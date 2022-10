Tạp chí văn hóa

Tại Pháp, ca sĩ Thomas Dutronc xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ rất nổi tiếng. Mẹ anh là Françoise Hardy, thần tượng nhạc Pháp từ những năm 1960. Còn thân phụ là ca sĩ kiêm tác giả Jacques Dutronc. Bản thân Thomas đã từng sáng tác cho mẹ anh một số bài hát trên tập nhạc ''Clair Obscur''. Còn với bố, anh vừa phát hành trong mùa hè năm nay bản song ca ''J'aime les Filles''.

Sự kiện Jacques và Thomas Dutronc hát chung trên cùng một sân khấu cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Hai bố con từng hợp tác nhiều lần với nhau kể từ năm 1995, thời Thomas Dutronc còn là một nhạc sĩ ghi ta chuyên về nhạc jazz và chưa thật sự bước vào nghề ca hát. Đến khi Thomas thành danh, hai cha con mới làm việc chung như hai đồng nghiệp, họ bổ sung cho nhau vì hai nghệ sĩ này đến từ hai phương trời khác biệt (Jacques Dutronc chuyên hát nhạc rock, Thomas Dutronc thích chơi nhạc jazz du mục). Bài song ca ''J'aime les Filles'' là trích đoạn đầu tiên của album phòng thu gồm các bản phóng tác mà hai cha con con Dutronc sẽ trình làng vào đầu tháng 11/2022.

Hạnh phúc đầu tiên trong ngày : Françoise Hardy và Clara Luciani

Trong khi chờ đợi album mới, Thomas Dutronc vừa cho tái bản album phòng thu thứ tư của mình với tựa đề ''Frenchy''. Mặc dù được đặt tựa tiếng Anh, nhưng album gồm rất nhiều ca khúc kinh điển tiếng Pháp. Ngoài các giai điệu như La vie en rose, La belle vie, C'est si bon, hay My Way, còn có một số ca khúc ăn khách gần đây như ''Playground Love'' của ban nhạc Air, hay ''Get Lucky'' của nhóm Daft Punk phối theo điệu swing. Thomas đã mời nhiều nghệ sĩ quốc tế trứ danh cùng ghi âm với anh, trong đó có diva nhạc jazz người Canada Diana Krall, ca sĩ Hàn Quốc Youn Sun Na, ngôi sao nhạc rock người Mỹ Iggy Pop, ca sĩ chính của nhóm ZZTop Billy Gibbons, hay diễn viên kiêm ca sĩ Mỹ Jeff Goldbum …..

Trong lần tái bản album mang tựa đề ''Frenchy'', Thomas Dutronc chủ yếu mời nhiều ca sĩ Pháp như Jane Birkin, Étienne Daho, Eddy Mitchell và ngay cả bố anh là Jacques Dutronc cũng góp giọng trên album này qua việc ghi âm các bản nhạc bổ sung. Còn về phía Françoise Hardy, do sức khỏe quá yếu cho nên nữ danh ca đã không tham gia vào album của con trai mình. Thomas vẫn dành nhiều tình thương cho mẹ anh khi ghi âm lại một ca khúc rất nổi tiếng của Françoise Hardy. Nhạc phẩm ''Le premier bonheur du jour'' (Hạnh phúc đầu tiên trong ngày), từng ăn khách vào năm 1963, nay được Thomas ghi âm lại với giọng ca Clara Luciani, mà giới phê bình thường hay so sánh với một Françoise Hardy thời còn trẻ.

Tuy xuất thân từ một gia đình có dòng máu nghệ sĩ, Thomas Dutronc đã đắn đo một thời gian khá dài trước khi nối nghiệp song thân. Sinh năm 1973, Thomas ban đầu chọn theo học ngành điện ảnh vì anh nuôi mộng làm đạo diễn, chứ không muốn trở thành ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp, anh làm đủ mọi nghề để kiếm sống, tự học đàn ghi ta rồi đi biểu diễn trong các nhóm nhạc jazz độc lập. Thay vì trở thành đạo diễn anh lại tìm ra cách dung hòa đam mê điện ảnh với sở thích chơi nhạc chuyên nghiệp : sáng tác nhạc phim. Trong vòng 5 năm, từ năm 2003 đến 2008, Thomas đã gặt hái khá nhiều thành công nhờ dày công đeo đuổi lãnh vực này, bên cạnh việc sáng tác ca khúc cho nhiều ca sĩ khác.

Từ sáng tác cho Salvador cho đến giai điệu ''Nụ hoa nhỏ''

Mãi đến năm 2007, Thomas Dutronc mới cho ra mắt album ca nhạc đầu tay với tư cách là ca sĩ kiêm tác giả. Tài năng của anh đã thật sự chín muồi và loại nhạc jazz du mục mà anh đeo đuổi, đem lại cho thế hệ trẻ cầm bút sáng tác một luồng sinh khí mới. Tập nhạc đầu tiên này có nhiều nét khôi hài dí dõm, mang ảnh hưởng của Henri Salvador mà anh đã có dịp hợp tác trên tập nhạc ''Chambre avec vue'' của ông vào năm 2000. Nhờ có nhiều kinh nghiệm tay nghề, cho nên album đầu tiên ghi âm khá trễ vào năm 34 tuổi, lại giúp cho Thomas Dutronc lập kỷ lục số bán, hai lần đạt mức đĩa bạch kim.

Bản nhạc chủ đề của album ''Comme un manouche sans guitare'' (Kẻ du mục không đàn cũng chẳng khác gì ''cà phê không đường'') đoạt giải thưởng âm nhạc Pháp Victoires de la Musique 2008 dành cho sáng tác gốc hay nhất trong năm. Từ đó đến nay, Thomas chỉ cho ra mắt 4 album phòng thu, chủ yếu cũng vì anh tham gia cùng lúc vào nhiều dự án tập thể, càng đa dạng càng tốt, bản thân anh cảm thấy hợp hơn với các kiểu sinh hoạt theo nhóm, chứ không thích các dự án solo.

Tuy còn non tay nghề trong những năm tháng đầu đời, Thomas Dutronc chưa hề dựa vào song thân hay gia thế để làm nên tên tuổi. Sự nghiệp cá nhân là do bản thân anh tự tay gầy dựng. Giờ đây, Thomas Dutronc đã trở thành một nghệ sĩ thực thụ, được giới chuyên môn hay các đồng nghiệp công nhận. Ngoài tài nghệ chơi đàn ghi ta, anh còn có cái tài hòa âm phối khí. Nhờ các bản phối nhạc jazz, mà tập nhạc ''Frenchy'' trong lần tái bản càng được thăng hoa bay bổng như trong giai điệu ''Petite Fleur'' (của hai tác giả Fernand Bonifay và Sidney Bechet) như một nụ hoa nho nhỏ khiêm nhường, quả mọng đo đỏ ven đường, mà bỗng thơm ngát mùi hương cho lòng xao xuyến vấn vương.

