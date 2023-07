Tạp chí văn hóa

Tại Pháp người ta thường nói đùa rằng đừng bao giờ hỏi : ai đã từng hát nhạc của Didier Barbelivien mà nên hỏi có ai chưa hát tác giả này. Hỏi như vậy thì câu trả lời sẽ ngắn gọn hơn, lý do là vì trong 4 thập niên qua Didier Barbelivien đã sáng tác hơn 2.000 bài hát, trong đó có nhiều giai điệu ăn khách qua nhiều thời khác nhau. Năm nay, ông chuẩn bị ăn mừng trên sân khấu sinh nhật lần thứ 70.

Sinh năm 1954 tại Paris, Didier Barbelivien sống những năm tháng đầu đời tại Pháp trước khi theo gia đình sang Congo (châu Phi) sinh sống, do bố ông làm việc trong ngành xuất nhập khẩu. Khi bắt đầu lớn lên, ông được gia đình đưa về Pháp, giao cho bà nội nuôi dưỡng. Ban đầu ông sống ở vùng ngoại ô và sau đó lên Paris, cho tiện bề đi học. Sau tú tài, ông theo học ngành luật trước khi chuyển hẳn hướng đi, dứt khoát chọn nghề nhạc sĩ. Didier Barbelivien bắt đầu sáng tác từ năm 16 tuổi, ông tự học đàn và luyện cách soạn nhạc cũng như đặt lời qua việc nghe đi nghe lại rất nhiều bài hát. Trong thời gian đầu, ông kiếm sống chủ yếu nhờ viết lời cho các bản phóng tác : ''28 độ dưới bóng râm'' (của nhóm SanDiego) cho Jean François Maurice hay nhạc phẩm ''Reviens'' (của Toto Cutugno) cho Hervé Vilard.

40 năm sự nghiệp và 70 năm tuổi đời

Có thể nói sự nghiệp của ông được chia thành hai mảng chính. Mảng đầu tiên là các sáng tác cho các nghệ sĩ khác kể từ năm 1978 trở đi. Mảng thứ nhì là các bản nhạc do ông ghi âm với giọng ca của mình. Với tư cách là một tác giả, ngòi bút của Didier Barbelivien được ''trọng dụng'' nhờ cái tài soạn giai điệu dễ lọt tai. Cho dù một số nhà phê bình chê lối sáng tác của ông là quá đơn giản chạy theo dòng nhạc thị trường, nhưng chính các tác phẩm của Barbelivien đã làm nên tên tuổi của Patricia Kaas (Mon mec à moi, Les hommes qui passent), của ban song ca David et Jonathan (Est-ce que tu viens pour les vacances), của Elsa và Glenn Medeiros (Un roman d'amitié) hay của Gilbert Montaigné (Les Sunlights des Tropiques) hay Philippe Lavil (Il tape sur les bambous, bài này sau đó từng được Julio Iglesias ghi âm lại) ….

Các bản nhạc do ông viết cũng giúp cho nhiều giọng ca Pháp tiếp tục ăn khách trong giai đoạn kế tiếp trong sự nghiệp của họ kể cả nam danh ca Christophe (Petite fille du soleil), Dalida (Une femme à 40 ans), Michèle Torr (Lui), Mireille Mathieu (Les avions les oiseaux), Johnny Hallyday (Comme le soleil), Michel Delpech (J'étais un ange), Enrico Macias (Le Mendiant de l'amour), Michel Sardou với Garou (La Rivière de notre enfance) hay Demis Roussos (Quand je t'aime) … Đa số những bài hát này được chính tác giả ghi âm lại sau đó trên tuyển tập ''Ateliers d'artiste'', phát hành vào năm 2009.

Sau khi được công nhận là một ngòi bút sáng tác ăn khách, kể từ đầu thập niên 1980 trở đi, ông thành công nhờ trình bày các sáng tác của mình. Bản nhạc thành công đầu tiên vào năm 1980 là nhạc phẩm ''Elle'' mở đường cho nhiều bài hát ăn khách khác tại Pháp. Đỉnh cao của ông là vào những năm 1990 khi Didier Barbelivien ghi âm cùng với Félix Gray (bắt chước hai ca sĩ Julio Iglesias và Willie Nelson thời bấy giờ). Ban song ca này nhiều lần giành lấy hạng đầu thị trường Pháp với album ''À tous les filles'' (Nhắn với tất cả những người tôi yêu) .... Trong vòng 4 thập niên sự nghiệp, ngoài là tác giả của hơn hai ngàn bài hát đủ loại, Didier Barbelivien đã phát hành khoảng 20 album (từ năm 1980 đến năm 2022).

Barbelivien, tác giả của hai ngàn điệp khúc

Để kỷ niệm cùng lúc hai sự kiện 40 năm sự nghiệp và sinh nhật lần thứ 70, ca sĩ kiêm tác giả Didier Barbelivien hiện đang sống ở Nice, sẽ thực hiện một vòng lưu diễn quan trọng, gồm 14 chặng dừng tại nhiều thành phố lớn. Theo trang thông tin chính thức của tác giả, đợt lưu diễn vòng quanh nước Pháp này sẽ khai mạc vào đầu tháng 11/2023 đưa ông tới những nơi có nhiều người hâm mộ, từ Lille đến Paris băng qua các thành phố Tours, Nantes, Lyon, Bordeaux, Toulouse hay Marseille.

Tuy chưa tiết lộ danh sách gồm những tiết mục biểu diễn, nhưng hẳn chắc là tác giả sẽ không thể nào hát được hết những bài hát ăn khách của ông. Đổi lại, tác giả này đã hứa rằng sẽ có một số điều bất ngờ thú vị. Giới hâm mộ chờ đợi Barbelivien sẽ mời nhiều nghệ sĩ lên hát chung, hy vọng sẽ có sự tham gia của Patricia Kaas, Enrico Macias, Félix Gray hay Philippe Lavil …. Theo dự kiến, vòng lưu diễn này sẽ kết thúc với buổi hòa nhạc hoành tráng tại nhà hát Folies Bergère ở Paris, đúng vào ngày sinh nhật của tác giả vào đầu tháng 3 năm 2024. Chuyến lưu diễn vòng quanh nước Pháp mang tên ''Chừng nào vẫn còn những bài hát'' (Tant qu'il y aura les chansons) một cái nháy mắt với bộ phim mà ông rất yêu chuộng (From here to Eternity / Tant qu'il y aura des hommes) với dàn diễn viên thần tượng như Debora Kerr, Burt Lancaster và Montgomery Clift.

Cùng với hai bậc đàn anh là tác giả Pierre Delanoe và nhạc sĩ Claude Lesmesle, Didier Barbelivien gia nhập câu lạc bộ của những những ngòi bút có lượng sáng tác dồi dào nhất trong thế hệ tác giả Pháp nổi tiếng hậu bán thế kỷ XX. Bốn thập niên sau ngày vào nghề, Barbelivien vẫn còn nhiều dự án trước mắt, được mệnh danh là tác giả của hai ngàn điệp khúc, ông đeo đuổi sáng tác chừng nào ông vẫn còn sức, những cung thứ nhẹ nhàng cho tâm hồn bao thổn thức.

