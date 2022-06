Tạp chí kinh tế

Đầu tháng 6/2022, gần như cùng một lúc, Đài Loan họp với Mỹ chuẩn bị khởi động đàm phán thương mại, nâng cấp đối thoại về thương mại và đầu tư với Liên Hiệp Châu Âu. Tại hội nghị an ninh châu Á Shangri-La, Đài Loan đã là trọng tâm hai bài phát biểu của các bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ - Trung và trong đối thoại đầu tiên giữa Lloyd Austin và Ngụy Phượng Hòa. « Đối thoại chiến lược song phương » Mỹ-Đài Loan dự trù diễn ra từ nay đến cuối tháng 6/2022.

Ba ông khổng lồ cùng theo đuổi một cô gái tí hon, một người dùng đòn hù dọa, hai người kia chọn cách dỗ ngọt với hy vọng « làm xiêu lòng người đẹp ». Đó có thể là hình ảnh được dùng khi nói về chiến lược của Mỹ, Trung Quốc và, ở một chừng mực nào đó, của châu Âu trong chính sách với Đài Loan.

Nếu như Bắc Kinh không ngớt điều máy bay quân sự uy hiếp, hay mở các cuộc tập trận trong khu vực eo biển Đài Loan, tuyên bố « chiến đấu đến cùng », ngăn cản Đài Loan độc lập, thì ở góc đài bên kia, Mỹ và châu Âu khai thác lá bài đầu tư, thương mại, hợp tác kinh tế và thậm chí là cả an ninh để chiêu dụ Đài Bắc.

Làm chủ công nghệ linh kiện bán dẫn không phải là lý do duy nhất khiến Đài Loan trở thành nỗi ám ảnh đối với cả hai siêu cường kinh tế và quân sự của toàn cầu là Mỹ và Trung Quốc. Một hòn đảo chỉ bằng phân nửa diện tích của Ireland, với 23,5 triệu dân cư, không phải là một thị trường rộng lớn để thu hút Liên Hiệp Châu Âu, để các phái đoàn cao cấp của nhiều thành viên khối này viếng thăm Đài Bắc bất chấp phản đối của Bắc Kinh.

Chọn Mỹ hơn châu Âu

Trong chưa đầy 24 giờ, hôm 1 và 02/06/2022, Đài Loan thắt chặt thêm quan hệ kinh tế cả Hoa Kỳ lẫn Liên Hiệp Châu Âu. Sau cuộc điện đàm giữa bộ trưởng Đài Loan Đặng Chấn Trung và bà Sarah Biachi, phó đại diện Thương Mại Mỹ, đến lượt bộ trưởng Kinh Tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa, mở « Đối thoại về Thương Mại và Đầu tư » với đồng cấp Valdis Dombroski, đại diện cho 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu.

Đối thoại thương mại và đầu tư Bruxelles - Đài Bắc mở ra hàng năm giữa hai thành viên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, nhưng thường là ở cấp chuyên gia. Năm nay là lần đầu tiên đôi bên họp ở cấp bộ trưởng để tập trung bàn về hợp tác trong lĩnh vực linh kiện bán dẫn. Tháng 02/2022, Liên Âu công bố chiến lược tự chủ về chip điện tử European Chips Act và đã xác định rõ Đài Loan là một trong những « đối tác chính ». Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp hôm 02/06/2022, Bruxelles hơi thất vọng vì tập đoàn sản xuất linh kiện bán dẫn số 1 thế giới TSMC thông báo : « Trước mắt không có kế hoạch mở nhà máy tại châu Âu ».

Lãnh đạo tập đoàn Mark Liu giải thích họ đã đổi ý vì sợ rằng « không tìm được nhiều khách hàng tại châu Âu », cho dù Bruxelles dự trù ngân sách 43 tỷ euro để phát triển công nghệ bán dẫn từ nay đến 2030. Theo giới phân tích, TSMC hoãn, thậm chí là hủy dự án mở nhà máy trên Lục Địa Già vì muốn tập trung vào Mỹ.

TSMC đã đầu tư 12 tỷ đô la vào một nhà máy gần thành phố Phoenix, bang Arizona, Hoa Kỳ. Công trình sẽ bắt đầu hoạt động từ 2024. Kèm theo đó, thêm 5 nhà máy khác cũng đặt tại bang này sẽ lần lượt ra đời. Theo tiết lộ của báo chí Mỹ, kế hoạch đầu tư vào Hoa Kỳ « tốn kém hơn » so với các tính toán ban đầu. Cũng có thể « càng bị Trung Quốc sách nhiễu trên biển, trên không, Đài Bắc càng cần cột chặt vận mệnh vào với Hoa Kỳ », mà kinh tế, thương mại là những kênh không thể thiếu.

Nhìn rộng hơn, Đài Loan là đối tác thương mại đứng hạng thứ 10 của Mỹ (2020). Washington trong tình trạng nhập siêu « thường trực », xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Đài Loan chỉ bằng 1/3 so với kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan qua Mỹ. Mathieu Duchâtel, giám đốc chương trình châu Á viện nghiên cứu Montaigne Paris,nhắc lại thành công vượt bực trong chiến lược phát triển của Đài Loan từ 40 năm qua. Để trở thành một « đại cường kinh tế của châu Á », thống lĩnh công nghệ bán dẫn toàn cầu, biến lĩnh vực này thành một « lá bùa hộ mạng » :

« Đúng là như vậy. Đây là một lợi thế chiến lược vô vùng to lớn của Đài Loan. Cần nhắc lại Đài Loan từng cùng với Singapore, Hồng Kông, và Hàn Quốc được mệnh danh là bốn con rồng châu Á. Đài Loan đánh cược vào công nghệ bán dẫn từ thập niên 1970, phát triển gia công, và những quan hệ rất chặt chẽ với các trường đại học California, với các hãng công nghệ cao của thung lũng Silicon. Đài Loan đã rất thành công cả về công nghiệp lẫn công nghệ cao, nhờ thế đã trở thành cột trụ trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn ».

Mối ràng buộc kinh tế « đặc biệt »

Ngay cả với Hoa Lục, Đài Loan cũng là lá chủ bài trong chiến lược phát triển, đặc biệt là trong chiến lược phát triển công nghệ cao của Trung Quốc. Trả lời ban Việt ngữ RFI giáo sư địa chính trị trường Saint Michel Picpus Paris phân tích :

« Đài Loan là nền kinh tế thứ 15 trên thế giới và hơn 50 % linh kiện bán dẫn được sản xuất từ Đài Loan. Chính xác hơn là 50,9 %. Chúng ta biết linh kiện bán dẫn chỉ vài nano thôi, nhưng lại là những bộ não của tất cả máy móc điện tử, của vật dụng kết nối. Đài Loan chiếm vị trí then chốt trong ngành công nghiệp máy vi tính, trong mạng internet và phần lớn bọ điện tử lưu hành trên thế giới ra lò từ Đài Loan.

Trung Quốc cũng rất lệ thuộc vào chíp điện tử của Đài Loan, đồng thời cũng là một nhà sản xuất linh kiện bán dẫn nhưng không cung cấp cùng những sản phẩm như của Đài Loan, chip của Trung Quốc không cao cấp như của Đài Loan.

Cùng lúc, Đài Loan cũng là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất vào Trung Quốc, đặt biệt là ở Phúc Kiến. Như vậy là đôi bên cần lẫn nhau để phát triển. Tôi không chắc rằng hai quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau về kinh tế, công nghiệp như vậy lại lao vào chiến tranh »

Năm 2020, Hoa Lục là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Đài Loan, chỉ một mình Trung Quốc chiếm hơn ¼ tổng trao đổi mậu dịch của đảo này ; 44 % xuất khẩu của Đài Loan hướng về thị trường Trung Quốc và 22 % nhập khẩu của hòn đảo từ Hoa Lục đổ vào.

Về đầu tư, Đài Loan về diện tích tuy chưa bằng 20% tỉnh Quảng Đông, nhưng lại là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Theo giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Á, viện Montaigne, Mathieu Duchâtel : Cho dù Không Quân Trung Quốc thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, các tập đoàn Đài Loan vẫn đầu tư vào Đại Lục. Liên hệ chặt chẽ về kinh tế đó có thể là một dạng « bảo hiểm nhân thọ » đối với Đài Loan trước những tham vọng chiến lược của Bắc Kinh.

Mathieu Duchâtel của viện Montaigne đi sâu hơn vào chi tiết : Đài Loan đã khôn ngoan mở các nhà máy ở phía nam Trung Quốc, và Bắc Kinh thì rất cần các nhà máy đó. Dùng sức mạnh quân sự xâm chiếm Đài Loan dẫn tới nguy cơ các cơ sở hạ tầng, các chi nhánh của Đài Loan tại Hoa Lục bị phá hủy. Kèm theo đó là « cái giá rất đắt đè nặng lên kinh tế toàn cầu, lên lĩnh vực tin học của thế giới mà trong đó bao gồm cả Trung Quốc ».

Marc Julienne, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, trên đài RFI tiếng Pháp lưu ý, nhờ thế giới lệ thuộc đến 70% vào chip điện tử Đài Loan, nên « rất có thể Washington can thiệp quân sự trong trường hợp đảo này bị đánh chiếm ». Ngoài Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu cũng sẵn sàng « bảo vệ » Đài Loan trước nanh vuốt của Bắc Kinh. Bruxelles đã « nhiều lần xác nhận an ninh của khối này có liên hệ đến an ninh của Đài Loan ».

Nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng nhất vào Đài Loan không phải là Trung Quốc hay Mỹ mà lại là Liên Hiệp Châu Âu Liên Âu.

Những tham vọng khác nhau về Đài Loan

Đành rằng công nghệ bán dẫn là « chìa khóa để thống lĩnh thế giới trong thế kỷ 21 » mà cả Mỹ và Trung Quốc cùng đang tranh giành, còn Liên Âu thì muốn tự chủ về lĩnh vực này, thế nhưng cả Bắc Kinh lẫn Washington, hay Bruxelles đều có những lý do khác nữa để chinh phục Đài Loan : Trung Quốc thì cần mở rộng thêm những cửa ngõ ra biển mà eo biển Đài Loan là một « cột trụ trong chiến lược đó », theo đánh giá của giáo sư địa chính trị Hugo Billard, trường Saint Michel Picpus, Paris.

Trong mắt Hoa Kỳ, Đài Loan là một mắt xích trong « chuỗi trân châu » bao quanh Trung Quốc bảo đảm an ninh cho các căn cứ quân sự Washington đã thiết lập trong vùng châu Á từ sau thế Chiến Thứ Hai. Còn với Liên Hiệp Châu Âu, hiện thời Đài Loan là một công cụ hữu ích để mặc cả với Trung Quốc, đổi lấy một mối quan hệ « cân bằng hơn » về mậu dịch và đầu tư.

Dù vậy, theo phân tích của Valérie Niquet, Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS, chỉ nội việc cộng đồng quốc tế quan tâm đến Đài Loan cũng đủ để Bắc Kinh tức giận và càng phải khẳng định đấy là một « tỉnh » của Hoa Lục. Mỗi thành công của nữ tổng thống Thái Anh Văn về kinh tế, ngoại giao, hay y tế, như kinh nghiệm với đợt dịch Covid-19 vừa qua, không khác một lời thách thức nhắm vào chính quyền Tập Cận Bình. Trong bối cảnh đó, dễ hiểu rằng Hoa Kỳ và cả Liên Âu đều tăng tốc đối thoại với Đài Loan.

