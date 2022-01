Tạp chí thể thao

Chờ đợi 3 năm, cuối cùng Cameroon cũng đã được đón giải Cúp bóng đá Châu Phi lần thứ 33, khai cuộc ngày 09/01 đến ngày 06/02. Để tổ chức ngày hội lớn của bóng đá lục địa đen, nước chủ nhà của CAN 2022 đã phải vượt qua không ít thách thức dịch bệnh Covid-19, tình hình trong nước bất ổn. CAN ngày càng thu hút đông đảo người hâm mộ bởi những tiến bộ nhanh chóng của làng bóng tròn tuy nghèo nhưng rất giàu tiềm năng.

Quảng cáo

Có thể nói sự chờ đợi của Cameroon là rất dài. Năm 2014, Liên Đoàn Bóng Đá Châu Phi đã trao quyền đăng cai CAN 2019 cho đất nước của những danh thủ từng được cả thế giới biết đến như Roger Milla, Samuel Eto’o. Thế nhưng đến gần thời hạn, đến năm 2018 do các công trình chuẩn bị cho sự kiện bị chậm tiến độ, công tác tổ chức lộn xộn, Cameroun bị rút quyền đăng cai, CAN 2019 được chuyển về Ai Cập. Đổi lại Liên Đoàn Bóng đá Châu Phi đồng ý để Cameroon được đón giải đấu tiếp theo, như lịch trình dự trù vào năm 2021.

Đại dịch Covid-19 khiến cho CAN phải dời lại sang năm sau. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. Thực tế đến lúc đó các công trình hạ tầng cơ sở cho giải đấu vẫn chưa được nước chủ nhà hoàn tất. Lần này thì Cameroon chắc chắn được đón Cúp Bóng đá Châu Phi dù đến sát ngày khai cuộc đã có nhiều tin đồn CAN lại bị hoãn, hủy… vì dịch bệnh.

Cameroun đón sự kiện lớn của bóng đá châu lục lần này trong những điều kiện hết sức đặc biệt và thận trọng với các quy định vệ sinh phòng dịch đặc biệt nghiêm ngặt. Các cổ động viên đến sân vận động của CAN 2022 phải hoàn thành tiêm chủng, có xét nghiệm âm tính ít nhất 72 giờ trước khi tới sân. Lượng khán giả vào sân giới hạn 60% trong các trận đấu, riêng các trận của nước chủ nhà thì được tăng lên 80%.

Dịch Covid-19 với biến thể Omicron và vấn đề an ninh là thách thức lớn cho nước chủ nhà và các đội bóng đến dự giải. Sat ngày khai mạc, một loạt các cầu thủ của nhiều đội tuyển phải vắng mặt vì mắc Covid-19. Những tuần vừa qua, các nhóm vũ trang đã dọa làm rối loạn giải đấu với việc gửi thư đe dọa đến một số đội tuyển.

Về tổ chức, điểm đặc biệt của CAN 2022 là sự trở lại tổ chức vào mùa đông với khuôn khổ giải đấu 24 tội. Các đây 3 năm, khi CAN được tổ chức tại Ai Cập là vào giữa mùa hè dù trước đó theo truyền thống giải đấu vẫn thường diễn ra vào tháng Giêng hay tháng Hai của năm. Lần này Liên đoàn bóng đá châu Phi quyết định trở lại với lịch thi đấu truyền thống.

Tuy nhiên lịch thi đấu này lại ảnh hưởng nhiều tới các câu lạc bộ ở các giải đấu châu Âu vì giờ đây rất nhiều cầu thủ châu Phi đã trở thành nòng cốt của các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Hiện có đến trên 300 cầu thủ châu Phi đang chơi bóng cho các câu lạc bộ của 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu.

Cúp bóng đá Châu Phi là giải đấu châu lục đang ngày càng thu hút người hâm mộ. Giờ đây nhiều tên tuổi cầu thủ lớn của châu lục này xuất hiện ngày càng nhiều trên các sân cỏ châu Âu. Bóng đá Châu Phi thực sự đang có sự phát triển mạnh mẽ về chất lượng.

Về những đặc điểm phát triển của bóng đá châu Phi, chuyên gia Trần Văn Mui, tham gia chương trình nhận định :

Chuyên gia Trần Văn Mui

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký