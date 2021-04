Tạp chí Việt Nam

Việt Nam: Tỷ lệ trẻ em béo phì tăng nhanh một cách đáng ngại

Ảnh minh họa: Các món ăn của McDonald chụp tại New York, Hoa Kỳ, ngày 30/03/2021. Ăn nhiều thức ăn nhanh ( fast-food ) là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo phì ở Việt Nam tăng nhanh. REUTERS - HILARY RUSS

Thanh Phương 29 phút

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, 9 trên 10 ca tử vong do Covid-19 là xảy ra ở những quốc gia có tỷ lệ béo phì cao. Một nghiên cứu của Liên đoàn Béo phì Thế giới WOF cho thấy tại những nước có ít nhất 50% dân số thừa cân, béo phì, tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, đại dịch Covid-19 càng làm nổi bật nguy cơ của nạn béo phì đối với nhiều nước trên thế giới, kể cả đối với Việt Nam.