 bộ xét nghiệm được đóng thành một hộp, tức là cứ có đủ 10 người thì họ mới làm xét nghiệm. Thế nên, người dân đi chung để tránh trở thành người tiếp xúc với ca dương tính chỉ vì phải đứng xếp hàng chờ đủ người để được xét nghiệm.

Thanh niên bỏ nước ra đi, chính quyền Nga sẽ dùng cây gậy hay củ cà rốt ?

Tối 07/12/2022, tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã huy động 150.000 quân dự bị sang Ukraina, trong đó có 77.000 tân binh được điều thẳng ra chiến trường.

Mặc dù khẳng định chiến tranh Ukraina sẽ còn kéo dài, nhưng chủ nhân điện Kremlin cũng trấn an dân chúng là sẽ không có một chiến dịch động viên quân dự bị mới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh không ít người Nga, nhất là thanh niên thuộc tầng lớp khá giả, đã tìm mọi cách rời đất nước trong thời gian qua để tránh nguy cơ phải nhập ngũ, bị đẩy ra chiến trận.

Từ trước tới nay, đối với những người đã từng ra đi để trốn lệnh tổng động viên quân dự bị, chính quyền Nga vẫn nương nhẹ, nhất là đối với những người làm việc trong các ngành nghề mà đất nước đang cần. Tuy nhiên, tình hình sắp tới có thể sẽ khác ? Tối thứ Tư 07/12/2022, một thượng nghị sĩ Nga có ảnh hưởng đã nêu lên ý tưởng « khiến những người ở nước ngoài bớt yên ổn hơn ». Ngay trong tối thứ Tư, theo thông tín viên Anissa El Jabri từ Matxcơva, một video chế giễu gay gắt những thanh niên « bỏ nước ra đi » đã được công bố rộng rãi :

« Họ còn rất trẻ, có điều kiện rất khá giả, làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và sở hữu xe hơi to. Họ đang chất các vali vào cốp xe. Có một người phụ nữ trong độ tuổi 50 đi qua và bắt chuyện : « Cháu đi đâu đấy » ? Cậu thanh niên trả lời : « Cháu đến Gruzia tìm điều tốt đẹp hơn ». Bạn của người phụ nữ nói trên thở dài và nói : « Ở cơ quan tôi cũng có nhiều thanh niên đã ra đi ».

Các chàng trai dáng vẻ bảnh bao, lịch lãm lên chiếc xe màu đen mới tinh, bóng loáng, không thèm để ý gì tới một bà cụ đáng tuổi bà của họ đang loay hoay với những túi đựng hàng khi đi chợ về. Bà trượt chân, ngã và thực phẩm rơi ra khỏi túi. Hai người đàn ông khác, tóc hai bên cạo ngắn, ăn mặc không sang trọng như các thanh niên nói trên, chạy lại đỡ bà cụ dậy. Người phụ nữ ban nãy nói : « Tụi trẻ ra đi, chỉ có những người đàn ông đích thực ở lại ».

Bánh xe của các thanh niên rời bỏ đất nước nghiến nát một trong những trái quýt của bà cụ. Đó là loại trái cây biểu tượng truyền thống trong dịp năm mới ở nước Nga.

Tối thứ Tư, tổng thống Vladimir Putin đã nhắc lại rằng sẽ không có một làn sóng mới huy động quân dự bị tại Nga ».

Thu nhập của Nga từ xuất khẩu dầu lửa và khí đốt giảm mạnh

Tuần này là tuần ngành dầu khí Nga đón không ít tin chẳng mấy tốt lành. Về mặt chính thức, doanh thu từ dầu lửa và khí đốt của Nga chỉ giảm 2,1% so với cùng kỳ, tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, theo phương tiện truyền thông kinh tế The Belle của Nga, nếu kiểm tra kỹ hơn các số liệu thống kê chính thức thì các nguồn thu tài chính từ các mặt hàng năng lượng đang có xu hướng giảm, thậm chí là giảm « đáng kể », dựa vào các dữ liệu và phân tích có uy tín về các vấn đề kinh tế và tài chính của trang kinh tế MMI, cũng của Nga.

Từ Matxcơva, thông tín viên Anissa El Jabri ngày 05/12 giải thích là trên giấy tờ, không có gì thay đổi. Với 90 tỉ rúp (1,3 tỉ euro theo tỉ giá hiện tại) thu được nhờ bán dầu lửa và khí đốt trong tháng 11 vừa qua, các con số vẫn ở mức gần như ổn định cho ngân sách Nhà nước Nga. Thế nhưng, đó chỉ là các kết quả đánh lừa ở vẻ bề ngoài. Theo hai trang truyền thông kinh tế Nga, The Bell và MMI, một nửa số tiền nói trên đến từ một khoản thanh toán muộn của tập đoàn Gazprom, đây là tiền Gazprom nợ từ năm ngoái.

Nếu không có khoản tiền đặc biệt đó, dường như doanh thu đã giảm 48,9% trong vòng một năm. Kết luận là, theo hai trang truyền thông về kinh tế, thu nhập từ dầu khí dường như đã giảm. Sản lượng dầu khí đã giảm 3,4% so với năm ngoái. Lý do là sản lượng khí đốt đã giảm tới 20%.

Thông tin này được loan báo trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt nhắm vào dầu lửa của Nga bắt đầu có hiệu lực : Liên Âu, nhóm G7 và Úc hôm thứ Hai 05/12 áp giá trần nhắm vào dầu lửa, cùng lúc là lệnh cấm vận của Liên Âu đối với dầu của Nga được vận chuyển bằng đường biển, vài tháng sau lệnh cấm vận do Hoa Kỳ và Canada quyết định.

Đối với hai kênh truyền thông về kinh tế này, các mục tiêu về doanh thu cho ngân sách Nga năm 2023 như vậy có thể sẽ không đạt được. Tuy nhiên, Nga đã lường trước sự sụt giảm mạnh nguồn thu từ dầu lửa và khí đốt. Đối với The Bell, tình hình ngân sách chung vẫn « chưa thể bị xem là thảm hại ».

Tập đoàn của Donald Trump lần đầu bị kết tội hình sự

Tập đoàn Trump Organization của Donald Trump hôm thứ Ba 06/12/2022 đã bị một tòa án ở Manhattan, New York kết tội trốn thuế. Đây là lần đầu tiên tập đoàn của cựu tổng thống Mỹ bị kết tội hình sự. Vụ án này không nhắm đến cá nhân ông Donald Trump nhưng dẫu sao cũng là một đòn thua pháp lý đối với ông, trong bối cảnh Donald Trump cách nay không lâu đã chính thức thông báo ra tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Từ Miami, thông tín viên David Thomson gửi về bài tường trình :

« Đây là phiên tòa xét xử một kiểu « văn hóa gian lận và tham lam, hám tiền » trong nội bộ tập đoàn của Donald Trump, theo từ ngữ của chưởng lý Manhattan. Từ nhiều năm nay, Trump Organization đã ban tặng cho các nhân vật cấp cao điều hành công ty điều kiện sống xa hoa với những quyền lợi đắt đỏ mà họ chưa bao giờ phải khai thuế : tiền thuê xe hơi và căn hộ sang trọng ở New York, tiền mặt cho các kỳ nghỉ, và thậm chí là tiền học cho con cái ở các trường tư thục.

Trong phiên tòa này, nhân vật chính không phải là đích thân Donald Trump mà là một người tên là Allen Wissemberg, cựu giám đốc tài chính của tập đoàn, người đã nhận tội để đổi lấy việc được giảm án tù.

Sau hơn một tháng điều trần và một ngày nghị án, bồi thẩm đoàn đã kết luận Trump Organization phạm 17 tội danh. Bản án dự kiến được công bố ngày 13/01/2023 : khoản tiền nộp phạt sẽ là 1,6 triệu đô la, số tiền không đáng kể so với khối tài sản của công ty, nhưng bản án trốn thuế làm hoen ố hình ảnh chính trị của Donald Trump, nay là ứng cử viên chính thức cho sự đề cử ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa cho năm 2024.

Cựu tổng thống Donald Trump, ngay lập tức đã tố cáo đây là vụ sắn bắt phù thủy. Ông Trump hiện giờ vẫn đang bị truy tố dân sự về tội trốn thuế cùng với ba người con. Ông cũng đang là đối tượng bị nhắm tới trong 2 vụ điều tra cấp liên bang, trong đó một vụ liên quan đến các tài liệu mật mà FBI tìm thấy tại tư dinh của ông ở Flordia, vụ còn lại liên quan đến vai trò của ông trong vụ tấn công vào Điện Capitol hôm 06/01/2021 ».

