Tạp chí kinh tế

« Thành tích kinh tế của Macron vượt trội hơn hai người tiền nhiệm » là chìa khóa giúp ông giữ được ghế tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ hai ? Từ năm 2017, chính phủ đã bơm thêm mãi lực cho dân, đẩy lùi thất nghiệp, cải tổ thị trường lao động, tô điểm hình ảnh của nước Pháp với doanh nhân nước ngoài. Nhưng nhiều kế hoạch cải tổ vẫn bế tắc, mục đích tự chủ về năng lượng còn xa vời. Một phần công luận bất mãn vì những bất bình đẳng trong xã hội.

Trong chưa đầy hai tuần nữa, lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen hay tổng thống mãn nhiệm Emmanuel Macron trở thành người nắm giữ chìa khóa điện Elysée trong 5 năm sắp tới ?

Nữ ứng cử viên Le Pen của đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN) hứa hẹn một mô hình xã hội công bằng, hứa tăng sức mua cho người dân, đặc biệt là cho những thành phần có thu nhập thấp, cho người nghèo bị chính quyền mãn nhiệm và những thời tổng thống trước đã « bỏ rơi ».

Cơm áo gạo tiền

Nhưng có thực là dân Pháp đã nghèo đi trong 5 năm vừa qua hay không ? Thống kê của Đài Quan Sát về Tình Hình Kinh tế Pháp OFCE hôm 17/03/2022 công bố nghiên cứu cho thấy : Emmanuel Macron thành công hơn hai người tiền nhiệm là tổng thống François Hollande (nhiệm kỳ 2012-2017) và Nicolas Sarkozy (2107-2012), cả hai đều chỉ điều hành đất nước trong một nhiệm kỳ và ông Sarkozy bị cử tri bất tín nhiệm khi ra tái tranh cử.

Hai chỉ số là sức mua của các hộ gia đình và chỉ số thất nghiệp, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên dưới 25 tuổi cho phép khẳng định điều này.Tháng 5/2017, Emmanuel Macron lên cầm quyền, 9,5 % người Pháp trong độ tuổi lao động không có việc làm. Theo Viện Thống Kê Quốc Gia INSEE, cuối năm 2021, tỷ lệ đó rơi xuống còn 7,4 %. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 15 năm vừa qua. Ngược thời gian trở về thời điểm 1981, Pháp mới có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi từ 16 đến 25 thấp như hiện nay. Những thành tựu đó trên thị trường lao động có được là nhờ chính phủ đã cải tổ luật lao động ngay từ 2017, cải tổ hệ thống trợ cấp thất nghiệp, đồng thời giảm thuế cho doanh nghiệp. Thêm vào đó là hàng loạt chính sách khuyến khích thanh thiếu niên đi học nghề, để có được một chỗ đứng trên thị trường lao động.

Những con số thống kê đó khiến ngay cả các đối thủ chính trị, những người không cùng chí hướng với chính sách có khuynh hướng tự do của ông Macron, cũng không thể phủ nhận. Trên đài phát thanh France Inter, cựu đô trưởng Paris, người của đảng Xã Hội cánh tả, Bertrand Delanoë cho biết : « Trong ba năm cuối nhiệm kỳ, Emmanuel Macron chứng tỏ ông là một vị tổng thống có tầm cỡ. Ông bảo vệ rất tốt người dân Pháp vào lúc mà chúng ta đang trải qua những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, từ phong trào nổi dậy Gilets Jaunes của những người Áo Vàng đến khủng hoảng y tế do dịch Covid-19 gây nên. Ở điểm này, chẳng những tổng thống Macron đã đề ra những biện pháp rất hiệu quả để cứu nguy kinh tế mà ông còn có những biện pháp xã hội để giúp đỡ người dân vượt qua cơn hoạn nạn. Là người của cánh tả như tôi, điều quan trọng nhất là việc đẩy lui thất nghiệp và thành quả của Emmanuel Macron trong lĩnh vực này quá rõ ràng. Đó là một điểm then chốt về mặt công bằng xã hội ».

Chưa làm được tất cả nhưng Macron là người đã đem lại một số tiến bộ cho xã hội, cựu đô trưởng Paris phân tích tiếp : « Emmanuel Macron trong giai đoạn chót của nhiệm kỳ tổng thống 5 năm đã đem lại những tiến bộ thực sự về mặt xã hội. Tôi muốn nói đến những biện pháp như là Revenu d’engagement des jeunes, bảo đảm thu nhập cho giới trẻ từ 16 đến 25 tuổi, nhưng đổi lại thì những người được trợ giúp đó phải năng động, tức là phải đi học thêm, phải được đào tạo để hội nhập vào thị trường lao động. Mục tiêu ở đây là đưa những thành phần đó ra khỏi giai đoạn khó khăn. Đó là một tiến bộ quan trọng để tạo cơ hội cho mọi người có một chỗ đứng trong xã hội này. Đương nhiên, chính sách về kinh tế, về mặt xã hội của tổng thống Macron không hoàn hảo và còn rất nhiều việc sẽ phải làm tiếp. Tôi hy vọng rằng, tái đắc cử thì trong nhiệm kỳ thứ hai Emmanuel Macron sẽ quan tâm nhiều hơn đến vế xã hội ».

Từ năm 2017 tới nay, chính quyền Macron liên tiếp bị thách thức. Đầu tiên là đợt đình công kéo dài của nhân viên ngành xe lửa Pháp làm tê liệt một phần các hoạt động kinh tế, gây thiệt hại hàng tỷ euro cho tập đoàn xe lửa quốc gia SNCF để rồi chính phủ phải bù đắp vào lỗ trống tài chính đó. Tiếp theo là phong trào phản kháng Gilets Jaunes của những người phẫn nộ xuống đường vào mỗi ngày Thứ Bảy hàng tuần.

Bước sang đầu năm 2020, đến lượt virus corona tấn công cả thế giới trên nhiều mặt từ y tế, xã hội đến kinh tế. Covid-19 vẫn chưa lùi vào bóng tối thì đến lượt chiến tranh Ukraina sát biên giới châu Âu , dọa tăng trưởng của cả một châu lục mà Pháp là một trong những nền kinh tế năng động nhất, nặng ký nhất.

Đời sống đắt đỏ

Giá xăng dầu khí đốt tăng cao, bởi Nga là nguồn cung cấp chính cho toàn khối châu Âu, lương thực thực phẩm càng lúc càng đắt đỏ bởi thế giới bị mất đi hai nguồn cung cấp lớn là Nga và Ukraina. Lạm phát càng là mối lo của từng nhà và là cơ hội tốt để các đối thủ chính trị của Emmanuel Macron khai thác trong cuộc chạy đua tranh cử tổng thống 2022.

Nhưng ba tuần trước bầu cử vòng 1, cũng báo cáo OFCE đã cho thấy : « Từ 2017 tới nay, sức mua của dân Pháp đã tăng lên thêm ». Nhà báo Dominique Seux của báo kinh tế Les Echos cho biết : « Thống kê gần đây nhất của Đài Quan Sát Tình Hình Kinh Tế Pháp OFCE, một cơ quan vốn không thân thiện gì lắm với chính phủ, cho thấy 10% thành phần có thu nhập thấp nhất ở Pháp, dưới thời tổng thống Emmanuel Macron, sức mua của họ đã tăng lên hơn 600 euro và riêng trong năm 2021 thì mãi lực của thành phần này không hề bị sụt giảm ».

Một lần nữa, nghiên cứu nói trên so sánh thành tích của Emmanuel Macron với hai người tiền nhiệm Hollande và Sarkozy, theo đó trong 5 năm nhiệm kỳ tổng thống cánh tả thuộc đảng Xã Hội François Hollande, trung bình mãi lực của dân Pháp tăng thêm 0,1 % một năm. Dưới thời tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy, tỷ lệ đó là 0,2 %, nhưng với Emmanuel Macron thì sức mua của dân Pháp tăng thêm được 0,9 % một năm.

Nhìn đến lạm phát vào lúc vật giá ở Hoa Kỳ tăng lên thêm 7,5 % trong một năm, của châu Âu là hơn 5 % thì dân Pháp may mắn hơn : trong 12 tháng qua, đời sống có khó khăn hơn, nhưng tỷ lệ lạm phát tại Pháp là 4,4 %, theo thống kê của châu Âu Eurostat.

Hai tờ báo The Guardian của Anh và New York Times của Mỹ đánh giá cao chính sách kinh tế của tổng thống Pháp : Thu Guardian có vẻ « ganh tị » vì đời sống ở Pháp ít đắt đỏ hơn. Còn New York Times không ngần ngại đánh giá khắc phục hậu quả kinh tế Covid-19 gây nên, Paris « hiệu quả nhất ».

Nước chảy chỗ trũng

Dù vậy trong mắt nhà kinh tế hàng đầu của Pháp Thomas Piketty, giám đốc nghiên cứu Trường Cao Đẳng Khoa Học Xã Hội và giảng dậy tại Học Viện Kinh Tế Paris, vẫn còn nhiều vấn đề mà tổng thống Macron mới chỉ đưa ra những biện pháp nửa vời. Thomas Piketty đơn cử trường hợp của chính sách trợ giá năng lượng : « Tôi cho rằng lạm phát, hiện tượng giá năng lượng tăng cao được đề cập đến một cách muộn màng và không có một chỗ đứng xứng đáng trong các cuộc tranh luận. Vào đầu nhiệm kỳ của tổng thống Macron, cùng với biện pháp đánh thuế carbon, đây từng là chủ đề đẩy một phần dân chúng xuống đường. Nhưng rồi đến cuối nhiệm kỳ, Pháp vẫn trong thế thụ động, bất lực mỗi khi giá năng lượng, xăng dầu tăng cao. Chính phủ chỉ đưa ra các biện pháp vá víu nhưng không giải quyết dứt điểm vấn đề này, tránh để bị lệ thuộc vào những biến động trên thị trường năng lượng quốc tế ».

Về câu hỏi cách biệt giàu nghèo tại Pháp có được thu hẹp lại hay không trong 5 năm qua, tổ chức nghiên cứu độc lập IPP của Pháp tháng 11/2021 trả lời là không : Đành rằng sức mua của người dân Pháp nhìn tổng thể thì đã tăng lên thêm so với hồi đầu nhiệm kỳ, nhưng đối với 5 % có thu nhập thấp nhất, chưa đầy 800 euro một tháng thì không. Sức mua của những người này trái lại đã bị giảm mất 0,5 % từ 2017 đến cuối 2021. Trái lại, 1 % những người giàu có nhất thì đã giàu thêm : nghiên cứu của viện IPP đi sâu hơn vào chi tiết : những người có thu nhập trung bình 10.500 euro/tháng thì trông thấy mức sống của họ được nâng cao lên thêm và nhất là thành phần « cực giàu » thì sức mua của họ đã tăng lên thêm đến 4 % trong năm 5 vừa qua !

Jean Hervé Lorenzi, sáng lập viên Le Cercle des Economistes, tập hợp khoảng 30 chuyên gia kinh tế và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này, trên đài phát thanh tư nhân Radio Classique nêu bật một số lĩnh vực tổng thống Macron phải làm để đem lại một làn gió mới cho kinh tế Pháp : « Sẽ còn phải giải quyết vấn đề nhà ở, cần cải thiện thị trường lao động và khả năng cạnh tranh của Pháp cũng như là phải đẩy mạnh hơn nữa tiến trình tái công nghiệp hóa cỗ máy kinh tế của Pháp ».

Kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng tại Pháp bị chựng lại vì dịch Covid-19. Những nỗ lực nhằm lấy lại cân bằng trong các quỹ an sinh xã hội bị virus corona làm tiêu tan. Tham vọng thu hẹp thâm thụt ngân sách nhà nước, giảm nhập siêu … hiện tại vẫn còn ngoài tầm tay và gần như không thấy chính phủ nhắc tới nữa.

Để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho mình thêm một nhiệm kỳ thứ hai, Emmanuel Macron chỉ có hơn chục ngày để đánh bạt hình ảnh của « một vị tổng thống bảo vệ quyền lợi của phe nhà giàu ».

Vẫn còn rất nhiều những chương trình cải tổ từ y tế đến giáo dục hay hệ thống lương hưu … còn dang dở. Trong 5 năm qua, Elysée và hai đời thủ tướng ở điện Matignon tuy không gột xóa được hết những bất cập của nền kinh tế Pháp, không thu hẹp được khoảng cách giàu nghèo, nhưng chính sách kinh tế và chương trình giúp đỡ xã hội của Emmanuel Macron không đến nỗi tệ.

Dù vậy không có gì bảo đảm là những thành tích đã gặt hái được giúp vị tổng thống trẻ tuổi nhất của nước Pháp giữ được thêm một nhiệm kỳ thứ hai. Không chắc rằng những thống kê về thất nghiệp, về lạm phát, về số công việc làm được tạo thêm dưới thời tổng thống Macron có sức thuyết phục hơn những lời đường mật của các phe dân túy.

