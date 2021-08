Tạp chí thể thao

Buổi lễ bế mạc trên sân vận động Olympic ở thủ đô Tokyo ngày đã khép lại kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 32. Olympic ToKyo 2020 sẽ đi vào lịch sử là một kỳ thế vận hội thành công về cả thành tích thể thao đồng thời thể hiện quyết tâm ý chí của con người vượt qua thách thức của dịch bệnh.

Sau gần một thập kỷ chuẩn bị, một năm phải hoãn lại và nhiều tháng phấp phỏng lo âu vì trận đại dịch Covis-19, cuối cùng hai tuần sôi động thi đấu của hơn 10 nghìn vận động viên trên khắp thế giới tại Tokyo đã trôi qua ra êm đẹp, không xảy ra sự cố lớn nào.

Thế vận hội mùa hè lần thứ 32 ở Nhật Bản sẽ đi vào lịch sử với rất nhiều diễn biến ấn tượng và thành tích thi đấu, nhưng có lẽ nét đặc biệt nhất là diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành dữ dội trên khắp thế giới cũng như tại nước chủ nhà tổ chức sự kiện.

Nỗi lo cho kỳ Thế Vận Hội an toàn trước dịch bệnh là thách thức lớn nhất cho ban tổ chức và các vận động viên. Dịch bệnh ngăn cổ động viên đến thưởng ngoạn những trận tranh tài. Dịch bệnh chia cắt vận động viên với người hâm mộ. Các cuộc thi đấu vẫn diễn ra nhưng trong bối cảnh và điều kiện an toàn vệ sinh phòng dịch đặt lên hàng đầu. Mặc dù vậy các cuộc so tài của các vận động viên vẫn diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn.

Đến lúc này giới quan sát đều có chung nhận định, nước chủ nhà và Ủy Ban Olympic Quốc tế đã nỗ lực cao nhất để Thế Vận Hội thành công cho dù phải hy sinh kinh tế.

Tham gia chương trình Thể thao hôm nay chuyên gia Trần văn Mui nhận định :

Ô. Trần Văn Mui- Texas-Hoa Kỳ

