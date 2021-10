Tạp chí văn hóa

"YÊU EM, ANH DÁM KHÔNG" : Yêu là không bao giờ lớn!

Marion Cotillard đóng vai nữ chính trong bộ phim « Trò chơi con trẻ » (Jeux d’enfants) của đạo diễn Yann Samuell. REUTERS/Eric Gaillard

Lệ Thu 19 phút

Yann Samuell khởi đầu sự nghiệp là một nhà biên kịch. “Yêu em, anh dám không?” là bộ phim đầu tay của ông với tư cách vừa biên kịch vừa đạo diễn. Bộ phim có tên tiếng Anh là “Love me if you dare” và tên tiếng Pháp là “Jeux d’enfants” - được dịch là “Trò chơi con trẻ”.