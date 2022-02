Tạp chí văn hóa

Ban nhạc Guns N' Roses biểu diễn tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame) ngày 15/04/2012 ở Cleveland, bang Ohio, Mỹ.

Nhóm hard rock được coi là biểu tượng thập niên 1990 nhờ thứ âm nhạc trần trụi và hoang dã. Ban nhạc từng tan rã, hoạt động gián đoạn suốt 23 năm do xung đột giữa tay guitar chính Slash và giọng ca Axl Rose. Sau nhiều nỗ lực hàn gắn giữa Slash và Axl, người hâm mộ đang mong chờ tour lưu diễn toàn cầu của Guns N’ Roses trong năm 2022.

Con đường âm nhạc trải hoa hồng

Guns N’ Roses từng được gọi là “ban nhạc nguy hiểm nhất” thế giới do lối sống buông thả và nổi loạn. Phong cách nổi loạn của nhóm gợi nhớ tới ban nhạc huyền thoại Rolling Stones. Nhóm thành lập năm 1985 tại Los Angeles, California, Mỹ. Logo ban nhạc rất ấn tượng với biểu tượng súng và hoa hồng, phản ánh đúng chất rock nổi loạn và hoa mỹ.

Album đầu tay của nhóm Appetite for Destruction (Ham muốn đập phá, 1987) nhanh chóng đưa tên tuổi nhóm được biết đến rộng rãi. Ba đĩa đơn trích trong album gồm có Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child of Mine oanh tạc bảng xếp hạng Billboard 100. Đặc biệt, bản hit Sweet Child of Mine có độ phủ sóng vượt bậc nhờ ngón nghề trình diễn guitar xuất sắc của Slash. Chất giọng rất đặc biệt của Axl Roses làm nên điểm nhấn cho các bài hát Guns N’ Roses không thể nhầm lẫn. Ba thành viên còn lại của nhóm gồm có guitar Izzy Stradlin, tay bass Duff McKagan, và tay trống Steven Adler. Album đầu tay tiêu thụ tới 30 triệu bản toàn cầu và riêng tại Mỹ là 18 triệu bản.

Dường như con đường âm nhạc của nhóm được trải hoa hồng trong danh vọng và tiền bạc. Hai album tiếp theo cũng trở thành hiện tượng âm nhạc, có mức tiêu thụ kỷ lục, đưa danh tiếng ban nhạc lên tầm cao mới. Điển hình là album kép Use your illusions 1 và 2 (Sử dụng ảo tưởng) ra mắt năm 1991. Sản phẩm âm nhạc này được giới phê bình ưu ái cũng như khán giả rất ưa thích. Album gồm bộ 3 ballad đình đám Don’t Cry (Đừng khóc), November Rain (Mưa tháng 11) và Estranged (Ghẻ lạnh) và bản hit You could be mine (Em thuộc về anh) trong phim bom tấn Terminator 2. Ngoài ra, nhóm cover lại hai ca khúc nổi tiếng của Bob Dylan là Knocking on Heaven Doors và Paul McCartney, Live and Let Die. Cả hai album leo lên thứ hạng rất cao 1 và 2 trên Bảng xếp hạng Billboard 200 và có sức tiêu thụ kỷ lục 35 triệu bản.

Thể nghiệm art-rock

Vì đâu mà Guns N’ Roses trở thành con cưng giới phê bình và khán giả yêu nhạc đến vậy? Nhóm đem đến thứ âm thanh trần trụi, rock’n’roll xấu xí nhất của những gã xấu trai, dị thường. Âm nhạc Guns N’ Roses là sự pha trộn punk rock, heavy metal, hard rock. Chất liệu âm nhạc của Guns N’ Roses định hình thể loại art-rock (rock nghệ thuật) nhờ thể nghiệm đặc sắc.

Về mặt sản xuất, họ thích trường đoạn độc tấu guitar điện cao chót vót, khoe dàn hát bè giọng nữ, thể nghiệm nhạc acoustic (không sử dụng nhạc cụ điện tử), trường ca art-rock lên tới 10 phút với nhiều phân đoạn. Bản ballad November Rain mà nhóm biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng được đánh giá là bản ballad xuất sắc thế kỷ 20.

Về mặt sáng tác, họ tạo nên những ballad “ghi điểm” kiểu Elton John, cứa sâu vào nội tâm, và lời ca xúc động. Nét mới mẻ của bạn nhạc là tính nội dung cho dù âm nhạc của họ đầy bạo lực, hoang dã, vui nhộn, ẩn chứa tổn thương. Âm nhạc của nhóm vượt xa khỏi chủ nghĩa cá nhân, vươn tới các vấn đề của nhân loại như chiến tranh (Civil War), sự khắc nghiệt của xã hội hiện đại (Estranged).

Ngoài ra, thành công về thương mại khiến cho nhóm không tiếc tiền đầu tư video ca nhạc. Khác với nhóm rock khác, các video clip Guns N’ Roses ngốn kinh phí khổng lồ. Điển hình như video Estranged tiêu tốn hơn 4 triệu đô la Mỹ. Video clip này nằm trong top 10 các ca khúc tốn kém nhất lịch sử âm nhạc. Trong các video clip, mỗi cá nhân trong ban nhạc đều phô trương lối sống buông thả trong tình dục, ma túy như Since I don’t have you (Từ khi anh không có em). Sự nổi tiếng, ma túy và tiền bạc dính như keo sơn với ban nhạc trong suốt thời gian dài. Ngoài ra, cuộc tình với siêu mẫu đình đám Stephanie Seymour và Axl Rose mở ra “thời đại hoàng kim” tình ái giữa các rocker và chân dài, đơn cử trong video clip Don’t Cry hay November Rain.

Chia rẽ và hàn gắn nội bộ

Album Spaghetti Incident (1993) là album cuối cùng có sự góp mặt của cả Slash và Duff. Trước đó, mâu thuẫn giữa Slash, Duff và Axl cực kỳ gay gắt. Ở thời kỳ đỉnh cao, ban nhạc thường xuyên xuất hiện trễ với các tour lưu diễn đến mức các fan la hét, phản đối. Slash từng nát rượu tới mức phải mất 6 tuần để hồi phục. Thêm vào đó, Slash và Axl thường xuyên gây gổ, đánh nhau và không biểu diễn chung trong suốt 23 năm. Slash và Duff ra đi thành lập nhóm nhạc mới. Axl Rose ở lại kết hợp cùng các nghệ sỹ khác để thử nghiệm nhạc electronic và chất liệu công nghiệp hơn. Nhóm nhạc ra mắt album phòng thu thứ sáu Chinese Democracy (2008) (Dân chủ kiểu Trung Quốc). Album ngốn tới 14 triệu đô la tiền sản xuất nhưng không thành công về thương mại. Tuy nhiên, Slash và Duff quay trở lại vào năm 2016 trong tour lưu diễn Not in This Lifetime (Không phải cuộc đời này), ban nhạc đã gặt hái doanh thu khổng lồ 584 triệu đô la.

Theo tiết lộ của Slash, anh làm việc theo cảm xúc, đối lập với tác phong chuyên nghiệp của Axl. Axl Rose luôn có thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc. Cả Slash và Duff đều thừa nhận điều đó trong những cuộc phỏng vấn gần đây : “Trước đó, chúng tôi từng có thái độ tiêu cực với nhau. Axl là người tuyệt vời để cùng hợp tác cho dù chúng tôi có thời kỳ rất khó khăn để nhìn mặt nhau. Sau thời gian tôi tách khỏi nhóm, anh ấy trở nên cực kỳ chuyên nghiệp. Có rất nhiều sự cộng hưởng trong vòng 6 năm qua mà tôi chưa từng thấy khi ban nhạc mới thành lập”.

Nhóm nhạc dịch chuyển từ cuộc sống bê tha, tai tiếng sang cuộc sống mới chỉ tập trung vào âm nhạc. Từ khi ban nhạc tái hợp để lưu diễn từ 2016-2019, doanh số bán vé đứng thứ 3 trong số các tour lưu diễn thành công nhất về thương mại. Năm 2021, họ cũng thu về gần 50 triệu đô la tiền bán vé. Dường như khán giả chỉ đón nhận Guns N’ Roses nguyên bản khi hội tụ đầy đủ Slash và Axl Roses.

Mùa hè năm 2022 hứa hẹn thu hoạch trái ngọt khi không còn cuộc chiến giữa súng và hoa hồng của các thành viên. Nỗ lực hàn gắn tình bạn giữa Slash và Axl Roses đã khôi phục được tiếng tăm cho nhóm hard rock xuất sắc nhất thập kỷ 1990.

