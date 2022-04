Tạp chí tiêu điểm

Thông báo ký kết thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Salomon ngày 19/4/2022 gây ra một cơn chấn động cho các nước lớn láng giềng của đảo quốc từ Úc, New Zealand, Mỹ và cho đến cả Pháp, thậm chí Nhật Bản. Tất cả các nước này đều lo lắng rằng hiệp ước này sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập một căn cứ quân sự tại Nam Thái Bình Dương. Đối với nhiều nhà quan sát, đây còn là cái giá Mỹ phải trả cho chính sách thờ ơ trong khu vực.

Quảng cáo

Những bãi biển cát trắng, những vùng biển nước xanh như ngọc… và một vị trí chiến lược được nhiều nước thèm, Quần đảo Salomon, một đảo quốc Nam Thái Bình Dương độc lập từ năm 1978 nhưng vẫn nằm trong Khối Thịnh vượng chung của Anh, từ nhiều năm qua là một chiến tuyến đối đầu giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là Mỹ cùng với các đồng minh.

Thỏa thuận an ninh : Một thắng lợi chiến thuật của Bắc Kinh

Đảo quốc với vỏn vẹn gần 800 ngàn dân cuối cùng đã đưa ra chọn lựa của mình : Đó là ngả theo Trung Quốc. Một thỏa thuận khung hợp tác về an ninh vừa được ký kết gần đây giữa hai nước, theo như thông báo của bộ Ngoại Giao Trung Quốc.

Thỏa thuận này dự trù một số điều khoản cho phép Trung Quốc điều động binh sĩ và cảnh sát để « duy trì trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, cung cấp hỗ trợ nhân đạo hay nhiều hình thức trợ giúp khác ». Đặc biệt, tầu chiến Trung Quốc có thể « thực hiện các chuyến thăm viếng để được tiếp tế hậu cần, ghé quá cảnh và trung chuyển » theo như nhu cầu và với sự đồng thuận của quần đảo.

Một cú sốc mạnh cho Úc. Chính quyền Canberra luôn xem « khu vực này như là sân sau truyền thống của mình và giờ cảm thấy bị Trung Quốc đe dọa », vào lúc mối quan hệ song phương giữa Úc và Trung Quốc đã xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây, theo như đánh giá của Alexandre Dayant, chuyên gia về châu Á – Thái Bình Dương, tại Lowy Institute (La Croix ngày 27/04/2022).

Trên thực tế, giữa Úc và Quần đảo Salomon cũng đã có một thỏa thuận an ninh cần thiết tương tự. Úc cùng với nhiều nước trong « gia đình Thái Bình Dương » đã nhiều lần đến trợ giúp quần đảo Salomon, từ thiên tai cho đến vấn đề bất ổn an ninh.

Năm 2003, sau bốn năm nội chiến, với sự cầu cứu từ Salomon, Úc cùng với New Zealand, Papua New Guinea và Fidji gởi binh sĩ và cảnh sát đến giữ an. Hay như trong cuộc bạo động nổ ra hồi tháng 11/2021, làm nhiều khu phố người Trung Quốc bị đốt, nhằm phản đối chính quyền thủ tướng Manasseh Sagavare vì tình trạng đói nghèo gia tăng, cạnh tranh giữa các đảo,… « gia đình Thái Bình Dương » do Úc dẫn đầu lại một lần nữa giang tay hỗ trợ.

Nhưng đối với Trung Quốc, thỏa thuận an ninh trên, có thể xem như là một « thắng lợi chiến thuật quan trọng trong chiến lược gây ảnh hưởng ở Thái Bình Dương », như lời nhận xét cay đắng từ ông Ian Kemish, đại diện cao cấp của Úc tại Papua New Guinea (Sydney Morning Herald ngày 25/04/2022).

Trước hết là trên bình diện ngoại giao. Sự ra đời của thỏa thuận an ninh là hồi kết cho 36 năm quan hệ với Đài Loan về mặt chính trị và kinh tế, mà thủ tướng Manasseh Sagavare, hồi năm 2021 từng đánh giá là « vô ích ». « Chiến lược ngân phiếu » của Bắc Kinh, nghĩa là mua sự hậu thuẫn ngoại giao đổi lấy hỗ trợ về tài chính, khẳng định thế mạnh Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng với Đài Loan.

Theo Bastien Vandendyck, chuyên gia về quan hệ quốc tế khu vực Thái Bình Dương, đây còn là một phần của chiến lược hợp nhất lãnh thổ của Trung Quốc.

« Về mặt lịch sử, Quần đảo Salomon có gắn bó với Đài Loan. Nhưng khi đắc cử thủ tướng nhiệm kỳ 4 năm 2019, ông Manasseh Sagovare đã quyết định kể từ giờ công nhận Trung Quốc. Đối với Bắc Kinh, đây là một thách thức quan trọng bởi vì Trung Quốc luôn tìm cách cắt đứt hoàn toàn các quan hệ ngoại giao chính thức của Đài Loan để có thể áp dụng chính sách một nước Trung Quốc hợp nhất hay vùng lãnh thổ duy nhất, và như vậy Bắc Kinh đã có thể rũ bỏ bỏ viên sỏi trong giầy, chính là Đài Loan. Thế nên, Quần đảo Salomon là một phần trong chiến lược này của Trung Quốc. » (RFI ngày 20/04/2022)

Chiến lược chuỗi đảo thứ hai của Mỹ bị đe dọa

Trên phương diện địa chiến lược, sự việc đe dọa chiến lược « Chuỗi đảo thứ hai của Mỹ » tại châu Á – Thái Bình Dương. Hiệp ước an ninh giữa Bắc Kinh và Honiara có thể làm chao đảo cán cân quyền lực, đặt Mỹ và các đồng minh trong tình thế khó khăn.

Aadil Brar, một nhà báo độc lập, trên trang mạng The Print (27/04/2022) lưu ý quần đảo Guam – nằm cách quần đảo Salomon hơn 3.200 km về phía bắc – được ví như là pháo đài dự phóng sức mạnh của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nhưng chiến lược lớn này của Mỹ ở châu Á, lại có « lúc trồi, lúc sụt », đi từ hiện diện tối đa (sau Đệ Nhị Thế Chiến qua Chiến Tranh Việt Nam) đến việc triệt thoái một phần trong học thuyết Nixon, để rồi trở lại với sự hiện diện đông đảo hơn ở Thái Bình Dương dưới thời tổng thống Barak Obama.

Chính cách tiếp cận miễn cưỡng này của Mỹ trong khu vực đã để lại một khoảng trống cho Trung Quốc lấp vào. Ảnh hưởng của ông khổng lồ châu Á tăng mạnh cùng với sự hiện diện đông đảo các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc tìm cách khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Salomon. Nhất là sự có mặt của tập đoàn China Sam Enterprise Group, một hãng sản xuất vũ khí có liên hệ với bộ Quốc Phòng Trung Quốc.

Theo nhà báo độc lập Brar, doanh nghiệp này cùng với nhiều hãng tư nhân khác tìm cách thâu tóm các nguồn tài nguyên chiến lược cho quân đội như cố gắng mua đảo Tulagi cho một dự án hạ tầng tiềm năng, hay như nghiên cứu « cơ hội phát triển các dự án hải quân và cơ sở hạ tầng trên đất cho Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân thuê với thời hạn độc quyền là 75 năm. »

Mỹ và Úc tuy đã ngăn cản thành công các dự án trên, nhưng lại không cản trở được việc ký kết hiệp ước an ninh giữa Bắc Kinh và Honiara. Cơ sở lập luận của Trung Quốc đối với thỏa thuận này là đầu tư cơ sở hạ tầng và bảo vệ cộng đồng người Hoa ở Salomon, sau cuộc bạo động, tấn công nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc trên đảo năm 2021.

Chuyên gia về quan hệ quốc tế Bastien Vandendyck cho rằng đây chính là hệ quả của việc Mỹ và phương Tây trong đó có Pháp đã nhanh chóng quên đi vị trí chiến lược của Salomon trong Đệ Nhị Thế Chiến. Một cơ hội ngàn vàng cho Bắc Kinh để mở rộng sức mạnh hải quân ra biển khơi xa.

« Nên nhớ rằng trong suốt Thế Chiến thứ hai, New Caledonia là cơ sở hậu cần cho Mỹ, còn Quần đảo Salomon từng là chiến trường quan trọng giữa Mỹ và Nhật Bản. Đây là những vùng lãnh thổ đã bị mất đi lợi ích địa chiến lược. Người ta nói nhiều về Salomon, nhưng năm 2019, quần đảo Kiribati, một đảo quốc nằm hơi chếch về phía bắc Salomon cũng đã công nhận Trung Quốc.

Và cường quốc châu Á này đã quyết định tái thiết một đường băng cảng hàng không trên quần đảo. Đương nhiên là vì những lý do dân sự, nhưng chúng ta hiểu rõ là các mạng lưới dân sự của Trung Quốc cũng là quân sự. Thế nên, nhờ như vậy mà Trung Quốc dần dần gầy dựng được tầm ảnh hưởng của mình, phát triển các mạng lưới dân sự nhưng về lâu dài cũng là quân sự. »

Sự thức tỉnh muộn màng

Việc thủ tướng Salomon cam kết sẽ không để Trung Quốc mở căn cứ quân sự thường trực trên quần đảo, không đủ trấn an các nước trong khu vực cũng như nhiều nhà quan sát. Bộ trưởng Nội Vụ Úc, bà Karen Andrews, hôm 27/04, khẳng định « có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ triển khai quân ở Salomon ». Lãnh đạo tình báo Úc còn cho rằng Trung Quốc đã nhắm tới việc thiết lập một mạng lưới lưỡng dụng và các cơ sở quân sự đi từ bờ Tây của châu Phi đến tận Thái Bình Dương.

Đây sẽ là một mối đe dọa lớn cho cả Washington và Canberra, do việc quần đảo Salomon nằm ngay trên tuyến đường hàng hải chiến lược nối châu Á với Mỹ và cách bờ bắc nước Úc chỉ tầm 2.000 km. Chuyên gia về châu Á – Thái Bình Dương, Alexandre Dayant cảnh báo : « Điều đó sẽ thay đổi cục diện, và nước Úc sẽ phải thay đổi mọi hệ thống phòng thủ. »

Trong bối cảnh này, Hoa Kỳ hối hả cử Kurt Campell, điều phối viên Ấn Độ - Thái Bình Dương gấp rút đến Honiara để gặp thủ tướng Manasseh Sagavare, tăng cường quan hệ song phương, đồng thời thông báo chuẩn bị mở lại đại sứ quán Mỹ, đóng cửa từ năm 1993. Một sự thức tỉnh muộn màng như lời chỉ trích của nhà nghiên cứu về Thái Bình Dương, Bastien Vandendyck.

« Hoa Kỳ tiếp tục hành động theo những nguyên tắc cũ xưa, tức là họ vẫn tiến hành chiến lược "vây hãm" Trung Quốc, cùng lúc họ lo sợ về lý thuyết hiệu ứng domino. Nghĩa là vào thời đó, Mỹ sợ rằng một nước nào đó trở thành cộng sản và sẽ kéo một loạt các nước khác xung quanh đi theo. Ngày nay, hiện tượng này là tương tự, nhưng chỉ có điều Mỹ và Úc thức tỉnh hơi muộn màng. Tại vùng Melanesia, phần lớn các lãnh thổ đã là vệ tinh của Trung Quốc : Vanuatu, Fidji, Quần đảo Salomon, Papua New Guinea dù rằng Úc vẫn còn một tầm ảnh hưởng quan trọng.

Hơn nữa chuyến công du của đại diện cấp cao Mỹ ở Salomon phản ảnh nỗi lo sợ nhìn thấy một căn cứ quân sự được thiết lập còn lớn hơn cả việc gây ảnh hưởng. Một lần nữa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong không gian này có nguy cơ cắt đứt liên thông hàng hải và quân sự giữa Mỹ và Úc, trong khi Canberra đang gánh lấy một cuộc chiến kinh tế, cuộc chiến ảnh hưởng của Trung Quốc từ nhiều năm qua. »

Từ toàn cảnh này, câu hỏi đặt ra : Phải chăng chiến lược « containment » của Mỹ đang bị « chọc thủng » ?

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký