Tạp chí thể thao

Trong khung cảnh ảm đạm buồn tẻ, các phòng tập thể thao đóng cửa, số lượng người đăng ký chơi thể thao sụt giảm, làng thể thao nghiệp dư cũng như chuyên nghiệp Pháp thất thu tiền vé vì phải thi đấu không khán giả, bị thiệt hại nặng nề vì dịch Covid, phong tỏa.

Quảng cáo

Đáp lại tiếng kêu cứu của giới thể thao trong những tuần qua, cũng như ý thức được thể thao là hoạt động quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng và như kinh tế của đất nước, đồng thời hiểu được tình trạng bi đát của ngành thể thao, hôm 17/11/2020, tổng thống Emmanuel Macron cùng thủ tướng và nhiều thành viên chính phủ Pháp đã có cuộc họp trực tuyến kéo dài gần hai giờ với những người có trách nhiệm trong làng thể thao Pháp để tìm biện pháp giải cứu.

Trong cuộc họp, chính phủ thông báo trợ cấp 400 triệu euro để giúp thể thao vượt qua khủng hoảng trong những tháng tới. Hồi tháng 9 vừa rồi, chính phủ cũng đã có kế hoạch trợ giúp 120 triệu euro cho thể thao. Chưa kịp gượng dậy, đợt dịch thứ hai trở lại đẩy làng thể thao Pháp đến bờ vực phá sản.

Ở Pháp, thể thao là một lĩnh vực hoạt động chiếm tỷ trọng 2% nền kinh tế của cả nước nhưng đã bị đình đốn, đảo lộn hoạt động vì dịch gây thiệt hại sâu rộng ở nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội. Ở góc độ kinh tế, 400 triệu euro là khoản tiền không nhỏ nhưng chưa thấm vào đâu để bù đắp vực dậy thể thao khi mà tương lai của thể thao vẫn còn mù mịt và bất ổn như chính diễn tiến của dịch bệnh, như đánh giá của ông Pierre Rondeau, nhà kinh tế học thể thao, đồng lãnh đạo cơ quan theo dõi thể thao Pháp (Observatoire du Sport), trong cuộc trả lời phỏng vấn của chương trình RFI Pháp ngữ :

Ông Pierre Rondeau :Trước hết cần phải nói là rất may, khoản tiền như vậy đã được ấn định với 400 triệu euro. Có thể sẽ có người nói từng đó là chưa đủ, nếu so sánh với kế hoạch phục hồi văn hóa 2 tỷ euro, còn thể thao có 400 triệu, thì cách biệt là rất xa. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực thì rất may là đã có khoản tiền như vậy.Một kế hoạch vực dậy thể thao như vậy là đã có.

Thể thao, thể thao nghiệp dư, thể thao chuyên nghiệp, những môn thể thao để luyện tập, những môn thể thao trình diễn ở Pháp, hiện đang trong tình trạng cực kỳ khó khăn. Rất may, cuối cùng tổng thống Emmanuel Macron đã tiếp những người có trách nhiệm trong làng thể thao để lắng nghe họ, lắng nghe những khó khăn của họ. Nếu như ta lên các con số tổn thất kinh tế tổng thể do Covid, do phong tỏa trong cuộc khủng hoảng ở thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư thì con số vượt nhiều tỷ euro.

Đơn giản chỉ riêng những tổn thất kinh tế của các phòng tập thể thao thôi đã lên tới hơn 1 tỷ euro, khu vực bóng đá thiệt hại 1 tỷ euro. Mới đây Ủy ban Olympic Quốc gia đã làm điều tra ở 35 nghìn câu lạc bộ trên tổng số 140 nghìn câu lạc bộ ở Pháp. Chỉ ở 35 nghìn câu lạc bộ thể thao này, người ta đã thống kê thất thu 376 triệu euro. Tính trên 140 nghìn câu lạc bộ thì con số này phải là hàng tỷ. Như vậy, những tổn thất là rất lớn và có thể nói là con số 400 triệu euro là không thấm vào đâu, nhất là khi kế hoạch tái thiết văn hóa đã là 2 tỷ euro.

Tôi thấy là không đủ và nhất là không có gì chắc chắn trong tương lai. Nếu tới đây, lệnh phong tỏa kéo dài đến tháng Giêng, tháng Hai tháng Ba, các doanh nghiệp thể thao, các nhà tập thể thao, các câu lạc bộ sẽ lại phải đề nghị miễn thuế. Họ có thể xin miễn cho cả mùa thể thao 2020-2021.

Chúng ta ở đây mới chỉ là kế hoạch ngắn hạn. Vấn đề là khủng hoảng y tế và kinh tế vẫn còn bất định đối với tất cả các lĩnh vực. Từ tiểu thương hay những người làm thể thao, không ai dám chắc được khủng hoảng sẽ kéo dài bao lâu. Làm sao họ tính trước được những gì xảy ra trong tương lai và biết được Nhà nước sẽ hỗ trợ họ thế nào. Người ta nói đến việc mở lại các sân vận động từ tháng Giêng hay các phòng tập thể thao từ cuối năm nay, nhưng với điều kiện là tình hình dịch bệnh phải được cải thiện. Làm sao ở tháng 11 người ta có thể biết trước được tình hình dịch bệnh của những tháng tới.

Bóng đá : EUFA Nations League đã xác định được 4 đội vào chung kết

Chuyển qua với các sân cỏ Châu Âu, tuy vẫn còn vắng bóng khán giả nhưng đã diễn ra khá sôi động trong tuần qua. Ngày 19/11 đã khép lại vòng đấu bảng của giải đấu lớn của làng bóng châu Âu : Giải Vô địch Bóng đá các Quốc gia Châu Âu, UEFA Nations League mùa bóng 2020-2021. Đã xác định được bốn đội tuyển quốc gia Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ và Ý, vào vòng chung kết từ ngày 6/10 sang năm tới tại Turino, Ý. Đương kim vô địch thế giới Pháp sẽ có màn so tài với những người hàng xóm ngay sau giải EURO.

Chúng ta cùng gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong phần bình luận các đối thủ đại diện cho bóng đá đỉnh cao châu Âu, sau một vòng đấu bảng cạnh tranh nhau quyết liệt đến trận cuối cùng : …

Chuyên gia Trần Văn Mui - Texas , Hoa Kỳ

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký