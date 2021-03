Tạp chí văn hóa

Biểu tình tại quảng trường Bastille, Paris, Pháp, ngày 15/12/2020 phản đối lệnh đóng cửa các cơ sở văn hóa, biểu diễn nghệ thuật do dịch Covid-19.

Khoảng một năm đã trôi qua kể từ khi các chương trình biểu diễn âm nhạc tại Pháp bị cấm hoặc hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Cùng với ngành hàng không, du lịch, ngành biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật, tổ chức sự kiện ở Pháp đặc biệt điêu đứng trong suốt năm qua nhưng vẫn chưa tìm ra lối thoát, nhất là khi nước Pháp đang lo ngại làn sóng dịch thứ ba bùng nổ.

Trong bối cảnh sắp sang xuân, giai đoạn nhịp sống văn hóa nghệ thuật tại nước Pháp vốn thường sôi động trở lại với hàng loạt chương trình biểu diễn, liên hoan âm nhạc, nghệ thuật quy mô hoành tráng ở nhiều vùng miền trong cả nước, câu hỏi khó cho giới biểu diễn và chính quyền Pháp là làm thế nào để tổ chức trở lại các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Pháp, mà vẫn bảo đảm các quy định dịch tễ ?

Giờ đây, bộ Văn Hóa Pháp và giới biểu diễn, tổ chức sự kiện đều trông chờ vào kết quả khả quan của « các buổi biểu diễn thử nghiệm ». Bộ trưởng Văn Hóa Roselyne Bachelot ngày 15/02/2021 thông báo nếu tình hình dịch bệnh không tiếp tục xấu đi, vượt quá tầm kiểm soát thì sẽ cho tổ chức các buổi biểu diễn và hội nghị quốc tế thử nghiệm ở Paris và Marseille vào nửa cuối tháng Ba - đầu tháng Tư. Mục đích là tìm kiếm mô hình cho phép mở cửa trở lại các cơ sở biểu diễn kể cả khi dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn được khống chế.

Hy vọng tìm ra lối thoát

Trên đài France Musique, ngày 17/02, bà Aurélie Hannedouche, đại diện của SMA, Syndicat de Musiques Actuelles, một nghiệp đoàn quốc gia trong lĩnh vực âm nhạc, giải thích :

« Điều mà chúng tôi hy vọng là chứng minh được rằng các buổi biểu diễn trong khán phòng, ở những không gian khép kín, không nguy hiểm hay có nguy hiểm ở mức độ thế nào, để từ đó có thể khởi động trở lại mùa biểu diễn nhạc tại các khán phòng. Quý vị biết đấy, các buổi trình diễn đã bị ngưng từ ngày 13/03/2020, không còn những buổi diễn cho phép khán giả đứng xem. Vào tháng 09 và tháng 10 năm ngoái, giữa hai đợt phong tỏa, thì những buổi biểu diễn cũng đã được khởi động lại chút ít, nhưng trong các buổi biểu diễn đó, khán giả phải có chỗ ngồi cố định. »

Thực ra, Pháp không phải nước đi đầu về thử nghiệm biểu diễn dưới sự giám sát của giới khoa học trong mùa Covid-19. Trước Pháp, các cuộc thử nghiệm biểu diễn đã được tiến hành ở Tây Ban Nha, Đức, sắp tới đây là Anh và Hà Lan. Hồi tháng 12/2020, thử nghiệm ở Barcelona, Tây Ban Nha cho thấy không có khán giả nào bị lây bệnh sau khi tham dự sự kiện. Nhưng đâu là điểm khác biệt của các buổi biểu diễn thử nghiệm ở Pháp ? Bà Aurélie Hannedouche, đại diện nghiêp đoàn SMA, giải thích :

« Các điều kiện để tổ chức buổi biểu diễn thử nghiệm là đỉnh dịch phải giảm nhẹ, bởi vì buổi hòa nhạc thử nghiệm mà Viện Sức Khỏe Và Nghiên Cứu Y Khoa Quốc Gia của Pháp (INSERM) và một nhóm các nhà chuyên môn ở Marseille thiết kế lẽ ra đã diễn ra trong tháng Hai vừa qua, nhưng buổi thử nghiệm đã bị lùi đến tháng Ba, tháng Tư tới đây để chờ dịch bệnh dịu xuống, và hiện giờ vẫn ngày tổ chức vẫn chưa được ấn định.

Ý tưởng của chúng tôi khi tổ chức các buổi diễn thử nghiệm này là thử nghiệm những phương thức mà các đồng nghiệp ở Đức và Tây Ban Nha vẫn chưa khám phá. Họ đã tiến hành thử nghiệm các buổi diễn nhạc mà khán giả có ghế ngồi xem biểu diễn. Còn chúng tôi thì lại muốn thử nghiệm hình thức khán giả đứng xem biểu diễn chứ không có ghế ngồi.

Và chúng tôi cũng muốn thử nghiệm điều gọi là « trạng thái tự nhiên », có nghĩa là đối với buổi biểu diễn thử nghiệm ở Barcelona, Tây Ban Nha, tất cả những người đến xem phải có kết quả xét nghiệm âm tính, còn chúng tôi thì lại muốn thử nghiệm trong những điều kiện thực tế, tức là khán giả bao gồm cả những người có kết quả xét nghiệm âm tính và những người có kết quả xét nghiệm dương tính ».

Nguy hiểm hay thực tế ?

Báo chí Pháp cho biết 2 buổi biểu diễn thử nghiệm ở miền nam Pháp, Marseille, sẽ diễn ra vào nửa cuối tháng Ba, cách nhau 1 tuần, với 1.000 khán giả tại mỗi buổi diễn trong khán phòng Dôme. Khán giả có ghế ngồi nhưng cũng được phép đứng xem. 1000 khán giả sẽ chia thành 2 nhóm : mỗi nhóm 500 người. Một nhóm phải bảo đảm giãn cách, còn nhóm kia thì không. Ban tổ chức đồng thời cũng thử nghiệm hệ thống thông gió, cách phân luồng khán giả …

Trước buổi biểu diễn, tất cả mọi người đều được xét nghiệm. Sau buổi diễn 7 ngày, những người tham dự cũng sẽ được làm xét nghiệm để cơ quan y tế xác định khả năng, mức độ lây nhiễm virus corona và so sánh đối chiếu nguy cơ lây nhiễm ở hai nhóm thử nghiệm. Để người có kết quả xét nghiệm âm tính và dương tính cùng vào chung một khán phòng xem biểu diễn là một hình thức thử nghiệm có thể gọi là « chưa từng được nói tới ». Về điểm này, đại diện Nghiệp đoàn SMA nhấn mạnh :

« Quả thực, đây là phương thức mà Viện Sức Khỏe Và Nghiên Cứu Y Khoa Quốc Gia của Pháp, INSERM, vạch ra, như bộ trưởng Văn Hóa đã giải thích. Ý tưởng của chúng tôi không phải là cố tình đưa những người có kết quả xét nghiệm dương tính vào khán phòng. Tôi nghĩ là không có ai muốn tham gia một cuộc thử nghiệm nguy hiểm kiểu như thế. Mà ý tưởng của chúng tôi là xét nghiệm tất cả mọi người trước khi họ vào khán phòng và nhờ thế biết được ai dương tính, ai âm tính với virus corona ».

Như vậy là khác với hình dung của nhiều người, những ai có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vẫn được tham dự sự kiện, bởi theo các nhà tổ chức, điều đó sát với thực tế và cũng là nhằm xem xét khả năng người nhiễm virus cùng tham dự sự kiện có làm bùng nổ số ca lây nhiễm không, nếu các điều kiện giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay khử trùng được tuân thủ nghiêm ngặt. Một lý do khác, như bà Aurélie Hannedouche lưu ý : Sau này, các nhà tổ chức sự kiện sẽ không thể tổ chức xét nghiệm tầm soát toàn bộ người tham dự ngay trước sự kiện bởi chi phí quá cao.

Nhưng để bảo đảm an toàn cho người tham gia, bác sĩ đa khoa Vincent Estornel, một trong các bác sĩ trong nhóm công tác tổ chức sự kiện tại Marseille, cho biết khán giả được lựa chọn thuộc giới sinh viên và là những người không mắc bệnh nền, vốn có khả năng làm tăng nguy cơ nếu chẳng may họ nhiễm virus corona. Hiện nay, ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ tham gia 2 buổi biểu diễn ở Marseille là các nhóm nhạc rap IAM. Cũng tại Marseille, vào ngày 08/04, bộ Văn Hóa sẽ cho thử nghiệm một hội nghị khoa học của châu Âu về các mô hình thử nghiệm biểu diễn, quy tụ 5.000 người tham dự, để so sánh, đối chiếu tìm ra phương thức tổ chức phù hợp cho giới biểu diễn nghệ thuật và tổ chức sự kiện thời Covid-19.

Yếu tố khoa học phía sau sân khấu

Đối với nhiều bác sĩ trong nhóm công tác tổ chức thử nghiệm, đây là cơ hội để họ khẳng định giả thuyết theo đó nếu các điều kiện vệ sinh, giãn cách được bảo đảm thì các sự kiện đông người không phải là mối nguy. Trả lời báo 20 minutes hồi tháng 01/2021, bác sĩ đa khoa Vincent Estornelle phát biểu : "Mục tiêu của chúng tôi là mang lại bằng chứng khoa học cho điều chúng tôi nghĩ. Quả thực, chúng tôi nghĩ rằng trong một khán phòng, với các quy định vệ sinh y tế phòng dịch rất nghiêm ngặt, thì nguy cơ, rủi ro nhiễm virus corona cũng sẽ không nhiều hơn so với những nơi khác ».

Còn tại thủ đô Paris, 5.000 khán giả sẽ được phép đến tham dự một buổi biểu diễn ở đại khán phòng Accor Arena. Đồng tổ chức sự kiện tại Paris là AP-HP, Cơ quan quản lý các bệnh viện công ở vùng Paris. Khác với thử nghiệm ở Marseille, trong buổi thử nghiệm tại Paris, tất cả khán giả sẽ đứng xem biểu diễn và cổ vũ nghệ sĩ, chứ không có ghế ngồi cố định, khán giả cũng không bắt buộc giữ khoảng cách. Đây sẽ là buổi thử nghiệm tại khán phòng với quy mô lớn nhất châu Âu.

Mặc dù chưa có thông tin chính thức nhưng rất có thể Indochine sẽ là nhóm nhạc được lựa chọn. Ông Jean-Paul Roland, giám đốc Eurrockéenne de Belfort, một trong những liên hoan âm nhạc lớn nhất nước Pháp, hàng năm thu hút tới 100.000 khán giả, cho báo Le Parisien biết là đã có rất nhiều nghệ sĩ liên lạc và muốn trình diễn nhưng hiện giờ vẫn chưa có thỏa thuận hay hợp đồng nào chính thức được ký kết.

Theo báo Le Parisien, « công chúng đã sẵn sàng », đặc biệt giới trẻ hiện giờ đang rất háo hức với khả năng được lựa chọn tham dự buổi diễn. Theo một thăm dò ý kiến do Le Parisien thực hiện, trong số 5.000 độc giả trả lời, đa phần là thanh niên 25-35 tuổi, có tới 90% sẵn sàng đi xét nghiệm và tải TousAntiCovid, ứng dụng truy vết người nhiễm virus corona, để được phép tham dự sự kiện.

Vì sức hút của các cuộc biểu diễn với công chúng sau suốt cả một năm dài vắng bóng, và cũng là nhằm làm nổi bật ý nghĩa của sự kiện, ông Jean-Paul Roland, nhấn mạnh trên đài BFMTV ngày 16/02 : « Đây không phải là một buổi trình diễn, mà là một cuộc thử nghiệm y khoa liên quan một buổi biểu diễn, vì thế, những người đến dự là những tình nguyện viên trước khi là những khán giả xem biểu diễn ».

Trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng của bộ Y Tế và chính quyền các vùng về việc có cho khởi động trở lại mùa diễn hay không, các cuộc thử nghiệm biểu diễn ở khán phòng Paris, Marseille, hay ở rạp phim, bảo tàng, các khu trại camping … như trong vùng Bretagne, Nouvelle - Aquitaine … đang là niềm hy vọng của giới tổ chức các sự kiện, lễ hội để có thể lên lịch trình cho mùa xuân - hè, sau hơn 1 năm im ắng chưa từng có ở đất nước được coi là xứ sở của lễ hội, liên hoan, nghệ thuật nhưng cũng là một trong những quốc gia bị dịch bệnh tàn phá nặng nề nhất thế giới về nhân mạng.

