Tạp chí tiêu điểm

Trung Quốc : Kế hoạch hòa bình 12 điểm cho Ukraina

Trung Quốc ngày 24/02/2023 công bố bản kế hoạch hòa bình 12 điểm để giải quyết chính trị cuộc xung đột Nga – Ukraina. RFI Tiếng Việt dịch giới thiệu.

1. Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của mọi quốc gia. Luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi, bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải được bảo đảm một cách hiệu quả. Các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giầu hay nghèo, đều là những thành viên bình đẳng trong cộng đồng quốc tế. Các bên khác nhau phải cùng nhau gìn giữ các chuẩn mực cơ bản chi phối các mối quan hệ quốc tế và duy trì sự công bằng và công lý quốc tế. Thế giới phải thúc đẩy việc áp dụng luật pháp quốc tế một cách công bằng và thống nhất, bác bỏ tình trạng « nhất bên trọng, nhất bên khinh ».

2. Từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh. Không nên tìm kiếm an ninh cho một quốc gia bằng cách gây phương hại cho an ninh của các quốc gia khác, cũng như không được bảo đảm an ninh của một khu vực bằng cách tăng cường hoặc thậm chí mở rộng các khối quân sự. Các lợi ích và mối quan tâm an ninh hợp pháp của các quốc gia khác nhau phải được tôn trọng và giải quyết một cách thích hợp. Không có giải pháp đơn giản cho các vấn đề phức tạp. Tất cả các bên phải theo đuổi tầm nhìn chung về an ninh, hội nhập, hợp tác và bền vững, gìn giữ hòa bình và ổn định lâu dài trên thế giới, thúc đẩy xây dựng một cơ cấu an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và lâu dài. Trung Quốc chống đối điều mà một quốc gia tìm kiếm an ninh của riêng mình bằng cái giá an ninh của nước khác, ngăn chặn sự đối đầu giữa các khối và cùng nhau hợp tác vì hòa bình và ổn định trên lục địa Á-Âu.

3. Ngưng chiến sự. Xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho ai. Tất cả các bên phải thể hiện lý trí và sự kềm chế, không châm dầu vào lửa và làm trầm trọng thêm căng thẳng, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng Ukraina thêm xấu đi hoặc thậm chí bị sa lầy. Thế giới phải hậu thuẫn Nga và Ukraina sao cho cả hai nước đi theo cùng một hướng để nối lại sớm nhất đối thoại trực tiếp, từng bước thúc đẩy hạ nhiệt tình hình và cuối cùng đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.

4. Khởi động đàm phán hòa bình. Đối thoại và các cuộc đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraina. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng phải được khuyến khích và hỗ trợ. Cộng đồng quốc tế phải tiếp tục đi đúng hướng, thúc đẩy đàm phán hòa bình, giúp các bên của xung đột nhanh chóng mở ra cánh cửa đi đến giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị, tạo điều kiện và nền tảng để nối lại đàm phán. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong chiều hướng này.

5. Xử lý khủng hoảng nhân đạo. Bất kỳ biện pháp nào nhằm xoa dịu khủng hoảng nhân đạo đều phải được khuyến khích và ủng hộ. Các hoạt động nhân đạo phải tuân thủ các nguyên tắc trung lập, vô tư và các vấn đề nhân đạo không được chính trị hóa. Sự an toàn của thường dân phải được bảo vệ hiệu quả và các hành lang nhân đạo phải được thiết lập để sơ tán dân thường khỏi các khu vực xung đột. Viện trợ nhân đạo cho các khu vực liên quan, cải thiện các điều kiện nhân đạo và cung cấp khả năng tiếp cận nhân đạo nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở phải được tăng cường, nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn hơn. Nỗ lực đóng vai trò điều phối của Liên Hiệp Quốc trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại các khu vực xung đột cần phải được hỗ trợ.

6. Bảo vệ thường dân và tù nhân chiến tranh. Các bên tham gia cuộc xung đột phải tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, tránh tấn công dân thường và các cơ sở dân sự, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân khác của cuộc xung đột và tôn trọng các quyền cơ bản của tù nhân chiến tranh. Trung Quốc ủng hộ việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine và kêu gọi các bên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mục đích này.

7. Bảo đảm an toàn nhà máy điện hạt nhân. Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào các nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở hạt nhân hòa bình khác, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước về An toàn Hạt nhân và kiên quyết ngăn chặn các tai nạn hạt nhân do con người gây ra. Trung Quốc ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trong nỗ lực đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy sự an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình.

8.Giảm thiểu rủi ro chiến lược. Không được sử dụng vũ khí hạt nhân và không được tiến hành chiến tranh hạt nhân. Phải chống lại việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân phải. Điều cấp bách là phải ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân và tránh các cuộc khủng hoảng hạt nhân. Trung Quốc phản đối việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học của bất kỳ quốc gia nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

9. Tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc. Tất cả các bên nên thực hiện một cách cân bằng, đầy đủ và hiệu quả Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen được ký kết bởi Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina và LHQ, đồng thời ủng hộ LHQ cho các nỗ lực đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Sáng kiến ​​hợp tác an ninh lương thực toàn cầu của Trung Quốc đưa ra một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

10. Chấm dứt các biện pháp trừng phạt đơn phương. Các biện pháp trừng phạt đơn phương và áp lực tối đa không giúp giải quyết vấn đề mà chỉ tạo ra những vấn đề mới. Trung Quốc phản đối bất kỳ biện pháp trừng phạt đơn phương nào mà không được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép. Các quốc gia liên quan phải chấm dứt việc lạm dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương và quyền tài phán ngoài lãnh thổ đối với các quốc gia khác, và phải đóng vai trò giảm leo thang cuộc khủng hoảng Ukraina và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và cải thiện phúc lợi của người dân các nước đang phát triển.

11. Đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp. Tất cả các bên phải bảo tồn hiệu quả hệ thống kinh tế toàn cầu hiện có và phản đối việc chính trị hóa hoặc sử dụng nền kinh tế toàn cầu như một công cụ hoặc vũ khí. Chúng ta phải làm việc cùng nhau để giảm thiểu tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng để nó không làm gián đoạn hợp tác quốc tế về năng lượng, tài chính, thương mại và vận chuyển thực phẩm, hoặc gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

12. Thúc đẩy tái thiết sau xung đột. Cộng đồng quốc tế phải thực hiện các bước để hỗ trợ tái thiết sau xung đột ở các khu vực xung đột. Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hỗ trợ và đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này.

